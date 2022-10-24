При осуществлении выездных мероприятий основное внимание уделялось профилактике безопасности перевозок детей, в постоянном режиме проводилась методическая работа, направленная на предотвращение нарушений транспортного законодательства. Методическая помощь хозяйствующим субъектам транспортного комплекса осуществляется посредством размещения регламентирующих деятельность на транспорте нормативных документов на сайте МТУ Ространснадзора по СКФО, также информирование об изменениях в транспортном законодательстве через средства массовой информации.

Так, за девять месяцев 2022 года ТОГАДН по РИ в рамках профилактики нарушений обязательных требований проведено 192 профилактических визита, поднадзорным субъектам объявлено 399 предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований.

В целях профилактических мероприятий на постоянной основе осуществляется консультирование контролируемых лиц. По вопросам организации и осуществления контрольных (надзорных) мероприятий, соблюдения обязательных требований проведено 246 консультирований контролируемых лиц и три консультирования в общественных местах. Проведено 187 информирований.

При осуществлении контрольно-надзорной деятельности ТОГАДН по Республике Ингушетия тесно взаимодействует с другими надзорными органами, органами исполнительной власти, муниципальными органами.

Государственные инспекторы ТОГАДН по РИ принимали активное участие в проводимых на территории республики профилактических и рейдовых мероприятиях, в ходе которых выявлены нарушения, составлены акты и административные материалы. Во исполнение требований Приказа Министерства транспорта РФ от 20 сентября 2021 года № 321 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для пассажиров из числа инвалидов объектов транспортной инфраструктуры и услуг автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, а также оказания им при этом необходимой помощи» по реализации обеспечения доступности для инвалидов объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры проведен осмотр помещений и прилегающей территории здания автовокзала города Назрань. При осуществлении осмотра выявлено 10 нарушений обязательных требований законодательства. Составлен акт, проведена фотофиксация, выдано предостережение о недопустимости нарушений. До сведения перевозчиков посредством проведения совещаний либо направлением писем доводится информация о резонансных ДТП с особо тяжкими последствиями, имевших место в регионах РФ, с рекомендациями о проведении мероприятий, направленных на снижение аварийности.

За девять месяцев 2022 года проведено рейдовых мероприятий — 154, проверено автотранспорта — 2830. При проведении рейдовых мероприятий по выявленным нарушениям вынесено 580 постановлений, общая сумма наложенных штрафов составляет 826 600 рублей, взыскано — 756 900 рублей.

Руководством ТОГАДН по РИ МТУ Ространснадзора по СКФО непрерывно осуществляются различные мероприятия, направленные на совершенствование эффективности и результативности в контрольно-надзорной деятельности на территории транспортного комплекса Республики Ингушетия.