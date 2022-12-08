К проекту «Народный фронт. Всё для победы!» присоединились и различные организации Ингушетии. Среди них и представители регионального отделения «Юнармии». Они собрали денежные средства, которые пойдут на закупку всего необходимого для мобилизованных и уже участвующих в специальной военной операции жителей республики.

Сопредседатель регионального штаба Народного фронта в Республике Ингушетия Мадина Богатырева помогла руководству юнармейцев сделать денежный перевод.

— Свой вклад внесли также представители управления Роскомнадзора, казначейства, управления налоговой службы, профсоюзов, — рассказала она корреспонденту газеты «Ингушетия». — Присоединиться к проекту «Народный фронт. Всё для победы!» может любой житель нашей республики. Для желающих перечислить деньги на нужды и потребности наших земляков, выполняющих боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции, разработали специальный QR-код. Также можно пройти по вкладке «Найти свой регион» на сайте проекта «Всё для победы!» и выбрать Республику Ингушетия.

Добавим, что благотворительный фонд «Народный фронт. Все для победы» организован Общероссийским общественным движением «Народный фронт» в поддержку воинских подразделений на передовой. Фонд создан для оказания помощи и поддержки, сбора пожертвований, приобретения и передачи всего необходимого для мирного населения на освобожденных территориях и военных. Организаторы обеспечивают транспортную и складскую логистику, взаимодействие с таможней и доставку на территорию Донбасса.