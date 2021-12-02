Он напомнил, что для налаживания эффективной коммуникации между властью и населением по поручению Президента России Владимира Путина 1 декабря 2020 года по всей стране были запущены центры управления регионом. В Ингушетии он начал свою работу уже в конце ноября прошлого года.

«ЦУР помогает наладить общение жителей с органами власти, работая с обращениями на разные темы по цифровым каналам связи. Он стал единым инструментом в работе с обращениями от населения. Проблемы жителей региона выявляются через систему «Инцидент Менеджмент», систематизируя всю поступающую информацию и оперативно устраняя их причины», — сказал Мальсагов.

Работа с обращениями граждан, по его словам, ведется на двух базовых платформах — «Инцидент Менеджмент», которая аккумулирует вопросы из социальных сетей, а также через платформу обратной связи «Государственные услуги. Решаем вместе». Полученные сообщения анализируют и направляют в профильные ведомства для отработки. По такому принципу за год специалисты ЦУР отработали более 6 тысяч сообщений в соцсетях с помощью системы «Инцидент Менеджмент».

Наиболее частые темы обращений жителей: ЖКХ (2912), образование (597), социальное обслуживание и защита (555), дороги (547) и благоустройство (405). Также почти 2 тысячи вопросов поступило на платформу «Госуслуги. Решаем вместе». Большое количество сообщений, а именно 1 289, касалось ситуации с коронавирусом, режима ограничительных мер и вакцинации, а 163 — выплат на детей от 3 до 7 лет.

Важным инструментом в работе центра управления регионом является единая «тепловая карта». Интеграция всех вопросов дает возможность составить более полную картину волнующих население республики проблем.

Как отметил Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, сегодня благодаря деятельности ЦУР, власти активно взаимодействуют с жителями республики, имеют возможность оперативно оценить и реагировать на проблемные места.

«Для эффективности работы органов власти обязательно должна быть выстроена обратная связь с населением. У простых граждан должна быть возможность быть услышанными в самых высоких инстанциях, если их проблемы не решаются. Много полезных инициатив до нас дошло благодаря активности неравнодушных жителей республики. Хочу пожелать центру управления регионом дальнейших успехов и развития на благо республики», — сказал Калиматов.

Другим направлением работы ЦУР является внедрение полезных решений для информирования жителей. Запущено два чат-бота: «Справочник ЦУР Республики Ингушетия», где жители могут легко и быстро найти контакты министерств и администраций муниципалитетов для обращения, и «Абитуриент РИ» для помощи выпускникам школ и абитуриентам в целом.

Центр сформировал базу пунктов вакцинации по республике для совместного проекта АНО «Диалог Регионы» и картографических сервисов, которые потом появились на картах «Яндекса», Google и «2ГИС».

Еще одно важное направление работы ЦУР связано с онлайн-исследованиями — порядка шести таких мероприятий по различным направлениям за текущий год проведено блоком «Социология». Было опрошено порядка 2500 респондентов по таким актуальным темам, как социально-политическая обстановка в Ингушетии, ситуация с коронавирусом и вакцинацией, межнациональные отношения, финансовая грамотность и тепловая карта.

Исследования позволили оценить социально-политическую обстановку в республике и сложившуюся ситуацию с коронавирусом, узнать отношение населения к вакцинации. В результате соцопросов также выявили наиболее актуальные и значимые проблемы для региона, которые требуют особого внимания со стороны властей.

«Отдельного внимания заслуживает аналитика по обращениям, на основе которой за год было отработано несколько крупных региональных кейсов, например, проблема с отоплением в 18-этажных домах для детей-сирот, строительство надземного пешеходного перехода возле шестой школы в Назрани, замена ветхого газопровода в Малгобеке, совсем недавно помогли ускорить закупку эндоскопического аппарата для Назрановской районной больницы. Также благодаря аналитике инициированы работы по многочисленным обращениям и жалобам граждан в сети Интернет, от замены ламп освещения на улицах до устранения последствий серьезных аварий», — рассказал Мальсагов.

«Подводя итоги, отметим, что благодаря слаженной работе сотрудников центра в 2021 году существенно снизилось среднее время ожидания жителями региона ответов от органов власти. В сравнении с 2020 годом оно сократилось с 13 часов 51 минуты до 3 часов 22 минут», — добавил руководитель ЦУР.