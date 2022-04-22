Трудно забыть ухмылку канцлера Германии Шольца, когда Президент России Путин назвал то, что происходило в ЛДНР «геноцидом». В этой ухмылке — весь Запад, жаждущий реванша за знамя Победы над Рейхстагом в 1945 году. Но, поскольку у тех же немцев страх еще не прошел, на амбразуру кинули украинских националистов, основательно промыв мозги и внушив, что они «элита из элит».

На самом деле, как мы видим после начала спецоперации 24 февраля, Украине уготована роль камикадзе за «европейские ценности». Идеологи НАТО потрудились на славу, поставив своей целью навсегда отдалить Украину не только от социально-экономических и политических связей с Россией, но и добиться ее безвозвратного отдаления от российского духовного, ментального пространства.

Президент России Владимир Путин во время недавнего общения с работниками отечественной космической отрасли на космодроме «Восточный» отметил, что столкновение с антироссийскими силами, которые готовились на Украине, столкновение с формирующимся плацдармом национализма и неонацизма было неизбежно.

Он указал, что последующие события продемонстрировали, насколько глубоко проросли неонацистские идеи на Украине. «Неонацизм, к сожалению, стал фактом жизни достаточно большой, близкой нам страны. Это очевидная вещь: это было неизбежно, вопрос был только во времени», — отметил он.

Путин подчеркнул, что Россия была вынуждена признать Донецкую и Луганскую народные республики, так как киевские власти, подталкиваемые Западом, отказались выполнять Минские соглашения, которые были нацелены на мирное решение проблем Донбасса.

Президент выразил уверенность в том, что благородные цели специальной военной операции России на Украине будут обязательно достигнуты. Своих бросать — это не дело, и народ не понял бы лидера, случись такое.

Сегодня мир видит, что, помимо выполнения военных функций, военнослужащие России эвакуируют мирных жителей из зоны обстрелов, спасая их от огня бандеровцев и националистов. Солдаты и офицеры Вооруженных сил России, рискуя жизнями, выводят мирных жителей из-под обстрелов, оказывают им первую медицинскую помощь, доставляют пострадавших в больницы, помогают едой, вещами, лекарствами и многим другим. Российская армия делает все, чтобы минимизировать людские потери.

Совсем противоположный античеловечный подход у Запада. Чего стоят одни только факты упорных попыток создания на украинской территории биологического оружия. Казалось бы, где-то в далеком прошлом остались желтые брошюры с запоминающимся названием «Это должен знать каждый», которые рассказывали об опасностях ядерной и биологической войны. И вот, спустя более полувека, фактор биологического оружия мы видим в сопредельном государстве.

Согласно сообщениям различных источников, в ходе специальной военной операции на Украине обнаружены факты проведения США на постсоветском пространстве военно-биологической деятельности, проведения работ по созданию компонентов биооружия.

Выяснилось, что власти Украины в оперативном порядке приказали уничтожить особо опасные патогены возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней. По оценке специалистов, можно говорить, что в украинских (читай — американских) биолабораториях, в непосредственной близости от территории России, осуществлялась разработка компонентов биологического оружия.

Одним словом, эти последователи фашистских лаборантов времен Гитлера постарались поскорее замести следы, но им это не удалось. Среди этих следов сегодня числятся обнаруженные российскими военнослужащими дроны украинской стороны, способные перемещать по воздуху до 40 килограммов химических или биологических веществ, оснащенные распыляющими механизмами. Надо ожидать, что очень скоро всплывут новые факты военно-биологической ориентации киевского режима, которой он придерживался все эти годы. С другой стороны, разного рода хозяева бандеровцев и нацистов постараются приложить максимум усилий, чтобы это случилось как можно позже. Для этого они продолжают подпитывать Киев крупной монетой. Счет идет на миллиарды долларов и евро, а речь — о боевой авиации, бронетранспортерах и артиллерийских установках.

По всей видимости, желание «воевать до последнего украинца», точнее — нацика, дабы затянуть конфликт на максимально возможный срок, не покидает НАТО во главе с США (деньги-то отмываются огромные). Однако, сидя в фешенебельных кабинетах и слушая оптимистические отчеты подчиненных, американские политики все дальше улетают от реальности.

Сегодня зафиксировано уже немало фактов, когда на позициях Вооруженных сил Украины находят так называемые «боевые наркотики». Об этом на днях поведал журналистам советник главы ЛНР Родион Мирошник.

«Кстати, очень много наркоты. Есть данные о том, что тут чуть ли не мешками находят так называемые «боевые наркотики», — отметил он.

По словам Мирошника, бывает, что украинские силовики ведут боевые действия «в состоянии зомби».

Также военнослужащий Народной милиции ЛНР рассказал журналистам, что неадекватное поведение украинских силовиков в боях за город Попасная в Донбассе видели часто.

«Идет он на танк с автоматом, просто идет на танк и поет гимн, я не знаю, под чем они», — вспоминает военнослужащий.

На позициях ВСУ находят разные препараты, способные не только уменьшать боль, но и при передозировке вызывать чувство эйфории и состояние наркотического опьянения.

Одним словом, нет границы недозволенного для людей, которые терроризировали мирных жителей Донбасса многие годы, без элементарного сострадания и жалости. Такие способны на любые, самые безумные действия.

Всегда надо помнить, что военная спецоперация Вооруженных сил России по защите Донбасса направлена на демилитаризацию и денацификацию Украины. То есть предельное уменьшение военных ресурсов и базы украинского государства, перевода ее на рельсы мирного, нормального развития. И также полной ликвидации всякой возможности рецидива неонацизма в этой стране в будущем.

Нет сомнений, что Россия с этой задачей справится и обеспечит надежную защиту своих жизненных интересов.