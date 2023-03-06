— Вы знаете, какой большой души этот человек, — говорит мама ученика 2-го класса Мовсара Котиева Ашат Котиева. — У нас дети учатся уже третий год, начиная с нулевого класса. И не перестаёшь удивляться педагогической и воспитательной работе этого учителя. Она с нашими детьми, как со своими родными. Если есть необходимость, занимается с ними после уроков, причем бесплатно. Она не признаёт никаких подарков, никакого внимания в плане материального. То, что ей суждено, говорит она, непременно получит по воле Аллаха. И ещё хорошая черта Зайнаб Атсаламовны в том, что она с равным уважением относится ко всем детям, не выделяет никого. Для каждого находит доброе слово. Зайнаб Атсаламовна постоянно с нами на связи, рассказывает, какие проблемы у нашего ребёнка или какие успехи. Мы живем в новостройках, так она их посадит на «Газель», потом ещё и позвонит, чтоб уведомить об этом. Это просто удивительно порядочный человек и профессионал своего дела.

Зайнаб Картоева родилась в Казахстане, детство её прошло в городе Моздоке, потом семья переехала в селение Вознесенское Малгобекского района. Здесь, в рабочем посёлке Южном, Зайнаб окончила школу. Училась она хорошо, росла вместе с братом в традиционной ингушской семье, где соблюдались и свято хранились ингушские обычаи и традиции.

Зайнаб с детства мечтала стать учителем. Она ни в какой другой профессии себя не представляла. Откуда появилось это желание, она и сама не знает. По натуре девочка росла тихим, спокойным и кротким ребёнком. В школе училась хорошо, была прилежной ученицей, никогда не получала замечания и дома матери старалась быть незаменимой помощницей. Не заметить такую воспитанную на кавказских традициях девушку горячие парни Кавказа не могли. И её украли, не спрашивая согласия. В прежние времена это было частым явлением в ингушском обществе, благо сегодня от этого обычая остались лишь отголоски. Так девушка оказалась в семье Бязиевых из селения Верхние Ачалуки, уважаемых и почитаемых в обществе людей.

Пока Зайнаб с супругом строили свой семейный очаг, один за другим выросли дети. Старшему сыну Ибрагиму 22 года, он сотрудник Росгвардии, Дочь Мадина учится в колледже, решила пойти по следам своей матери, стать педагогом. Сын Адам пока дома, он находится на лечении после перенесённой травмы. Ахмад любит историю, быть может, станет учителем, но пока ещё не решил. Не решила, кем станет, и младшая дочь Хава, но она точно знает, что надо учиться хорошо, а там как будет суждено. Все дети Бязиевых воспитаны на ингушских традициях, религиозны и набожны. Все получили и получают религиозные знания, наряду со светским образованием.

Когда дети подросли, младшая пошла в первый класс, Зайнаб решила претворить в жизнь свою давнюю мечту. Согласовав на семейном совете вопрос о поступлении, она подала документы в политехнический колледж г. Назрани, на педагогический факультет — учитель начальных классов.

В 2017 году Зайнаб Атсаламовна получила диплом и вышла на работу в свою родную школу, в рабочий посёлок Южный в Малгобекском районе. Базовые основы профессии она получила достаточно хорошие, в колледже был сильный педагогический коллектив, желание работать в молодом педагоге зрело с давних пор, оставалось только набраться опыта. Но судьба распорядилась иначе, она успела поработать лишь полгода, когда в семье Бязиевых случилась трагедия. Машина сбила среднего сына Адама, когда он возвращался из школы. В результате черепно-мозговая травма, бессонные дни в больницах республики, Москвы, Кургана, печальные прогнозы врачей, которые сулили пожизненную прикованность к постели, и надежды на исцеление с помощью Всевышнего.

— Милостью Всевышнего он встал на ноги, — говорит Зайнаб Картоева. — За него просили и молились все, даже люди совершенно посторонние. Как раз был месяц хаджа. И чудо свершилось. Сегодня, по милости Всевышнего, он передвигается сам, идёт потихонечку на поправку. Руки не опускает. Мы в него верим. Каждому Всевышний посылает своё испытание, и каждый должен достойно пройти свой путь. Нет идеальных судеб.

Жизнь потихонечку вошла в своё русло. Зайнаб Картоева снова вышла на работу. Но теперь уже в школу в селении Инарки, где они и проживают. Работает третий год и души не чает в своей профессии.

— Я очень переживала по поводу того, смогу ли я найти с детьми общий язык. Смогу ли подобрать к каждому ребёнку тот самый заветный ключ, — говорит она. — И рада, что получилось. У меня дети прямо как на подбор. Все такие правильные. Дети же сами по себе открытые чистые, искренние, умеют радоваться малому. И ты с ними радуешься и на мир смотришь их же глазами. Вот сделали мы зимой кормушку для птиц и повесили на дерево прямо под окном. Детки сами приносили корм, потом наблюдали, как их подопечные клюют зёрнышки. Любо смотреть, как в них формируется доброе начало.

И коллектив у нас очень хороший, отзывчивый. По работе где подскажут, помогут. Хорошо налажена школа наставничества. Надо отдать должное руководству школы, нашему завучу Зине Ахмедовне Барахоевой, директору школы Ашат Саутиевой. У нас все условия для работы. Есть интерактивная доска — это огромная помощь, есть компьютеры, можно продемонстрировать детям живой материал, они это очень любят.

Меня устраивает моя работа и всё, что с ней связано. Конечно же, за исключением событий последних лет. Это пандемия, карантины постоянные. Очень тяжело родителям, когда дети занимаются дистанционно: связь в селе нестабильная, семьи у нас многодетные, вот мамы и разрываются на одном телефоне, да ещё и домашние дела. Стараюсь в таких случаях войти в положение, иду навстречу. Конечно, эти сбои на уровне знаний заметно сказываются. Но справляемся.

— Самый добрый человек, — говорит родительница Мадина Яндиева. — Это лучшая черта педагога, чтобы ребёнок не чурался, а хотел идти в школу. Я сама, глядя на то, как она обращается с детьми, стала заметно мягче. И ещё хочется отметить её набожность. Она учит детей элементарным правилам упоминания имени Всевышнего за ту милость, которую он нам посылает. Это очень важный воспитательный момент. И мы, родители, за это ей благодарны.

Добрыми словами о работе педагога отзываются все родители.

— Я не строю планы на будущее, — говорит Зайнаб Картоева. — Просто каждый день отдаю детям всё, что могу. Родители доверили мне своих детей, мне за них отвечать перед Аллахом. Я очень хочу поехать в хадж. Надеюсь, Всевышний услышит мои молитвы.