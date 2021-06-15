В рамках празднования в ингушской столице состоялась церемония вручения удостоверений личности гражданина РФ юным жителям республики. Из рук Главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова паспорта получили четверо учащихся школ, проявивших себя в учебе, спорте и общественной деятельности.

Руководитель субъекта поздравил юношей и девушек с праздником и началом нового этапа жизни, поскольку полученный ими сегодня документ является свидетельством наступившей гражданской зрелости и ответственности.

Обращаясь с приветственным словом ко всем гостям и жителям республики, собравшимся перед башней Согласия, он напомнил о важной вехе в истории ингушского народа — единении с Российским государством. По его словам, событие, произошедшее 251 год назад, оказало колоссальное влияние на уровень политической, социально-экономической и культурной жизни региона.

«Мы неразрывно связываем будущее Ингушетии с будущим России. Этот день символизирует наше национальное единство и общую ответственность за судьбу страны, сегодня каждый россиянин чувствует свою причастность к богатой истории и культуре многонационального народа. Мы живем в сильном государстве, заботящемся о нас, имеющем авторитет на международном уровне, с экономикой, подкрепленной мощным потенциалом. Пусть любовь к Родине, вера в её будущее помогут нам справиться с любыми препятствиями и вдохновят на созидательный труд», — сказал Калиматов.

Праздник продолжился выступлением юнармейцев. Над столицей Ингушетии пролетел паралетист, развернув российский триколор. Организатором полета, посвященного Дню России, выступил региональный штаб ОНФ.

Паратрайк с российским флагом совершил несколько кругов вокруг 100-метровой башни. На высоте сооружения — мемориального комплекса, построенного по примеру жилищ, которые возводили в горных районах республики предки ингушей, паралетиста встречали юнармейцы.

«Молодые люди с флагами в руках разместились на балконе башни и махали триколорами в знак приветствия параплана. Все это происходило на глазах у жителей столицы, которые с интересом наблюдали за происходящим. Таким креативным способом мы решили поздравить земляков и всех граждан страны с великим праздником — Днем России», — рассказала сопредседатель регионального штаба ОНФ в Ингушетии Мадина Богатырева.

Старт полету был дан в 15:30 с вышки в районе Мемориала памяти и славы в городе Назрани, затем аэрошют пролетел вдоль федеральной автодороги «Кавказ» и направился к центральной площади Магаса. Совершив несколько виражей над площадью и башней Согласия, параплан направился в сторону городского парка культуры и отдыха и около 16:00 часов успешно приземлился.

«Увидеть полет параплана с государственным флагом России жители могли из окон своих домов или прогуливаясь по центральным улицам города. Видео полета будет размещено в социальных сетях. Поздравляем наших соотечественников с Днем России и желаем всем сердцем, всей душой любить свою Родину. Пусть каждый день начинается с чего-то доброго и радостного, пусть каждый год для народа, для всей дружной страны будет плодотворным и успешным», — подчеркнула Богатырева.

Одним из важных пунктов насыщенной праздничной программы стало проведение Международного фестиваля-конкурса патриотической песни «Красная гвоздика» имени Иосифа Кобзона.

В региональном отборочном туре лауреатами второй степени в номинации «Солист» стали заслуженная артистка Ингушетии Хава Евлоева, Алимат Напшева из Карачаево-Черкесии, Башир Байгереев из Чеченской Республики.

Лауреатами третьей степени в номинации «Солист» стали Мансур Махматмурзиев из Чечни, Рима Тлецери из Краснодара и Руслан Тупиев из Дагестана.

В номинации «Вокальный ансамбль» дипломом лауреата третьей степени награждена вокальная женская группа Государственной филармонии имени Ахмета Хамхоева «Дека илли».

В номинации «Композитор» дипломами фестиваля были награждены народный артист Ингушетии Артур Хулагов и Руслан Тупиев.

В номинации «Приз жюри» победила Мадина Мамбетова из Кабардино-Балкарии.

Руководитель проекта «Международный фестиваль-конкурс патриотической национальной песни «Красная гвоздика» Андрей Батурин поздравил лауреатов, прошедших отборочный тур, и выказал уверенность, что участие в фестивале станет для них хорошим стимулом к достижению новых высот.

