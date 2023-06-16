Выполняя долг по защите Отечества
Задание Минобороны России по отбору на военную службу по контракту в Ингушетии выполнено почти на 70%
Как уже сообщала газета «Ингушетия», в конце мая при участии Главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова в Назрани, на улице Муталиева, 56, был открыт пункт отбора на военную службу по контракту, созданный на основании приказа начальника Генштаба МО РФ. Пункт работает без выходных. Здесь будущие защитники Отечества проходят всевозможные проверки, в том числе и тесты на психологическую устойчивость.
Как сообщили нашей газете в республиканском военкомате, подписать контракт с Минобороны России могут не только граждане, знакомые с военным делом и державшие в руках оружие, но и молодые люди, которые не проходили срочную службу. Здесь же инструкторы проводят агитационно-разъяснительную работу, они же посещают места массового скопления людей с этой же целью.
Выяснилось, что задание, установленное Министерством обороны страны, по отбору на военную службу по контракту в республике выполнено почти на 70 процентов.
Военная служба по контракту — это не просто работа. Это возможность осознанно и профессионально выполнить свою конституционную обязанность и долг по защите Отечества. Поступая на военную службу по контракту, военнослужащий выбирает стабильность, широкие возможности для самореализации, достойный уровень жизни и высокий социальный статус.
Так, ежемесячное денежное довольствие контрактника (помимо единовременной выплаты от Минобороны) составляет от 25 до 75 тыс. руб. в зависимости от воинского звания, должности, выслуги лет, уровня мастерства и региональных коэффициентов. Жилищное обеспечение военнослужащих включает в себя вступление в накопительно-ипотечную систему через 3 года службы и получение ипотечного кредита до 4 млн руб. с погашением за счет средств федерального бюджета. При увольнении с военной службы после 20 лет службы контрактники имеют право на пенсионное обеспечение.
Поддержку им оказывают и республиканские власти. Так, Глава Ингушетии выделяет контрактникам единовременную выплату в 100 тыс. рублей, плюс земельный участок. Имеется еще масса других льгот, начиная от устройства детей в учебные заведения, заканчивая льготами по услугам ЖКХ.