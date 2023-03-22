Встреча

О духовных ценностях

Заключенным СИЗО Ингушетии напомнили о значимости священного для мусульман месяца Рамадан

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С заходом солнца 22 марта начинается священный для мусульман месяц Рамадан, во время которого верующие будут поститься и читать молитвы. Пост в месяц Рамадан — один из столпов ислама.

Соблюдение поста в этот месяц является обязанностью каждого здорового совершеннолетнего мусульманина. К ним относятся и заключенные, отбывающие наказание в местах лишения свободы и которым здоровье позволяет поститься. Тюремное заключение само по себе не является для мусульманина поводом для оставления поста.

В преддверии месяца Рамадан в следственном изоляторе ОФСИН России по Республике Ингушетия прошла встреча осужденных с богословом Ибрагимом Долгиевым и помощником начальника ОФСИН по делам религии Исой Манкиевым.

В ходе встречи Долгиев рассказал осужденным о духовной ценности и значимости священного для мусульман месяца, особенностях его соблюдения и важности стремления совершать как можно больше праведных дел в эти дни. Богослов отметил, что именно в месяц Рамадан Всевышним был ниспослан священный Коран, что из 12 месяцев лунного календаря он самый важный для верующих мусульман. Поэтому, напомнил он, важно сопровождать его благочестивым поведением, совершением молитв и соблюдением поста, который обязателен для всех мусульман.

Тем не менее, Долгиев отметил в ходе общения с осужденными, что больные люди освобождаются от соблюдения поста: если человеку противопоказано поститься, по причине вероятности ухудшения состояния здоровья, то он не постится, а после выздоровления обязан восполнить пропущенные дни поста.

В завершение мероприятия представители духовенства прочитали аяты Священного Корана и мовлид.

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