Из программы десятилетия видно, что главной целью этого промежуточного форума является обеспечение права коренных народов на сохранение, возрождение и продвижение своих языков, а также интеграция аспектов языкового разнообразия и многоязычия в усилия по устойчивому развитию. Оно предоставляет уникальную возможность для сотрудничества в области разработки политики и стимулирования глобального диалога в подлинном духе многостороннего участия.

Россия стала первым государством среди мирового сообщества, создавшим оргкомитет и официально начавшим подготовку к проведению Международного десятилетия языков коренных народов. В июле 2021 года Правительство Российской Федерации своим распоряжением за № 2004-р обязало соответствующие органы образовать Национальный организационный комитет по подготовке и проведению в 2022-2032 годах в Российской Федерации Международного десятилетия языков коренных народов и утвердить его состав, в который вошли представители федеральных министерств, главы регионов, деятели науки, культуры, образования, представители промышленности, СМИ и организаций коренных малочисленных народов.

Наша страна в действительности может похвастаться разнообразием народов, проживающих на ее территории, и количеством языков, на которых они говорят. 193 народа, проживающих в России, используют приблизительно 277 языков (по другим данным — 295) и диалектов. Такая статистика приводится в Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года и официальных данных Института языкознания РАН соответственно. Наверное, читатели заметили, что число используемых языков не совпадает с числом народов. И этот интересный факт объясняется тем, что у некоторых народов есть по два официально признанных языка. К таким народам, к примеру, относятся марийцы (луговые и горные), мордва (эрзя и мокша) и алтайцы. Фактически они являются родственными народами, объединёнными в один народ. Стоит также отметить, что некоторые народы имеют общий язык и фактически являются частями одного народа, как например карачаевцы и балкарцы, кабардинцы и черкесы.

Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) и Министерство просвещения Российской Федерации разработали сайт Международного года языков в России. Также 21 февраля 2019 года, в Международный день родного языка, был официально зарегистрирован Фонд сохранения и изучения родных языков народов Российской Федерации.

Как отмечают политологи, проблемой малочисленных народов занимаются во всем мире и в России тоже, где положение редких этносов в прямой последовательности связано с экономическими, социальными, этнографическими и культурными развитиями. Особенно остро эти вопросы встали в России из-за перемен в стране на протяжении всего ХХ века — революция, период репрессий, войны. Таким образом, в Конституции нашей страны были провозглашены гарантии прав и свобод коренным малым народам. Об этом можно прочитать в статьях 20, 28 и 72.

Также существует закон федерального уровня — «О гарантиях прав коренных народов России», принятый в 1999 г. В частности, статья 8 говорит о правах малочисленных народов. Здесь нужно выделить следующий момент: малые этносы поддерживаются государством, дабы защитить их исторические земли, традиции и обычаи, хозяйственную и промысловую деятельность. В соответствии с этим малые коренные народы получают право пользоваться землями, полезными ископаемыми, растительным и животным миром в тех местах, которые считаются их исторической родиной. Все это предоставляется им государством совершенно безвозмездно.

Кроме этого, отметим, что малым коренным народам дается возможность проходить гражданскую службу вместо военной, создавать органы самоуправления, пользоваться защитой в судах. Следовательно, малочисленные народы РФ имеют ряд преимуществ и льгот, закрепленных на законодательном уровне.

Как мы знаем, территория России является самой большой в мире, поэтому в нашей стране так много народностей, заселивших ее необъятные просторы. Причем каждый этнос имеет свою самобытную культуру, язык, традиции и обычаи. Другими словами, каждый народ, если он знает свои корни, причисляет себя к тому или иному этносу, чтит традиции предков, соблюдает культурные обычаи, пользуется на равных условиях всеми правами согласно действующему законодательству.

Наша многонациональная страна представляет разные религиозные конфессии, и, несмотря на то что Российская Федерация считается светским государством, верования народов играют значительную роль в их жизни. Характерной чертой малых этносов также является сохранение религии предков.

В Российской Федерации коренными малочисленными признаются народы, насчитывающие менее 50 тысяч человек. В установленном Едином перечне включены 47 этносов, которые не имеют другого государственного образования. Это народы, которые жили на определенной земле до прихода туда переселенцев и продолжают проживать на территории расселения своих предков, сохраняющие традиционный образ жизни и хозяйствования, и считающие себя самостоятельным этносом. Как правило, это сельские жители труднодоступных районов Севера, европейской части страны, Кавказа, Сибири и Дальнего Востока.

Как правило, народы, которые относятся к европейским народам и населяющие европейскую часть нашей страны, имеют общую духовную культуру, единую религию и однородную антропологию. Исторически они сформировались на Западе Евразии — на территориях между Карелией и Северным Поморьем до Каспийского и Черного моря, и впоследствии расселились по другим регионам. Следует сказать, что и в наше время продолжаются исследования народов, зародившихся в европейской части материка, потому как их численность и состав постоянно меняются.

