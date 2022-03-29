Сообщение, как отмечается, очередной пример информационной войны против России, с целью дестабилизации обстановки внутри страны. Первого апреля действительно начнется призыв в армию, только он ничем не будет отличаться от всех предыдущих.

Ранее в своем обращении к жителям Ингушетии Глава республики Махмуд-Али Калиматов отметил, что специальная операция Вооруженных Сил России на Украине по демилитаризации и денацификации — вынужденная мера.

«Никто и никогда в России не хотел и не желал никаких военных действий между нашими двумя странами, которые связывает многовековая национальная история и культура. Это вынужденная мера, без которой невозможно обеспечить, гарантировать безопасность нашего многонационального государства», — отметил он.

По его словам, «надо понимать геополитическую опасность ситуации, когда военный блок НАТО сегодня или завтра может оказаться буквально на границе Российской Федерации. А это не только угроза танками и самолетами, но и ядерным оружием. Также это опасность других моральных ориентиров, другого культурного кода, опасность уничтожения нашей истории, братства, мировоззрения и многого другого».

«Российские солдаты и офицеры, а это и наши ребята из Ингушетии, выполняя свой воинский долг, сегодня защищают жизнь и права жителей Донбасса — наших людей, наших братьев и граждан. Долгие восемь лет жители ДНР и ЛНР жили в условиях страха и смертельной угрозы со стороны националистов, захвативших власть в Украине. Такая ситуация требовала соразмерного и четкого ответа», — считает руководитель субъекта.

4 марта текущего года, как мы помним, Владимир Путин подписал Закон о наказании за фейки о деятельности Вооруженных сил страны, который, по словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, полностью соответствует ситуации, когда против России ведется тотальная информационная война.

Документ вносит изменения в уголовный и уголовно-процессуальный кодексы России.

Распространение заведомо ложной информации о российской армии будет наказываться:

штрафом в размере от 700 тысяч до полутора миллионов рублей, или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного, за период до 18 месяцев;

исправительными работами на срок до года;

принудительными работами на срок до трех лет;

лишением свободы на тот же срок.

За фейки, повлекшие тяжкие последствия, может грозить от десяти до 15 лет тюрьмы.

Если преступление совершено лицом с использованием своего служебного положения, группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, с искусственным созданием доказательств обвинения, из корыстных побуждений, по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти, или вражды либо по мотивам ненависти, или вражды в отношении какой-либо социальной группы, то наказание может быть следующим:

административный штраф от трех до пяти миллионов рублей, или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного, за период от трех до пяти лет;

принудительные работы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет;

лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

Призывы к воспрепятствованию использования российских войск для защиты интересов России, поддержания мира и безопасности или за его дискредитацию — если ранее в течение года нарушитель привлекался за это к административной ответственности — наказываются:

штрафом от 100 тысяч до 300 тысяч рублей;

принудительными работами на срок до трех лет;

арестом на срок от четырех до шести месяцев;

лишением свободы до трех лет с лишением права занимать определенные должности.

Если такие призывы или дискредитация повлекли тяжкие последствия, предусмотрены:

штраф от 300 тысяч до миллиона рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного, за период от трех до пяти лет;

лишение свободы до пяти лет с лишением права занимать определенные должности.

Также закон предусматривает наказание за призывы к санкциям против России:

штраф до 500 тысяч рублей, или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного, за период до трех лет;

ограничение свободы на срок до трех лет;

принудительные работы на срок до трех лет;

арест на срок до шести месяцев;

лишение свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до двухсот тысяч рублей, или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного, за период до одного года либо без такового.

В материале использована информация РИА Новости, сообщения пресс-службы Кремля и пресс-службы Главы и правительства Ингушетии.