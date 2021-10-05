«Согласно данным еженедельного мониторинга, заболеваемость гриппом и ОРВИ остается на неэпидемическом уровне. Всего за 8 месяцев 2021 года заболело ОРВИ — 8374 человека, за аналогичный период 2020 года — 7867 человек (показатель на 100 тыс. населения — 1667,3 и соответственно 1566,4)», — заявила министр.

По ее словам, иммунизация против гриппа проводится перед началом эпидемического сезона.

«Оптимальные сроки — сентябрь-ноябрь, для того чтобы к началу эпидемического распространения инфекции у человека сформировался иммунный ответ на введенный препарат. После вакцинации антитела в организме привитого человека появляются через 12-15 дней, иммунитет сохраняется в течение года», — пояснила руководитель Минздрава.

Рукият Торшхоева отметила, что вакцины против гриппа производятся на каждый сезон, в их состав входят штаммы вирусов гриппа (не менее 3-х), циркуляция которых прогнозируется ежегодно Всемирной организацией здравоохранения.

Прививочную кампанию против гриппа в осенний период этого года необходимо провести в регионе с охватом не менее 60% от численности населения субъекта и не менее 75% от численности лиц из групп риска, предусмотренных Национальным календарем профилактических прививок. За эпидсезон 2021-2022 гг. необходимо привить 309 510 человек (61% от численности населения).

В их числе и детское население. Поставка вакцины против гриппа для детей планируется 4-5 октября.

Министр также доложила о мерах, принятых по предупреждению заболевания гриппом и ОРВИ населения Ингушетии.

Обеспечена готовность медицинских организаций к работе в период эпидемического подъема заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями. Произведена корректировка расчетов по прогнозируемому количеству заболевших. Кроме того, Минздравом организовано своевременное оказание медицинской помощи населению в амбулаторных (на дому) и стационарных медицинских организациях в период подъема заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями.

Приняты меры по недопущению госпитализации больных пациентов с гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями в стационары неинфекционного профиля.