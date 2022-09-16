В этих условиях политики, социологи, историки, правоведы пытаются предложить обществу новые базисные разработки, представляющие интерес не только для узких специалистов, но и для широкого круга читателей. К числу таких трудов следует отнести работу Джамалейла Башировича Хамхоева «Летопись уголовного розыска Ингушетии», опубликованную к 30-летию воссоздания ингушской государственности (Ростов-на-Дону: Медиа-Полис, 2022).

Следует отметить, что различным аспектам жизни, быта, культуры, становления и развития государственно-правовой структуры Республики Ингушетии в последние годы посвящены серьёзные научные исследования, среди которых: «История Ингушетии» (М. Б. Долгиева, М. М. Картоев и др., 2011); «История развития судебной системы Ингушетии» (Н. Д. Кодзоев, 2006); «Россия — Ингушетия: вместе сквозь века» (З. Т. Дзарахова, 2021); «История политики Российской империи на Кавказе. XIX век» (М. М. Картоев, 2020); «Хроника истории ингушского народа» (Патиев Я. С., Патиев А. Я., 2020); «Книга памяти Республики Ингушетия, 1941–1945» (Т. У Яндиева, 2020) и др.

Книга Д. Б. Хамхоева посвящена становлению и развитию службы уголовного розыска в отдельно взятом субъекте Российской Федерации — Республике Ингушетия, которой на протяжении всей истории в любом государстве отводится ключевая роль в борьбе с преступностью, защите прав и законных интересов граждан от криминальных посягательств.

Работа Д. Б. Хамхоева, состоящая из 168 страниц, создана на основе изучения многочисленных нормативных актов по истории государства и права России, архивных документов, исторической литературы, периодической печати, биографических данных, судебно-следственных материалов, опросов сотрудников полиции и др. Представленный на суд общественности труд не имеет оглавления, в связи с чем читатель, пролистывая страницы, может самостоятельно составить картину о его внутренней структуре.

Книга начинается со вступительных слов начальника Главного управления МВД России по СКФО генерал-полковника полиции С. В. Бачурина и автора издания Д. Б. Хамхоева.

Начальный раздел издания посвящен историко-правовому аспекту зарождения уголовного сыска, начиная с Древней Руси и до начала Октябрьской революции 1917 года. В нем автор, используя многочисленные памятники права Российской империи, показал процесс становления института уголовного сыска в России. Несомненный интерес представляет часть данного раздела, посвященная Особому отделу Департамента полиции начала ХХ века, в котором организована филёрская служба. Филёр (в переводе с французского языка — «выслеживать»), говоря современным языком, — «оперуполномоченный».

В обязанности названного должностного лица входило ознакомление с населенным пунктом, где ему предстояло служить, изучение методов конспирации, опыта работы коллег. Филёру следовало одеваться неприметно, выдавать себя за обычного служащего или работника фабрики, завода, следить за преступным миром. Из личного дела № 2/48 филёра Лодзинского охранного отделения Хамурзы Яндиева читатель может увидеть служебные документы: рапорта, расписки, приказы, докладные записки, служебное удостоверение, а также секретное письмо № 64 от 23 февраля 1912 года о выдаче Хамурзе Эльджиевичу Яндиеву, постоянному жителю Мецхальского общества 3 участка Назрановского округа, бессрочной паспортной книжки.

После Великой Октябрьской социалистической революции советская власть, свергнув буржуазное Временное правительство, начинает создавать институты государственного аппарата. 11 марта 1917 года царская полиция упразднена и при Министерстве юстиции образовано Бюро уголовного розыска, куда вошли прежние сыскные отделения. Эта структура была упразднена 5 октября 1918 года в связи с созданием в Главном управлении рабоче-крестьянской милиции НКВД РСФСР Центрального управления уголовного розыска (Центророзыск).

Согласно Циркулярному письму ЦК РКП(б) от 21 января 1920 года, в Ингушетии начинается процесс создания окружной милиции. Заведующим отделом окружного внутреннего управления назначен Э. Чабиев, заведующим подотделом и начальником окружной милиции — Б. Муталиев. Прочитывая страницы отмеченного выше исторического этапа, читатель узнает, что первым начальником службы уголовного розыска при окружной милиции стал Ахмет Хантыгов, проработавший в этой должности меньше года. В последующем происходит череда смен руководителей уголовного розыска, среди которых Н. Кузнецов, Асланбек Арчаков, Шато Ханиев, Джабраил Ханиев, Андроник Кафиев и др.

Автор, анализируя нормативные правовые акты 20-40-х годов, показывает сложный процесс становления, развития и повседневной работы службы уголовного розыска в рабоче-крестьянской милиции в Ингушетии. Здесь любознательный читатель может ознакомиться и с биографической справкой руководителей милиции разного уровня, многочисленных сотрудников НКВД — уроженцев нашего региона, а также с жизнью оперуполномоченного Назрановского округа в 20-х годах Эстоева Османа Муртузовича и агента первого разряда О. Джабраила Кантович. Небезынтересными являются приводимые в книге Д. Хамхоева и основанные на архивных документах факты задержания опасных преступников сотрудниками уголовного розыска.

