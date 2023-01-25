И не удивительно, что настоящими строителями могут стать только люди, обладающие такими личностными качествами, как организованность, ответственность, порядочность, трудолюбие, настойчивость, коммуникабельность и тому подобное.

А если ко всему перечисленному строитель имеет ещё и большой опыт работы, обладает высокой степенью профессионализма, то, без сомнения, он занимает достойную нишу среди тех, кто работает во благо народа. К таковым смело можно отнести и нашего героя — Юнуса Мухажировича Хаутиева, заслуженного строителя РФ и РИ.

Юнус Мухажирович родился в 1961 году. После окончания школы он поступил в Северо-Кавказский строительный техникум на факультет «Промышленное и гражданское строительство».

С 1980 года он неотрывно занимается строительной деятельностью. Параллельно оканчивает экономический факультет Ингушского государственного университета по специальности «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит».

В 2002 году Юнус Хаутиев, будучи учредителем, возглавляет многоотраслевое производственно-строительное предприятие ООО «Элита-Ю», которое занимается строительством зданий и сооружений.

Благодаря богатому опыту работы, профессиональным и управленческим качествам, генеральному директору Юнусу Хаутиеву удалось поднять на высокий уровень и укрепить финансовую, производственную и коммерческую дисциплину предприятия. Им были разработаны и реализованы стратегические и производственные планы предприятия от заключенного договора до сдачи объекта в эксплуатацию.

За небольшой срок Юнус Мухажирович расширил сферу деятельности компании, вывел предприятие на уровень эффективного и прибыльного производства с целевым использованием материальных и финансовых ресурсов. Фирма выполняет строительно-монтажные работы, монтаж вентиляционных систем и систем кондиционирования, монтаж отопительных систем и систем водяной разводки, канализационных систем, а также разного рода отделочные работы и работы по благоустройству, имеет опыт работы с представителями заказчика и практику ведения деловых переговоров.

— Наша фирма ведет строительство государственных и частных гражданских объектов, — говорит Юнус Мухажирович, — выполняя линейку строительных услуг самого высокого класса. Работы осуществляются комплексно: от возведения фундамента, каркаса здания, его стен, отделочных и сантехнических работ до газификации квартир и т. д. Мы применяем новейшие технологии, современное оборудование и, разумеется, привлекаем к работе высококвалифицированных специалистов. У нас сложился крепкий, сплочённый коллектив, в котором нет случайных людей. Для каждого сотрудника предприятия выбранная специальность — призвание, в которое вложена душа. К каждому из них по праву приемлемо выражение: «Строитель — это звучит гордо!» Все без исключения ответственно относятся к исполнению своих обязанностей и обеспечивают тем самым успех и благополучие фирмы. Ну и, конечно же, контроль! Тщательный контроль качества на всех стадиях строительства, начиная от рытья котлованов и заканчивая отделкой помещения, является отличительной чертой нашей организации, потому как для нас главное — высокое качество выполняемых работ

Накопленный опыт на рынке строительства позволил строительной фирме в оптимальные сроки гарантировать заказчикам высокое качество, высокий профессиональный уровень и оптимальные сроки выполнения строительно-монтажных работ.

Следует отметить, что фирма ООО «Элита-Ю» внесена в федеральный электронный реестр «Доска почета России». Она является членом саморегулируемой организации «Межрегиональный союз строителей Ингушетии» (АСРО «МССИ»), членом некоммерческого партнёрства «Объединение строителей Южного округа» (2009), членом некоммерческого партнёрства «Объединение строителей Южного и Северо-Кавказского федеральных округов» (2011).

Фирма ООО «Элита-Ю» вот уже более десяти лет занимается в Республике Ингушетия строительством административных зданий, жилых многоэтажных домов, инженерных сетей и производственных объектов. В собственность фирмы, помимо офисного здания и складских помещений, входит сварочный цех и растворобетонный узел. Фирма располагает собственным транспортным парком и строительной техникой.

Под руководством Юнуса Хаутиева фирмой «Элита-Ю» были построены подрядным и субподрядным способом административное здание налоговой инспекции в г. Магасе, физкультурно-оздоровительный комплекс в станице Орджоникидзевская (ныне г. Сунжа), административные здания муниципальных округов в трёх населённых пунктах.

Помимо этого, построены четыре 20-квартирных и три 40-квартирных жилых дома для Ингушского государственного университета в г. Магасе; общежитие для университета на 310 мест; учебно-лабораторный корпус для университета в г. Магасе; жилой дом № 2 в г. Магасе; плавательный бассейн по программе партии «Единая Россия»; плавательный бассейн ФГБОУ ВПО «Ингушский государственный университет»; учебно-лабораторный корпус естественно-научных дисциплин для университета в г. Магасе, заказчиком которого было Министерство образование РФ, и т. д.

Сегодня ООО «Элита-Ю» продолжает нести свою трудовую вахту в строительной отрасли Республики Ингушетии.

За большой вклад в развитие строительной отрасли Юнус Мухажирович награждён в 2005 году почётной грамотой Министерства регионального развития РФ. В 2006 году он удостоен звания заслуженного строителя РИ.

Юнус Хаутиев является лауреатом премии «Российский строительный олимп — 2012» в номинации «За участие в региональных проектах при строительстве социально значимых объектов и жилых комплексов РИ, высокое качество работ в оптимальные сроки строительства». Является лауреатом международной награды «Европейское качество».

За многолетнюю плодотворную деятельность, способствующую развитию РФ, награждён высшим орденом общественного признания «Почетный гражданин России». В 2018 году Юнусу Хаутиеву присвоено звание заслуженного строителя РФ.

Юнус Мухажирович имеет ряд почетных грамот и благодарностей от главы РИ за вклад в развитие экономики в сфере строительства, трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу. Имеет ряд благодарностей за оказание благотворительной финансовой помощи от социальных организаций и духовенства республики.

«Профессия строителя — одна из тех мирных профессий, которые придают созидательный импульс всему в жизни, — говорит Юнус Хаутиев. — Если растут дома, заводские корпуса, школы и больницы, значит, страна живёт, становится всё более зажиточной и красивой. Смотришь на новостройки, и кажется, что в этих домах-красавцах живут счастливые люди, потому что иметь собственное жильё — это здорово! Ещё большая честь — построить дом своими руками. Недаром гласит поговорка, что настоящий мужчина тот, кто построил дом».