На строительстве оборонительной линии г. Малгобека

Яха, как старшая в семье, всегда стояла по правую руку со своим отцом, помогала ему управляться в большом хозяйстве, заготавливать на зиму дрова и сено, ухаживать за живностью, содержать большой огород, работала вместе с ним на колхозных полях, ну, в общем, была под стать здоровому крепкому мужчине.

Всё бы хорошо, если в мирную жизнь людей не ворвалась Великая Отечественная война, которая летом 1942 года вплотную подошла к ингушскому городу Малгобеку.

Как нам известно, Гитлер рвался захватить любой ценой крупные нефтедобывающие промыслы городов Грозного и Баку, а ближайщий путь пролегал через Малгобек, который тоже привлекал фашистов своей чистой высококачественной нефтью. И потому неудивительно, что битва под Малгобеком стала ключевой в битве за Кавказ. На строительство оборонительной линии было мобилизовано всё работоспособное население республики. Женщины, дети, вместе с оставшимися мужчинами, в основном пожилого возраста и инвалидами, работали под постоянными обстрелами немецкой артиллерии и авиации, возводя противотанковые сооружения и оборонительные окопы. Здесь с отцом, наравне со всеми трудилась и девятнадцатилетняя Яха Халухаева. Ночевали они в палатках и бараках, вместе с другими участниками оборонительных работ, но иногда уезжали переночевать в селение Нижние Ачалуки Малгобекского района, где жили их родственники. Люди сплотились от мала до велика перед лицом страшной угрозы, чтобы любой ценой приблизить долгожданный миг победы. Так, ценою больших человеческих потерь 3 января 1943 года Малгобек был освобождён.

Дорога смерти — депортация 1944 года

В начале 1943 года Яха Халухаева вышла замуж за Габарти Мурцалиевича Цароева. А через год случилась трагедия, оставившая глубокий след горечи, потерь и испытаний в судьбах депортированных народов. 23 февраля 1944 года безвинно оклеветанные Сталиным и всей его преступной кликой были высланы ингуши и чеченцы в Казахстан и Среднюю Азию. Вместе с месячным ребёнком в душном вагончике для перевозки скота, без каких-либо человеческих условий ехала и молодая семья Цароевых. Эту дорогу смерти до конца своей жизни с болью вспоминала наша героиня Яха Цароева.

В вагоне, битком забитом людьми разных возрастов, негде была сесть молодым людям, тем более снохам, более даже потому, что не позволял сидеть в одном помещении со старшими по возрасту ингушский этикет. Это не говоря о том, что негде было справлять элементарные человеческие потребности. Но через пару дней пути люди создали кое-какие условия, если так можно сказать. В углу сделали уборную, покрывалами отгородили отсеки. Но невозможно было спастись от завшивленности и инфекционных болезней, которые стали ещё одним бичом для людей, скученно находившихся в пути более двух недель. Так, в их вагоне от тифа умерли два человека, которых на станции солдаты просто выкинули из поезда, но родственники наспех закопали их в снегу. А когда умерла бабушка Цароевых, они запрятали её тело, накидав сверху тряпок, сымитировав нары и усадив поверх детей. Благо, до конечной станции оставалось два дня. По приезде в Карагандинскую область они её и захоронили по-божески.

«Нас не только везли в скотских вагонах, — говорила престарелая Яха Цароева своим детям и внукам, вспоминая эту дорогу. — Нас превратили в скот, заточив на полмесяца в одном железнодорожном товарном вагоне около пятидесяти человек без каких-либо условий».

Не легче была жизнь и по прибытии на поселение. Здесь, в Карагандинской области, депортированные тоже выживали в тяжелейших условиях. Они прошли через все испытания: людские потери, голод, холод и нищету. Но со временем худо-бедно жизнь наладилась. Один за другим появились на свет у четы Цароевых ещё пятеро детей. Однако мытарства, тяжёлые условия жизни, эпидемии инфекционных заболеваний сказались на здоровье детишек. Трое из них ещё в младенчестве ушли в иной мир. А двух сыновей и дочь им удалось поставить на ноги. Но для этого супруги Цароевых работали от зари до зари, не покладая рук. Основные тяготы легли на плечи Яхи Цароевой, потому как у супруга было слабое здоровье.

