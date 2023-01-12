На выставке будут представлены авторские работы — предметы декоративно-прикладного искусства и предметы домашнего быта.

«История развития резного дела в каждой стране особая и связана с уровнем культуры, мастерства и мировоззрения в обществе. Наверное, поэтому в каждой стране искусство резьбы по дереву имеет свои уникальные особенности, приёмы и стили, — говорит научный сотрудник музея Жанна Дзейтова, занимающаяся организационными вопросами. — Цель данного мероприятия — показать посетителям, что у нас в Ингушетии немало творческих личностей, создающих новые образцы народного искусства в области декоративно-прикладного искусства и других форм материальной культуры. И что А. Падиев является автором замечательных работ декоративно-прикладного искусства, чей несомненный талант и трудолюбие, высокие человеческие качества, такие как любовь к своей родине, своему народу, скромность и желание сохранить память о прошлом ингушей для нас — сегодняшних и будущих поколений, даёт ему право быть гордостью своего народа.

Все те, кто неравнодушен к искусству, к художественному творчеству, смогут познакомиться с творчеством мастера, работы которого не похожи одна на другую, каждая уникальна по-своему, в каждую работу вложена душа автора.

Выставка откроется 19 января и продлится до 27 января этого года. Все желающие смогут её посетить».