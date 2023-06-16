Как сообщили нашей газете в республиканском военкомате, подписать контракт с Минобороны России могут не только граждане, знакомые с военным делом и державшие в руках оружие, но и молодые люди, которые не проходили срочную службу. Здесь же инструкторы проводят агитационно-разъяснительную работу, они же посещают места массового скопления людей с этой же целью.

Выяснилось, что задание, установленное Министерством обороны страны, по отбору на военную службу по контракту в республике выполнено почти на 70 процентов.

Военная служба по контракту — это не просто работа. Это возможность осознанно и профессионально выполнить свою конституционную обязанность и долг по защите Отечества. Поступая на военную службу по контракту, военнослужащий выбирает стабильность, широкие возможности для самореализации, достойный уровень жизни и высокий социальный статус.

Так, ежемесячное денежное довольствие контрактника (помимо единовременной выплаты от Минобороны) составляет от 25 до 75 тыс. руб. в зависимости от воинского звания, должности, выслуги лет, уровня мастерства и региональных коэффициентов. Жилищное обеспечение военнослужащих включает в себя вступление в накопительно-ипотечную систему через 3 года службы и получение ипотечного кредита до 4 млн руб. с погашением за счет средств федерального бюджета. При увольнении с военной службы после 20 лет службы контрактники имеют право на пенсионное обеспечение.

Поддержку им оказывают и республиканские власти. Так, Глава Ингушетии выделяет контрактникам единовременную выплату в 100 тыс. рублей, плюс земельный участок. Имеется еще масса других льгот, начиная от устройства детей в учебные заведения, заканчивая льготами по услугам ЖКХ.