Работала Яха Хадисовна на карьере, в каменоломне. Наряду с мужчинами дробила камни тяжелой киркой до состояния строительного щебня. Конечно же, было очень тяжело, но с детства приученная к тяжелому труду, она не чуралась такой работы и вскоре была в числе передовиков производства. По норме выработки одного кубического метра дроблёного камня, за который давали 1 кг зерна, Яха в день вырабатывала два кубических метра и получала 2 кг зерна.

Вскоре, по программе вербовки рабочих, семья Цароевых переехала жить в город Темиртау, где строился крупный металлургический комбинат. Здесь Яха устроилась работать в строительную бригаду, с азов стала изучать, профессию каменщика и очень быстро освоила её до профессионализма. Жить стало легче, в доме появился небольшой достаток.

Но несчастье снова постучалось в эту семью. Супруг Габарти Мурцалиевич попал в аварию и повредил позвоночник. С тяжёлой травмой он попал в больницу. Некоторое время лежал прикованный к постели, в гипсе, который потом сменил тяжёлый каркас. Он лежал ещё в больнице, когда к депортированным народам пришла радостная весть о восстановлении Чечено-Ингушской Республики (9 января 1957 г.) и получении права вернуться на родину.

Без конвоя и с надеждой на счастливую жизнь...

Габарти Цароев, который понимал, что судьба ему отвела недолгую жизнь, загорелся желанием вернуться немедленно домой, с одной мечтой — быть похороненным на родной земле. Он попросил супругу распродать срочно нажитое имущество и прямо с больничной койки оказался среди первых, кто ехал домой, и снова в товарном вагоне, но уже с надеждой на счастливую жизнь и без конвоя.

Однако испытания его семьи и многих жителей Пригородного района не закончились. Село, где до высылки проживали Цароевы — Ахки-юрт (ныне селение Сунжа Северной Осетии), и весь Пригородный район ЧИАССР после восстановления республики остался под юрисдикцией Северной Осетии, причём вместе с домовладениями ингушей. А бывшие соседи, занявшие и успевшие обжить чужие дома, с поддержки властей не желали их освобождать. Так, в свой отчий дом попасть Цароевы не смогли и, временно арендовав чужой дом, поселились в селении Экажево Назрановского района, с надеждой, что вот-вот по справедливости решится их вопрос.

Борясь и не сдаваясь...

В селении Экажево семья Цароевых прожила пять лет. За это время они обзавелись своим хозяйством, во дворе появилась живность, в сарае на откорме стояли бычки, а огород давал немалый доход, на который можно было детишек одеть и в хозяйство что-либо прикупить. Но делалось всё это за счёт трудолюбивых рук хозяйки дома Яхи Цароевой. К сожалению, здоровье Габарти Цароева окончательно подорвалось. В больницу идти он не хотел, но в один из дней 1959 года ему резко стало плохо. Он упал и не мог больше двигаться. Тяжело больного, почти неподвижного, его эвакуировали на самолёте-кукурузнике в больницу г. Грозного, где «закованный» в костяной корсет он пролежал более четырёх лет. Это было тяжёлое время для него и всей семьи Цароевых, особенно для Яхи Хадисовны.

— Каждый день мамы начинался с раннего утра, — вспоминает сын Идрис Цароев. — Она доила коров, потом пропускала молоко через сепаратор, пока мы ещё спали, до сих пор у меня в памяти заунывный звук этого мотора, и бежала на работу. А в воскресенье вставала ещё раньше, потому как переделав свои дела, она должна была успеть к семи часам на автобус, следующий в Грозный по бакинской трассе. Это пешком более 2-х километров от дома. Так ездила в больницу каждое воскресенье почти пять лет. Наготовит что-нибудь вкусное, домашнее, отварит курицу, налепит галушки. Всегда брала на свидание одного из детей. Помню, отец подходил к окну третьего этажа, и мы с ним так общались. Он очень скучал, много перенёс страданий, ему сделали четыре сложные операции, и он всё время находился в этом тяжёлом костяном корсете. В палату к нему пускали только маму, как ухаживающую. А вечером мама забирала его вещи на стирку, и до следующего воскресенья мы ехали домой.

