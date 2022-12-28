«Ярмарка мастеров» стала завершающим этапом проекта инклюзивной гончарной мастерской «Малх». Здесь мы смогли выставить изделия ребят с ОВЗ, которые лепили как у нас в мастерской, так и на наших выездных мероприятиях. Мы также смогли выставить изделия наших мастеров. Это вторая «Ярмарка мастеров», которую мы организуем, прошлую мы проводили 4 года назад, как Олимпийские игры«, — улыбается руководитель проекта Савда Костоева.

Проект инклюзивной гончарной мастерской «Малх», инициированный Ингушским региональным отделением Всероссийского общества слепых, стал победителем конкурса Фонда президентских грантов в начале этого года.

Ярмарка собрала мастеров из самых разных сфер, открыв общественности новые имена.

«Здесь есть изделия из кожи, металла, камня, войлока, смолы, глины. Ярмарка изначально была запланирована, как конечный пункт проекта для того, чтобы и мы, и другие мастера смогли выставить на одной большой площадке свои изделия, представив их широкому кругу людей. В итоге получилось масштабное, но очень теплое мероприятие. Ярмарку посетило много людей, мастера между собой перезнакомились, смогли продать свою продукцию. Я бываю очень рада, когда ребята что-то продают из своих изделий», — говорит Савда.

Все три дня в рамках мероприятия проводились мастер-классы от разных ремесленников, ради которых люди приезжали из разных населенных пунктов Ингушетии.

«Мне всё очень понравилось, ярмарка прошла на высшем уровне. Очень радостно видеть, что у нас столько мастеров. Я пришла с детьми, потому что очень хотела, чтобы мои дети увидели мастер-классы, для меня очень важно их развитие. Одна девочка у меня рисует, мальчик любит заниматься гончарным делом. Я часто покупаю им наборы для творчества. Организаторам огромное спасибо, желаю дальнейших успехов в творческой деятельности!» — поделилась своими впечатлениями жительница республики Тома.

«В завершающий, третий день мы решили провести большой гончарный мастер-класс. Признаться, их тяжело проводить на таких мероприятиях, потому что требуется много воды и, соответственно, бывает немало грязи, но нам ничего не страшно и мы решили провести его», — рассказывает Савда Костоева.

Марьям Оздоева занимается вязанием уже лет восемь и периодически принимает участие в подобных мероприятиях.

«В основном я вяжу крючком, но сейчас осваиваю вязание спицами, так как есть желание расширить свой ассортимент. Изначально вязать начинала с детских вещей: чепчики, носочки, шапочки», — рассказывает она.

По словам молодой мамы, это было просто ее внутреннее желание, так как она находилась в ожидании малыша. Постепенно рукодельница стала выкладывать свои работы в социальные сети, чтобы привлечь покупателей.

«Я принимала участие в «Ярмарке мастеров» в 2019 году, которую также организовывала Савда. Там, можно сказать, произошёл мой дебют. Люди реально заинтересовались, что-то купили, дальше были заказы. Но участие в ярмарке я принимаю не только для того, чтобы реализовать продукцию, но и пообщаться с другими мастерами, отвлечься от домашних забот. Здесь есть люди, с которыми общаешься онлайн, но тут появляется возможность увидеться и пообщаться со всеми вживую. Здесь очень доброжелательная обстановка и хорошая организация», — рассказывает Марьям.

Среди участников ярмарки можно было встретить не только молодых ремесленников, но и широко известного в республике и за ее пределами кузнеца — мастера по художественной обработке металла и члена Союза художников Ингушетии Адама Галаева.

На мой вопрос «Почему Вы решили принять участие в ярмарке, где в основном представлены работы начинающих ремесленников, если необходимости в самопрезентации у Вас нет?», он дал вполне ожидаемый ответ для тех, кто знаком с ним.

«Именно поэтому я и не стал отказываться, потому что тут молодые. Вы же видите, на каком хорошем уровне всё организовано, какой подход к мастерам. Чтобы поддержать молодежь, согласился я и другие более взрослые, опытные, именитые мастера. Даже если мы рядом просто побудем, то для них это будет стимул».

Савда Костоева признается, что очень рада возможности привлечь людей к древнему ингушскому мастерству, и отмечает, что организаторы ярмарки также смогли реализовать собственные изделия гончарной «Малх», что немаловажно для общественников.

«Это поможет нашей мастерской дальше как-то окупать свои расходы, оставаясь наплаву, чтобы мы в дальнейшем могли продолжить свою работу, организовывая, в том числе, и бесплатные мастер-классы для людей с ОВЗ. Так как сам проект завершился, дальше мы должны работать на собственные средства».