Она любила свою работу, и как бы странно это ни звучало, люди полюбили её за голос, ставший в каждом ингушском доме каким-то близким, родным и востребованным. Иначе никак не скажешь, ведь она более полувека отдала телевидению и радио, сначала в Чечено-Ингушской республике, потом в Республике Ингушетия, где она стояла у истоков становления и развития телерадиовещания и дала старт многим молодым журналистам, ставшим сегодня профессионалами своего дела. За особые заслуги в марте 2018 года она и ее коллега Магомед Марзиев были удостоены права нажать символическую кнопку при церемонии запуска аналогового вещания в Ингушетии.

Её неповторимый голос звучал в эфире с конца 60-х (!) годов. Каждое утро ингушского радио начиналось с ее слов: «Говорит Грозный!» И ее голос узнавали все!

Рая, так просто называли её коллеги и друзья, безумно любила свою работу, хотя были там и свои сложности.

«В советские годы была жёсткая цензура, — вспоминала она. — По коридору вечно ходили сотрудники КГБ. В эфир не должно было пройти ни одного лишнего звука, ни одного лишнего слова. Время вещания было ограничено несколькими часами. Не было как таковых передач, проектов, рубрик. На диктора возлагалась огромная работа. Он был носителем культуры, родного языка и партийной идеологии. Посредством радио и телевидения проводилось патриотическое, интернациональное, нравственное и правовое воспитание молодежи и всего населения. Передачи готовились на высоком профессиональном уровне. А главное, работали в прямом эфире. Это было нелегко. Но такая сложность профессии говорила о её значимости».

У Раи Ганукаевой был необыкновенно приятный тембр голоса. Это оценили и в Москве, где в 1975 году она проходила специализацию вместе с молодыми журналистами из всех регионов большого союзного государства. Именно ей в день выпуска руководство телевидения доверило право вещать на всю страну в прямом эфире.

«Хотя это длилось всего семь минут, — вспоминала потом Рая, — мне показалось это вечностью. Это было незабываемо волнительно, это были минуты счастья, минуты славы и минуты безграничной ответственности». После эфира рука молодого специалиста, которая держала лист с текстом, была мокрой.

Раю очень любили и ценили не только коллеги, друзья и подопечные, но и люди, которые хоть единожды встречались с ней в жизни. На радио и телевидение приходило много известных людей, простых тружеников и представителей разных профессий. И со всеми она умела быть обходительной, наладить диалог и оставить в душе каждого частицу своего тепла. И это благодаря не только её профессионализму, но и чуткой, внимательной и отзывчивой душе.

— Я знал Раю с 90-х годов, — говорит известный журналист Хусейн Плиев. — Мне довелось работать с ней и в Грозном, а потом на ГТРК «Ингушетия». Могу сказать, что именно с её лёгкой руки начался и мой профессиональный рост в журналистике. Она поддержала меня в тот момент, когда я стоял перед выбором. И этого оказалось достаточно. Рая дала путёвку в профессию многим начинающим специалистам. Ведь становление телевидения и радио в первые годы ингушской государственности испытывало объективные трудности. Многие не имели понятия, что такое эфир, как правильно держать микрофон, как говорить. Она практически обучала их азам журналисткой профессии.

— Мне довелось возглавлять коллектив радио в филиале ВГТРК ГТРК «Ингушетия», — вспоминает известный журналист Магомед Зангиев. — Там я и познакомился с Раей. Хотя, можно сказать, знал её с детства. Тогда, сидя у телевизора, я всегда по-хорошему завидовал таланту и умению Раи вести передачи, держаться перед телекамерой, доносить до зрителей и слушателей информацию на понятном и простом языке. Я восхищался её интонацией, тембром голоса и правильно поставленной речью. Сегодня таких мало. Таких ярких, запоминающихся, узнаваемых. У неё был особенный голос, и владела она им филигранно. Тогда на телевидении и радио собрались люди, преданные своему делу. Не секрет, что доходы у журналистов были далеки от идеальных. Но всё забывалось, когда начинался эфир. Это был человек крайне ответственный, надёжный и безумно влюбленный в свою профессию. Я благодарен судьбе, что она свела меня с такой легендарной личностью.

На днях пришла печальная весть: известная журналистка, диктор и ведущая теле- и радиопередач, любимица ингушской аудитории Рая Ганукаева ушла из жизни.

«Я всегда чувствую благодарность зрителей и слушателей, — сказала как-то Рая Ганукаева. — Меня узнают на улице, нередко таксисты отказываются брать плату за проезд, благодарят за работу. Они помнят...»

Конечно же, мы помним и будем помнить эту необыкновенно обаятельную женщину и её незабываемый голос в эфире: «Здравствуйте, в студии у микрофона Рая Ганукаева».