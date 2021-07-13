Ежегодно каждое второе воскресенье июля отмечается День российской почты. Несмотря на стремительное развитие информационных технологий и использование глобальной сети интернет, такой вид связи по-прежнему актуален и востребован. Почтовая связь по-прежнему остается одним из наиболее доступных и необходимых средств коммуникации. Ее социальную значимость сложно переоценить.

«За каждым доставленным письмом или посылкой кроется слаженный труд всех работников почтовой связи: операторов, почтальонов, водителей и многих других. Этот труд бесценен», — цитируют Мадину Богатыреву в региональном отделении партии «Единая Россия».

Идут годы, растет количество и качество услуг, и почта только совершенствуется, не теряя своей актуальности и верности традициям. Работа почтовых работников очень важна и нужна людям.

«Для нашей республики очень важно, чтобы сотрудники почтовой связи удерживали высокую планку и в традиционных, и в инновационных форматах работы», — подчеркнул Ахмед Дидигов.

Также Богатырёва и Дидигов отметили, что сейчас Почта России модернизирована и предлагает самый широкий спектр цифровых сервисов. Они пожелали только добрых перемен почтовой службе, а работникам счастья, здоровья и всегда успевать.

Юные патриоты также поблагодарили сотрудников почтовой связи за неравнодушие, преданность делу и заботу о людях, а также пожелали им здоровья, благополучия, успехов и всего самого доброго.

Также в рамках акции «Лучший подарок — книга» Мадина Богатырева и Ахмед Дидигов посетили четвёртую среднюю общеобразовательную школу в сельском поселении Кантышево, где подарили учреждению образовательную и художественную литературу и пожелали ученикам и педагогическому коллективу успехов и процветания.

«Цель нашей акции — показать важную роль книг. Ведь они могут вдохновлять, дарить позитивные эмоции, новые знания, поддерживать и развлекать. Чтение — важнейший навык для развития фантазии и мышления. Надеюсь, эти книги детям понравятся и будут передаваться из рук в руки», — отметил Ахмед Дидигов.