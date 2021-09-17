— Я думаю, что нельзя оставаться в стороне, когда речь идёт о выборе тех людей, кому мы доверяем своё будущее, — говорит Зарема, — Выборы депутатов в Государственную думу РФ и Народное собрание республики — это очень ответственный шаг.

Кто будет идти впереди нас, на кого мы должны возлагать надежды в решении наших насущных проблем? Это важно. Особенно сейчас, когда нам обещали, что новая Госдума будет иметь куда более широкие полномочия, чем все предыдущие. По обновленной Конституции депутаты, насколько нам известно, будут вправе утверждать кандидатуру премьера, вице-премьеров и министров, они могут контролировать работу правительства и даже вынести вотум недоверия правительству. Так что, это внушает большую надежду на позитивные перемены. И мой голос, как и голоса всех членов моей семьи, думаю, помогут выбрать достойного. Мы уже определились в выборе и едины в своём мнении.