В 1963 году Габарти Цароева выписали из больницы. Но от болезни он так и не оправился, больше вёл полупостельный образ жизни, часто надевал корсет, но подолгу в нём находиться уже не мог. Больше всего его беспокоило то, что семья не имеет собственного жилья. Понимая, насколько это важно для супруга, Яха Хадисовна распродала всё нажитое имущество, и к возвращению мужа из больницы приобрела немного обветшалый, но собственный дом в селении Али-Юрт, где сегодня проживают их потомки.

В 1965 году Габарти Цароев ушёл из жизни. Как он и мечтал, похороны прошли в его собственном доме, который к тому времени они успели немного благоустроить, отремонтировать, успели даже обзавестись хозяйством.

Надо сказать, что дети Яхи Цароевой помогали матери во всём. Основные домашние заботы по уборке, готовке, стирке, по наведению домашнего уюта и уходу за хозяйством несли дети — Идрис, Магомед и Хадишат. Старший сын Идрис Цароев стал строителем, проработал прорабом до 2010 года в Тамбовской области в совхозе Шапкинский. Сегодня на пенсии, проживает в селении Али-Юрт. Магомед Цароев стал электриком, работает на Назрановском хлебозаводе. Хадишат Цароева вышла замуж, воспитала детей, оберегала свой домашний очаг. Её не стало в 2013 году.

Трудовой путь каменщика Яхи Цароевой

Шло время, интенсивно стал развиваться город Назрань. Здесь появились два больших предприятия, которые частично решили вопрос с трудоустройством населения. Это завод «Электроинструмент» имени Г. Ахриева и Назрановская трикотажная фабрика. Строились здесь также объекты социальной культуры и быта, и многоэтажные жилые дома.

Яха Цароева, как специалист каменщик высокого разряда, была в составе строительных бригад всегда на передовой. Работала она в подразделении треста «Чечингсельстрой» СМУ-5 (впоследствии которое переименовали в ПМК-432). Сначала была в составе бригады каменщиков, потом возглавила бригаду. Перечислить все объекты, которые они возводили в те годы, не представляется возможным. Но если сказать, что её бригада принимала участие на многих строительных площадках бывшей республики ЧИАССР, будет правильнее. А скольких специалистов она за это время подготовила! К ней в бригаду приходили вчерашние выпускники школ и профтехучилищ, а уходили специалистами высоко разряда. Это они строили объекты сельского хозяйства по всей территории бывшего Союза в числе так называемых «шабашников», которые ездили на сезонные работы. Самые ответственные участки по кладке кирпича — это укладка углов зданий, Яха брала на себя. Бесспорно, показатели её бригады были очень высокими. О ней часто писали республиканские и районные газеты, про неё делали передачи в местной телерадиокомпании.

За годы трудовой деятельности в её наградной копилке собралось много грамот и благодарностей как со стороны Назрановского района, так и руководства треста «Чечингсельстрой». Она получала денежные премии и подарки. Её фотография постоянно висели на Доске почёта головного управления в Грозном. А в 1966 году Яха Цароева была представлена к высшей государственной награде Союза Советских Социалистических Республик — ордену Ленина.

В 1978 году Яха Цароева ушла на пенсию. Жила она в окружении заботы и внимания своих детей и внуков, до последнего занималась домашним хозяйством, но уже по привычке, а не по необходимости. В 2009 году она ушла из жизни. Проститься с ней пришли не только родственники и соседи, но и бывшие коллеги и многочисленные её ученики.

В памяти всех, кто её знал, при всей своей загруженности и занятости, Яха Цароева всегда оставалась добрым, отзывчивым на чужую беду человеком. Она очень дорожила родственными отношениями и в любое свободное время старалась с гостинцами навестить своих близких людей. Щедрой и хлебосольной, всегда приветливой и улыбающейся запомнили её и соседи.