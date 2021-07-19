Обстановка в столице республики Грозном с каждым днём ухудшалась, недовольных существующей властью становилось всё больше и больше. Причин на то было предостаточно. Это был, на мой взгляд, пик кризиса рабоче-крестьянской партии и её политики, которая докатилась к этому времени до края самоуничтожения.

Митинги, антипартийные лозунги, столкновение с представителями правоохранительных органов, вандализм по отношению к городской атрибутике, пустые прилавки магазинов, задержка заработной платы и многое другое постепенно подрывало устои предыдущего социалистического строя.

Часто можно было слышать националистические и шовинистические выпады со стороны представителей разных диаспор, всё шло к постепенному обострению межнациональных отношений. Плюс ко всему серьезную неразбериху в жизнь многонациональной республики стала вносить ОКЧН — новая партия чеченских радикально настроенных элементов. Её лидеров особенно не устраивала совместная жизнь «под одной крышей» в братской семье разных народов. Мы помним, кто стоял во главе этой партии, кто числился в её рядах. Одним из её лидеров был литературный консультант Союза писателей республики Зелимхан Яндарбиев. Я был знаком с ним лично, неоднократно общался и даже выезжал на дни поэзии В. В. Маяковского в Кутаиси, где мы вместе провели без малого целую неделю.

По возвращению оттуда меня сняли с работы, несмотря на то, что вопрос моей поездки был согласован с секретарём обкома партии по идеологии, а Зелимхана расхвалили во всех средствах массовой информации. Штаб новой партии менял «квартиры» для своих явок.

Как-то раз, по литературным своим делам, я отправился в Союз писателей. В ту пору он находился на Пушкинской улице в довольно тихом, спокойном местечке. Однако попасть туда в этот день я так и не смог. Союз был взят в тесное кольцо работников министерства внутренних дел. Если выразиться на нашем бытовом языке, был окружён во время проведения очередного заседания партии чеченских «патриотов».

Пришлось развернуться на 180 градусов, уйти туда, откуда пришёл. Видимо, многие жители республики жаловались на такую обстановку в столице. Лично я давал по этому поводу телеграмму председателю КГБ СССР Владимиру Александровичу Крючкову, которого буквально через считанные дни после моего обращения отстранили от занимаемой должности.

Сохранилось уведомление с почтовым штемпелем от 20. 05. 1991 года, в котором сказано, что телеграмма «вручена уполномоченному по приему корреспонденции Панкину». И так далее, и тому подобное. Такова была предыстория выборов президента России, если говорить об отдельно взятой Чечено-Ингушской Республике. Меня к этому времени успели исключить и восстановить в ряды КПСС. Никакой обиды из-за этого на коммунистов я не таил.

Однажды мне позвонили из Ленинского РК КПСС г. Грозного и сказали, что я включён в штаб по поддержке Б. Н. Ельцина на предстоящих выборах. Предварительного обсуждения по этому поводу у нас не было. Для меня это выглядело довольно странно. Что ж, включили, ну и ладно, будем поддерживать и ратовать за победу Ельцина, решил я. Признаться честно, это было небезопасным делом. Выиграй на выборах коммунисты, могли запросто устроить экзекуцию всем оппозиционерам, преследовать их на всём оставшемся жизненном пути, и даже сломать хребет. Но как говорит русская пословица, «волков бояться — в лес не ходить». Я уже был хорошо побит, потому бояться было нечего.

За несколько дней до выборов, меня оповестили о том, что штаб по поддержке Ельцина будет находиться в бассейне «Садко», куда и необходимо явиться 12 июня 1991 года в шесть часов утра. Что я и сделал. Вся процедура выборов проходила в фойе популярного у горожан бассейна. Моими оппонентами были еще два человека, оба представители чеченского народа. Молодой человек назвался Шамилем. По его словам, он был из винно-коньячного комбината, девушка работала в «Садко» инструктором по плаванию.

Мы с Шамилем в основном присутствовали и наблюдали за потоком избирателей, девушка же записывала данные паспорта каждого, кто голосует. Обедом нас там не кормили. Еще у власти были коммунисты, а мы пока что являлись какими-то непрошеными гостями, если так можно выразиться.

Утром приход к урнам был очень пассивным, вялым, мы уже начали думать, что наш кандидат провалился на этих выборах. К обеду народ оживился, потянулись и пожилые и молодые люди, хотевшие видеть у руля своего государства представителя демократической части страны. Особенно мне запомнился один из избирателей, которого я заочно знал, и был наслышан от знакомых и друзей. Это был солидный, высокорослый, симпатичный мужчина преклонных лет. Заместителя министра юстиции Чечено-Ингушетии Ахмеда Котикова знала вся прогрессивная часть нашего народа. Визуально знал его и я. По-моему, если я не ошибаюсь, он явился на выборы с супругой, мне кажется, что с ним была женщина примерно его же возраста.

После его ухода, я подумал, если такие люди поддерживают Ельцина, значит не всё потеряно. Так оно и оказалось в конечном итоге. Когда из Ленинского РК КПСС приехали за результатами голосования, на улице было уже темно. Всю документацию, связанную с выборами, запечатали, перевязали шнуром, вручили представителю райкома. Однако домой после этого мы не пошли, до самых дверей избиркома сопровождали человека, которому доверили бюллетени. Даже тогда, мы не верили в победу Бориса Николаевича. Казалось, что до утра к нам явятся домой, арестуют за поддержку беспартийного кандидата, осмелившегося пойти против течения времени и воли, пусть ослабевшей, но существующей власти. Никто к нам в полночь не постучался, не потревожил. А утром уже бояться было нечего, наш кандидат победил на этих выборах с большим перевесом голосов. Всего кандидатов на пост президента было шесть. Из них четверо выдвигались коммунистической партией: Вадим Бакатин, Альберт Макашов, Николай Рыжков, Аман Тулеев; от ЛДПСС был выдвинут Владимир Жириновский; от Демократической России и Демократического Союза — Борис Ельцин. Итог был ошеломляющим! За Ельцина проголосовали 57, 30 процентов избирателей. Это, конечно, была бесспорная победа. Таким образом, первым Президентом Российской Федерации стал Борис Николаевич Ельцин, который официально вступил в эту должность 10 июля 1991 года, как уже отмечалось, ровно 30 лет назад.

Сали Арчаков