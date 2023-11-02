Необходимо отметить, что любая школа — это сердце села, где случаются все самые важные мероприятия сельской общины. Именно поэтому директор такого «храма науки» — это особая должность, вся жизнь которого как на ладони: каждый поступок, каждый шаг на виду. Время неумолимо летит, уходят и приходят очередные ученики, учителя, но школа для каждого из них остается частью жизни, в которой главным действующим лицом всегда будет директор школы. Именно он подобен режиссеру, который создает спектакль, хотя сам не всегда появляется на сцене.

2023 год — это Год педагога и наставника. Каждый из этих людей в свое время внес свою лепту в рождение, процветание школы, обретения ее собственного лица. Ее успехи и победы, ее процветание и благополучие — это по праву их труд.

«На протяжении всего времени со дня открытия средней школы № 15, с 1 сентября 1972 года по настоящее время, ею руководили грамотные, талантливые, достойные директора. Каждый из них внёс свой определенный вклад в становление и процветание этого светлого учреждения. Это Полонкоев Алаудин Эльбузарович, Хамхоев Гелани Темирсултанович, Полонкоева Айшет Хасановна, Эсмурзиев Ахмед Мурзабекович и ныне действующий директор школы Точиева Луиза Курейшевна, которая вот уже десять лет руководит коллективом», — рассказала газете «Ингушетия» заведующая школьной библиотекой Мария Салмановна Патиева.

По её словам, руководить школой — далеко не легкая задача, особенно если это женщина. Она должна решать на разных уровнях целый комплекс вопросов: хозяйственных, экономических, образовательных, воспитательных. При таком раскладе нужно обладать железным характером, твердым словом, а как иначе?

Луиза Курейшевна Точиева начинала свою трудовую деятельность сразу после окончания средней школы с должности пионервожатой. Именно тогда она поняла, что педагогика и есть призвание на всю жизнь. За её плечами годы работы учителем истории.

«Луиза Курейшевна — педагог с большим преподавательским опытом, с объёмом знаний и творческим, душевным отношением к своему делу, делу воспитания и обучения подрастающего поколения», — подчеркнула Мария Патиева.

На должности завуча она проявила свои организаторские способности. При ней коллектив был нацелен на плодотворную творческую работу. Заступив на пост руководителя школы, она в первую очередь начала требовать от коллектива дисциплины и порядка — ведь именно от этого зависит успех любого предприятия. Но сначала это требование она стала применять к себе.

«Скромность, терпение, способность радоваться успехам детей, коллег, не унывать даже в самых сложных ситуациях — вот те черты, которые присущи нашему директору. Своей интеллигентностью, внутренней культурой, умением слушать и слышать каждого она сумела создать вокруг себя атмосферу взаимопонимания, творчества, поиска», — рассказала Мария Патиева.

Луиза Курейшевна — учитель высшей категории, почетный работник общего образования РФ, она не раз готовила призеров на школьных олимпиадах по истории и праву. Но педагогическое мастерство и талант хорошего руководителя невозможно оценить никакими категориями. Это — учитель с большой буквы.

Она активно поддерживает участие школьников и учителей в различных конкурсах, викторинах, олимпиадах, концертах, фестивалях. За последние годы школа под ее руководством занимает передовые позиции на республиканских, всероссийских форумах школьников. Луиза Курейшевна гордится достижениями своих коллег, радуется каждому успеху родной школы.

Моральное право быть первым лицом в коллективе не дается вместе с должностью — такое право надо заслужить, и Луизе Курейшевне это удалось. Она пользуется в коллективе заслуженным авторитетом, а также уважением среди родителей, односельчан.

Под руководством директора в школе № 15 сформировалась команда единомышленников-профессионалов, которой под силу решать все возникающие проблемы, касающиеся обучения и воспитания детей. Педагоги стремятся к тому, чтобы выпускники выходили из стен школы приспособленными к современным требованиям. Многие из них получают образование как в учебных заведениях Ингушетии, так и в других уголках России, работают ведущими специалистами в республике и за ее пределами в сферах здравоохранения, образования, юриспруденции, экономики и т. д.

Хочется отметить, что директор школы № 15 сельского поселения Средние Ачалуки нацелена на реализацию перспективных начинаний, при этом старается, чтобы лучшие традиции школы обязательно были сохранены. Она не боится брать на себя ответственность, не боится сложностей и перемен, в любой ситуации старается найти верное и нужное решение. Конечно же, поддержка коллег, сельчан стимулирует и вдохновляет Луизу Курейшевну. Она проявляет желание двигаться вперед, совершенствовать себя, свой коллектив, свою школу.

4 ноября текущего года Луиза Курейшевна будет отмечать свой юбилей, с которым совпали 10 лет директорской деятельности. Ее окружает в настоящее время большой, работоспособный, творчески настроенный дружный коллектив, который ее любит и ценит, и это взаимно. Не менее большое достояние — это семья: муж, сыновья, дочери, снохи и любимые внуки, в которых она души не чает. Как известно, благополучная семья является залогом успеха в трудовой деятельности.

Без лишнего пафоса можно сказать, что школа № 15 для ее директора — это жизнь, призвание и радость.