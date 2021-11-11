Впервые Всероссийская перепись населения проводится в онлайн-формате. Людям разрешили не дожидаться переписчиков, а самостоятельно заполнить опросные листы на портале Госуслуг, где появился специальный раздел с опросным листом.

— Это очень удобно и не занимает вашего времени, — говорит Зара Аушева-Базоркина художественный руководитель Русского государственного музыкально-драматического театра Ингушетии. — Принять участие во Всероссийской переписи населения — это гражданский долг каждого, кто проживает в нашей стране. Данные переписи помогут сравнить в динамике состояние дел в экономике, культуре, политике. Перепись поможет создать полное представление о населении страны. Рассчитать, на каком участке и в каком регионе те или иные проблемы. Где построить больницы, школы и детские сады, где культурно-досуговые учреждения. Уделить внимание пенсионерам. Решить проблему безработицы и многое другое. Государству нужны основания, чтобы сделать наработки, изменить жизнь народа в лучшую сторону. Без такой информации невозможно планировать экономику, равномерно поднимать социальный уровень жизни людей, наметить пути дальнейшего развития станы. Вот для чего нужна статистика. И население просто не имеет права уклоняться от такого важного мероприятия. Участвуя в переписи, люди должны понимать, что они участвуют в очень важном, социально значимом деле, которое решает наше будущее, будущее наших детей.

Напомним, что Всероссийская перепись населения проходит в нашем регионе и по всей стране, за исключением отдалённых районов, включительно до 14 ноября. Проводится она раз в 10 лет. Предварительные итоги этой переписи будут оглашены в апреле, а окончательные станут известны до конца 2022 года.