В разделе книги, посвященном 40-м годам, показана сложная деятельность службы в условиях Великой Отечественной войны и описана судьба оперуполномоченных сотрудников А. Алахвердова, М. Барахоева, З. Газдиева, И. Гудиева, Н. Рыжова, А. Хосуева и многих других, ушедших добровольно на фронт в первые дни войны.

50-70-е годы уголовного розыска ознаменованы приходом в службу сотрудников Булгучева Башира, Дахкильгова Мусы, Евлоева Хамбора, Дениева Харона, Котикова Магомеда, Коригова Макшарипа, Могушкова Шамсудина и многих других, уже имевших высшее и среднее образование, обучавшихся в соответствующих школах, институтах МВД СССР, имевших представление о научных основах уголовного процесса, криминалистики, оперативно-разыскной деятельности. Знания, полученные в школах милиции, как показано автором анализируемого материала, блестяще реализуются в героической борьбе с преступностью. Отдельные из них погибли в ожесточенной схватке с преступным миром.

Начавшие службу в милиции в 80-х годах ХХ века талантливые сотрудники уголовного розыска, осуществлявшие непримиримую борьбу с преступностью, на высокопрофессиональной основе в 90-х годах пополняют плеяду высших офицеров МВД России. Среди них — генерал-майор милиции Агиев Мухарбек и генерал-лейтенант милиции Гуцериев Хамзат.

90-е годы ушедшего века и начало нового, XXI века для правоохранительных органов стали серьёзным испытанием: развал Советского Союза; изменения в социально-политической и криминогенной обстановке в стране; формирование Ингушской Республики как нового и полноправного субъекта Российской Федерации. Весь драматизм этого периода и ежедневные героические будни сотрудников милиции (полиции) и в частности сотрудников уголовного розыска можно проследить в книге Д. Хамхоева на основе беспристрастных фактов из материалов уголовных дел, исторических справок, служебных документов и др.

Перед внимательным читателем встают картины побед в борьбе с убийствами, грабежами, разбоями, бандитизмом, незаконными вооруженными формированиями, хищениями имущества и т. п., а также гибели многочисленных сотрудников внутренних дел, находившихся при исполнении служебных обязанностей, награждённых высокими государственными наградами посмертно. Это Ажигов Магомед, Беков Муса, Ганиев Иса, Коригов Курейш, Котиев Руслан, Костоев Джебраил, Куриев Беслан, Нальгиев Насрудин, Нальгиев Муса и многие другие наши братья, которым вечная память!

Автор книги Джамалейл Хамхоев приводит имена и фамилии, звания и должности всех сотрудников, героически ушедших в мир иной, до конца исполнив свой долг, защищая спокойную жизнь многонационального народа России. Отдельные страницы книги посвящены подвигу Котиева Ахмеда Макшариповича, полковника полиции, секретаря Совета безопасности Республики Ингушетия, Героя Российской Федерации.

Новые, интересные сведения с приведением примеров из практики сотрудников уголовного розыска МВД республики, награжденных высокими государственными наградами, приводит автор книги «Летопись уголовного розыска Ингушетии». При этом биографические данные, материалы уголовных дел, воспоминания сотрудников полиции позволяют воспроизводить картину деятельности уголовного розыска вплоть до наших дней.

Очевидно, читатель согласится с автором настоящей публикации в том, что исследование любого труда не может считаться завершенным, если в нем нет замечаний и пожеланий, отражающих дружелюбную требовательность читающего. Нельзя отнести к сильным сторонам книги Джамалейла Хамхоева отсутствие оглавления, нарушение хронологической последовательности изложения биографических и отдельных исторических фактов. Нет в работе четких, очерченных границ приведения биографических данных погибших и действующих сотрудников уголовного розыска. Отдельные фотографии сотрудников милиции (полиции) приведены без каких-либо комментариев автора с перечислением фамилий и имен сотрудников. Имеют место в работе определённые стилистические, грамматические погрешности.

Сделанные замечания носят частный характер и не влияют на исключительно значительную работу, проведенную Джамалейлом Хамхоевым по сбору, обобщению большого количества литературного, архивного, документального, биографического материала, позволяющего читателю проследить сложные исторические вехи уголовного розыска МВД по Республике Ингушетия. Полагаю, что книга «Летопись уголовного розыска Ингушетии», изданная к 30-летию воссоздания ингушской государственности, не оставит равнодушным взыскательного читателя.

Фаргиев Ибрагим Аюбович, председатель Верховного суда Республики Ингушетия