В нем приняли участие около двухсот мастеров кожаной перчатки из всех регионов юга России. Ингушетию на соревнованиях представляли самые юные боксеры, которые по уже сложившейся доброй традиции вернулись на малую родину с россыпью медалей высшего достоинства. Соревнования стали для них еще одним этапом повышения мастерства и хорошей психологической закалкой

— Ребята продемонстрировали на турнире все свои умения, а главное — настоящую волю к победе, — признался в беседе с корреспондентом газеты «Ингушетия» наставник парнишек мастер спорта Ахмед Жандаров. — Мы давно не выезжали на турниры, ребята соскучились по настоящим боям, и, видимо, это обстоятельство способствовало всплеску «спящих» сил моих воспитанников. В любом случае, в целом я доволен их выступлением.

Вот имена победителей турнира: Цечоев Абдуррахим (2012 г. р., весовая категория до 26 кг), Торшхоев Ахмад (2011 г. р., 36 кг), Цечоев Ибрагим (2010 г. р., 36 кг), Гагиев Рашид (2010 г. р., 37 кг), Оздоев Хасан и Мержоев Абдул-Малик (оба — 2010 г. р., 38 кг), Дарсигов Сулейман (2010 г. р., 40 кг), Тутаев Абдул-Малик (2010 г. р., 42 кг), Цолоев Ибрагим (2009 г. р., 54 кг), Буражев Джабраил (2010 г. р., 70 кг), Барахоев Мухаммед (2009 г. р., 90 кг), Яндиев Муслим (2008 г. р., 46 кг), Бичиев Магомед (2007 г. р., 63 кг), Олигов Ислам (2006 г. р., 57 кг).

Вторые места заняли Олигов Адам (2009 г. р., 46 кг), Темурзиев Назар (2008 г. р., 50 кг) и Оздоев Ахмед (2008 г. р., 66 кг).

Ребята тренируются в ФОКе в центре города Назрани в составе трех групп утром, днем и вечером. Ахмед Жандаров особо подчеркнул, что отличные результаты юных боксеров — это плод кропотливого командного труда всего тренерского коллектива. Это один из основателей боксерской школы возрожденной Ингушетии Макшарип Местоев, Абдул-Малик Жандаров, Беслан Шанхоев.

Что ж, поздравляем спортсменов и их наставников с такой яркой победой.