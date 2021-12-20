«Уважаемые товарищи, коллеги! Дорогие ветераны! Руководство и коллектив Управления Росгвардии по Республике Ингушетия поздравляют вас с профессиональным праздником — Днем работника органов безопасности Российской Федерации!

Защита национальных интересов России, суверенитета и территориальной целостности нашей страны, а также незыблемость ее конституционного строя во все времена являлись важнейшими задачами, стоящими перед каждым сотрудником органов государственной безопасности. Современная и размеренная жизнь наших сограждан, стабильность и уверенность в завтрашнем дне — это достижения, ставшие возможными отчасти благодаря слаженной работе тех, кого мы чествуем в этот светлый праздник!

Отдельной благодарности заслуживают ветераны органов безопасности. Опыт и традиции, заложенные ими на разных этапах истории, бережно хранятся, используются и приумножаются молодым поколением. Достойно выполняя служебно-боевые задачи, ведя последовательную и бескомпромиссную борьбу с различными проявлениями преступности, действующие сотрудники во многом равняются именно на своих старших коллег. Примите искренние пожелания крепкого здоровья, благополучия, оптимизма и успехов в обеспечении безопасности нашей Родины!» — говорится в письменном послании.

Напомним, что День работника органов безопасности России установлен указом Президента России от 20 декабря 1995 года. История этой даты связана с рождением грозного органа — ВЧК (Всероссийской чрезвычайной комиссии), который был образован 20 декабря 1917 года постановлением Совета народных комиссаров для борьбы с контрреволюцией и саботажем.