«Вы, безусловно, талантливы и прошли отбор по праву. Желаю вам творческих успехов и неиссякаемого вдохновения продолжать дело вашей жизни — вокальное искусство — на таком же уровне, какой вы показали на отборочном этапе», — сказал Батурин.

Отборочные туры «Красной гвоздики» проходят в различных регионах России. В этом году к фестивалю впервые присоединилась Ингушетия. Победители всех отборочных туров теперь встретятся в финале, который пройдет в Москве в феврале следующего года.

На ипподроме в Магасе в День России прошли посвященные 29-летию образования Ингушетии республиканские конные скачки на кубок Главы региона, разыгранный в одном из шести забегов.

Мероприятие посетил руководитель региона. «Пусть все добрые надежды, возлагаемые на это интереснейшее мероприятие, оправдаются, а приобретенный опыт сослужит вам отличную службу. Желаю участникам соревнований яркой победы!» — пожелал Калиматов перед началом испытаний. Также он отметил, что власти региона намерены изучить перспективу обновления ипподрома и впредь уделять внимание развитию благородного вида спорта.

В соревнованиях участвовали 66 скакунов английской породы. Все принадлежат жителям Ингушетии. Всего проведено 6 забегов на дистанции 1,2 тыс., 1,8 тыс., 2 тыс. и 2,4 тыс. метров.

В первом забеге, посвященном памяти Бембулата Богатырёва, ингушского политика, народного депутата, который стоял у истоков образования республики, самой резвой оказалась лошадь по кличке Тамара (владелец — Магомед Дзарахов). Приз в забеге, посвященном первому Герою России Сулумбеку Осканову, получил Салингири Горчханов, владелец скакуна Гражданин. Оба розыгрыша проводились для лошадей двух лет на дистанции в 1,2 тыс. м.

Третьим этапом стали состязания на 2 км для трехлетних лошадей. Именно в них определился обладатель кубка Главы Ингушетии и владелец призового автомобиля Hyundai Solaris. Победу одержала команда Сулейма Евлоева, хозяина скакуна Казино-Драйв.

Следующий забег на 1,8 тыс. м был проведен в честь врача-травматолога, первого министра здравоохранения Ингушетии Тамерлана Горчханова, героически погибшего в 1994 году. Лучшей в дерби стала Ан Жур Элли (владелец — Мовсар Дзагиев).

В рамках программы также прошли специальные забеги: первый, приуроченный к 29-летию Ингушетии, на 2,4 тыс. м среди лошадей четырех лет и старше, второй — на преодоление дистанции в 2 км полукровными скакунами — был посвящен городу воинской славы Малгобеку. Лучшими стали Казино-Стар Мухажира Даурбекова и Француз Адама Картоева, соответственно.

Все победители и призеры получили кубки и денежные призы. Мероприятие прошло при финансовой поддержке Национального фонда развития республики.

В рамках празднования Дня России в городах, районах и сельских поселениях республики прошли концерты, литературно-музыкальные вечера, конкурсы чтецов, викторины, фотодокументальные, книжные выставки, а также выставки детских рисунков. Отметим, мероприятия проводились в условиях следования противоэпидемическим нормам: либо на свежем воздухе, либо в помещениях с ограничением числа участников, с соблюдением социальной дистанции и других требований.

Выставка «Моя Россия. Моя Ингушетия» в честь знаменательной даты была развёрнута и в детской художественной школе в Сунже. Красочный мир детской фантазии и глубину мыслей маленьких художников раскрыл конкурс рисунков.

Церемония награждения по итогам мероприятия превратилась в настоящий яркий праздник. Грамоты участникам конкурса, а также памятные подарки всем детишкам вручили председатель Сунженского райсовета депутатов Магомед Евлоев, глава горсовета Рашид Накостоев и местный депутат, известный спортсмен Ингисхан Оздоев.

Победителей определили в двух возрастных категориях. Первое место в возрастной категории от 11 до 13 лет заняла Евлоева Хадиджа, на второй позиции оказалась Хава Хашиева, третье место присудили Рабие Тумгоевой и Анжеле Умаевой. Победителем в возрастной категории от 8 до 10 лет стала Ясмина Умаева.