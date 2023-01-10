Wink и more.tv представили тизерный ролик сериала «Фишер» с Иваном Янковским и Сашей Бортич в главных ролях

Премьера сериала «Фишер» состоится в феврале 2023 года эксклюзивно в онлайн-кинотеатрах Wink и more. tv.

1986 год. В районе правительственных дач на Рублевском шоссе одного за другим убивают подростков. Интеллигентный следователь Валерий Козырев (Александр Яценко), его дерзкий напарник из Ростова Евгений Боков (Иван Янковский) и совсем молодая сотрудница местного ОВД Наталья Добровольская (Саша Бортич) начинают расследование, даже не подозревая, как сильно оно изменит судьбу каждого из них. Единственный свидетель, способный опознать маньяка, — школьник Игорь, родители которого совсем не в восторге от контактов сына с милицией.

Авторы сериала в течение года общались с реальными следователями по делу Фишера (именно так прозвали серийного убийцу Сергея Головкина). Они получили доступ к томам уголовного дела, а также к фото- и видеоматериалам допросов, на основе которых и был написан сценарий сериала.

«Запуская этот проект, мы задавались вопросом о природе зла, которое порой прячется на самом видном месте. Мы пытались понять, почему человек ведет себя так, а не иначе, и как создается мифология преступника, которому само общество придумывает кличку и устрашающий образ», — отметил генеральный продюсер сериала «Фишер» Фёдор Бондарчук.

В сериале снялись Иван Янковский, Саша Бортич, Александр Яценко, Сергей Гилев, Анна Снаткина, Роман Евдокимов, Андрей Максимов, Ольга Озоллапиня, Алексей Гришин и другие.

Тизерный ролик сериала «Фишер»: https://disk. yandex. ru/i/JWLdfPyCC9v6Dw

Кадры со съемок: https://disk. yandex. ru/d/94mts6sQK7KLQA

Тизерный видеоролик сериала «Фишер» и другие интересные факты о контенте доступны в официальных группах видеосервиса Wink в VK, YouTube, Telegram.

О сериале «Фишер»

Создание проекта: компания Art Pictures Vision и «Студия 812» по заказу «НМГ Студии»

Онлайн-платформы: Wink (в линейке Wink Originals) и more. tv (в линейке more originals)

Жанр: детектив, драма

Количество серий: 8

Премьера: февраль 2023 года

Генеральные продюсеры: Фёдор Бондарчук, Сергей Кальварский, Дмитрий Табарчук, Вячеслав Муругов

Продюсер: Максим Рыбаков

Креативные продюсеры «НМГ Студии»: Жора Крыжовников, Денис Уточкин

Директор по производству «НМГ Студии»: Максим Аджави

Продюсеры «Студии 812»: Геннадий Кузнецов, Наталья Капустина

Креативные продюсеры: Сергей Кальварский, Наталья Капустина

Продюсеры Wink: Александр Косарим, Антон Володькин

Авторы сценария: Сергей Кальварский, Наталья Капустина

Режиссеры-постановщики: Сергей Тарамаев, Любовь Львова

Оператор-постановщик: Иван Лебедев

Художник-постановщик: Анна Стрельникова, Дарья Уфимцева

Художник по костюмам: Светлана Грибанова

Художник по реквизиту: Ольга Коршунова

Художник по гриму: Снежана Рафикова