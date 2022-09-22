Фестиваль

«Праздник ингушской кухни»

Выставки, мастер-классы по приготовлению национальной лепешки прошли на гастрономическом фестивале в Ингушетии

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На центральной площади «Алания» в Магасе состоялся гастрономический фестиваль «Праздник ингушской кухни», организованный комитетом по туризму региона. Об этом газете «Ингушетия» сообщили в пресс-службе Главы и правительства.

«На площади перед стометровой башней Согласия развернулись палатки, в которых муниципалитеты совместно с ингушскими товаропроизводителями представили блюда национальной кухни, продукты собственного производства, сувениры», — сказал сотрудник пресс-службы.

Почетным гостем мероприятия стал премьер-министр Ингушетии Владимир Сластенин. Он оценил кулинарное мастерство участников, осмотрел национальные подворья.

Для собравшихся также был организован концерт с выступлением творческих коллективов, спортивные мероприятия, мастер-классы по приготовлению национальной лепешки «ч1аьпилг» и стрельбе из лука, фотозоны.

Как сообщили нашему изданию в мэрии Карабулака, городской павильон, организованный силами администрации, пользовался у посетителей повышенным спросом.

«Если бы существовал приз зрительских симпатий или народный рейтинг гостеприимства, то самое высокое место, несомненно, досталось бы нашим мастерицам кулинарного искусства. Не было отбоя от желающих подкрепиться в прохладную погоду горячей лепешкой и беляшом, они готовились на их же глазах, некоторые тут же спрашивали рецепт понравившихся вкусностей», — сказал собеседник.

Жительницы Карабулака накормили множество гостей праздника, угощения продегустировал, в том числе, Владимир Сластенин.

На фестивале организовали различные конкурсы, в том числе «Самый гостеприимный район», «Лучшая фотозона среди студентов», «Создание комикса, посвященного мифам и легендам Ингушетии».

Кроме того, желающие смогли посоревноваться в стрельбе из лука.

В мероприятии поучаствовали как муниципалитеты, так и фермеры.

Минкультуры организовало выступление творческих коллективов, Минспорта — различные состязания, комитет по делам молодежи обеспечил работу волонтеров, а министерство промышленности и цифрового развития представило народные художественные промыслы.

По мнению Главы республики Махмуд-Али Калиматова, у ингушей огромный созидательный потенциал, надо развивать его в правильном направлении, чтобы в любом уголке мира знали о гостеприимном крае, ингушском народе.

«Для этого у нас есть все возможности: красивейшие места, уникальная кухня, достижения наших соотечественников, которые могут быть примером для подрастающего поколения. Нужно просто активно работать и привлекать молодежь», — отметил Калиматов.

Цель мероприятия — популяризация национальной кухни, народно-художественных промыслов, формирование позитивного имиджа региона.

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