Самым распространенным народом на европейской части страны являются русские, но и они не однородны: специалисты-этнографы отмечают некоторые различия в их составе. Например, характерной общей чертой русских, проживающих в Новгородской, Архангельской, Ивановской, Вологодской и Костромской областях, а также славян, расселившихся в Тверской области и Карелии, является своеобразный «акающий» говор в разговорной речи и светлый цвет кожи. Поэтому их относят к северным славянским этносам. К южным русским народам относят славян в Рязанской, Калужской, Орловской, Пензенской, Воронежской областях: им свойственно «окать».

Сформировали свою культуру и имеют свой язык донские и кубанские народы, а также казаки, мещеряки, саяны, камчадалы, поморы, полехи, мокша и водь, проживающие между Окой и Волгой.

Север нашей страны — это особый случай, если говорить о многоязычии. Дело в том, что Север многие столетия населяли разные народности, объединенные в общины и роды, которые вели общее хозяйство, но разговаривали каждый на своем языке и имели собственные традиции и обычаи. Обширные просторы позволили этносам жить обособленно друг от друга. Некоторые из них прирастали новыми территориями и активно развивались. Менее многочисленные поселения поглощались более сильными общинами, теряли свой язык и культуру и, в конце концов, исчезали.

Как говорят историки, в одну группу стали относить народы Севера только с приходом советской власти. Группа объединяет жителей Сибири и Дальнего Востока, многие из которых смогли сохранить свою культуру, идущую с древних времен.

На территориях Сибири, имеющей суровый климат, расположились крупные области, всего — 14 регионов, а в процентном соотношении Сибирский федеральный округ занимает 30% от общей территории РФ. Всего здесь проживают порядка 20 миллионов человек, это в основном пришлые народы, которые начали заселять эти земли в XVI веке.

Первым и древнейшим народом, заселившим просторы Севера, являются самодийцы. Считается, что от них пошли другие народности, которые распространились впоследствии по Сибири и Дальнему Востоку. К самым многочисленным коренным народам Севера относятся якуты, буряты, хакасы, тувинцы. Но настоящих жителей, имеющих в Сибири свои исторические корни, осталось очень мало.

Коренные народы, проживающие сегодня на Дальнем Востоке, также довольно малочисленны, а многие их представители находятся на грани вымирания. Есть и такие, которые давно исчезли.

Северный Кавказ — самый многонациональный район России. Здесь проживают более сорока национальностей. И так как тема нашего рассказа касается малочисленных народов, скажем, что среди них самый большой интерес представляют чамалы (по-другому чамалалы), проживающие в двух соседних республиках Северного Кавказа: Дагестане и Чечне. По данным переписи населения, их осталось всего два десятка человек, тогда как в 80-х годах прошлого столетия число их достигало около четырех тысяч человек, и они занимали девять аулов.

Единый перечень малочисленных народов, который периодически дополняется и обновляется, утвержден на уровне государства, и для того, чтобы в нем состоять, численность народа должна быть не более 50 тысяч. Поэтому мы знаем, что ингуши не относятся к категории малочисленных народов, тем не менее, вопрос сохранения родного языка и его популяризации среди молодого поколения сегодня для нашей республики актуален как никогда.

Если судить по историческим меркам, получается, что ингуши сравнительно недавно создали свою письменность, несмотря на то что ингуши являются одними из древнейших жителей Кавказа, принадлежащих к нахско-дагестанской группе северокавказской семьи. Так говорят ученые. Свою письменность ингуши создали на основе кириллицы, хотя изначально она была на латыни. Кроме родного языка, каждый ингуш знает русский язык, потому как он является государственным.

Ингуши — автохтонный народ Кавказа, чья древнейшая история уходит корнями во второе тысячелетие до нашей эры. В России наибольшее число ингушей проживает в Республике Ингушетия. Значительная часть населения до сих пор продолжает занимать исторические зоны расселения, ныне относящиеся к Пригородному району Северной Осетии. Также ингуши проживают в Чечне и Кабардино-Балкарии, Москве, Ставропольском крае, Тюменской и Ростовской областях.

По некоторым статистическим данным, общая численность населения составляет около миллиона человек, меньше половины из которых проживает за пределами республики (в других городах России и мира). По другим данным, общая численность ингушей составляет около 700 тыс. человек. Помимо России, они также живут в Киргизии, Украине, Белоруссии, Латвии, Турции, Сирии, Иордании, Ливане.

Россия — многонациональная страна, где проживает множество народов. Задача сохранения их самобытности и культурного разнообразия является весьма актуальной. Особенно это касается малочисленных народов, которые могут исчезнуть по вине бездействия человека. Одно успокаивает, что у коренных народов существует взаимосвязь с окружающим миром и природными ресурсами исконных исторических земель, которая является основой их представления о мире, вероисповеданий, культуры, обычаев и традиций.

Другими словами, для представителей малочисленных народов места обитания являются духовным миром, а не товаром, который продается и покупается. Коренные народы считают, что исконные исторические земли не должны быть объектом для купли или продажи, их нельзя дарить, арендовать, наследовать. И только такой подход позволит сохранить территории в первозданном виде и статусе для последующих поколений.