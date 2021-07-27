У этих детей ко всему не было даже в ближайшей перспективе свободы выбора места жительства, выбора профессии, права продвижения по карьерной лестнице и, конечно же, службы в армии. Но они, мальчишки, всё равно мечтали служить в элитных войсках, стать врачами, инженерами и строителями. Потому трудились и учились на славу и назло всем недоброжелателям добивались признания и уважения в обществе, достигали своих, казалось бы, неосуществимых высот.

Родился Зелимхан Халухаев в 1943 году в семье Султана Халухаева и Айзази Товмирзаевой. Дед Алибек был активным участником Гражданской войны на Кавказе, имел за заслуги два ордена Боевого Красного Знамени. Но не избежал политических репрессий 37 года, был арестован и пропал без вести. Но его супруга сумела достойно воспитать своих детей. Старший Бекхан стал кадровым офицером, дослужился до полковника, воевал на фронте вместе с братом Хасаном. Султан Халухаев окончил Московскую Академию народного хозяйства и до высылки по заданию партии жил и работал над восстановлением народного хозяйства в городе Шали Чечено-Ингушской республики. Отсюда его вместе с семьёй в февраль 1944 года депортировали в Казахстан.

Во время высылки семья Халухаевых проживала в г. Алма-Ата Казахской АССР. В 1957 году они вернулись на прежнее место жительства, в селение Шали, где Зелимхан окончил общеобразовательную школу с серебряной медалью, одна лишь четвёрка по русскому языку помешала ему получить золотую медаль. Куда поступать дальше, вопрос не стоял. Зелимхана беспокоило здоровье матери, она в последние годы часто хворала, и он решил стать непременно врачом. Конечно же, как многие ребята Зелимхан мечтал о военной карьере. Тем более было на кого равняться. Его родной дядя Бекхан Халухаев был кадровым офицером, окончил Киевскую кавалерийскую школу красных командиров, военную академию имени Фрунзе, во время войны служил на Кавказе, в ссылке исполнял обязанности начальника лагеря военнопленных. Однако путь к военной карьере для депортированных, как мы уже говорили выше, был закрыт, в такого рода учебные заведения доступ для них был ограничен.

Зелимхан — моряк-срочник Балтийского флота

В 1961 году он поступает в Северо-Кавказский медицинский институт в городе Орджоникидзе. Но со второго курса его призывают в ряды Советской армии. И тут он попадает на Балтийский флот. Это стало для него событием. Да и на родине земляки гордились своим земляком-моряком Балтийского флота. Так грозненская газета «Маяк коммунизма» не без гордости пишет: «Зелимхан горячо мечтал о службе во флоте. Сейчас его мечта сбылась — он военный моряк Балтийского флота. Отличник боевой и политической подготовки. Он с первых же дней службы все свои силы и энергию направил на изучение военного дела, преодолевая все трудности. Зелимхан служит примером воинской дисциплины, активно участвует в общественной жизни морской базы, является примером для подрастающего поколения».

Надо сказать, что военно-морской флот считался элитными войсками и сюда попасть мечтали многие ребята. Отбор был самым тщательным. Призывник по физическим и умственным данным должен был соответствовать всем задаваемым параметрам. Но хотя служить в таких войсках было почётно, оно требовало особой боевой подготовки. Однако нашего матроса это не пугало, он был готов к трудностям.

После года службы из дома пришла печальная весть, умерла мама, вместе с этим горем у матроса отпало желание продолжать учёбу в медицинском институте. Решение было принято — продолжить свой жизненный путь по военной линии, уже такая возможность у него была. Дослужив по сроку в армии, в общем в те годы это выходило четыре года, он в 1967 году демобилизовался в звании главного старшины. Ещё годом раннее, в 1966 году на флоте он был принят в ряды коммунистической партии. Это в те годы было высокое доверие, оказанное ему командованием и руководством партии, своего рода путёвка в жизнь без каких-либо ограничений. Параллельно со службой он оканчивает на вечернем отделении и Университет марксизма-ленинизма.

Проработав после демобилизации некоторое время на металлургическом заводе в Ленинграде, успев зарекомендовать себя за короткий период ответственным, дисциплинированным человеком, хорошим организатором, будучи инструктором Выборгского комитета комсомола, он принимает решение поступать в Высшее военно-морское училище им. Дзержинского.

Зелимхан Халухаев спортсмен разрядник, курсант Высшего военно-морского училища им. Дзержинского

Мы уже говорили о хорошей физической подготовке Зелимхана Халухаева. Спорт был смыслом его жизни, он серьёзно занимался разными видами спорта и на службе в армии, и в годы учёбы, и по жизни. Имел спортивные звания и спортивные разряды по различным видам спорта, что было уже серьезным достижением.

В годы учёбы в училище он благодаря своим организаторским способностям сумел организовать и поставить среди курсантов на высоком уровне спортивную работу, которую отметила газета «Советский моряк» Ленинградской военно-морской базы и высших военно-морских учебных заведений в Ленинграде в мае 1967 года: «Старшина I статьи Зелимхан Халухаев, инструктор смены, старательно и терпеливо учит и воспитывает своих подчинённых. Дела в коллективе идут хорошо. Смена считается одной из лучших.

Но есть у Халухаева еще одна должность — тоже ответственная. Он спортивный организатор роты. Должность трудная, времени и выдержки требует немалой. О работе спорт организатора лучше всего говорят его результаты. С начала учебного года число разрядников в роте почти утроилось. Как только в роту приходят молодые матросы, старшина беседует с каждым из них. Цель разговора — выявить спортсменов-разрядников и тех, кто спортом не занимался. Из разрядников комплектуются сборные команды. Основное требование к членам команд — отличная учёба, примерная служба. Старшина составляет график тренировок, следит за строгим его выполнением. Он понимает, что у каждого матроса впереди сдача норматива ВСК по плаванию и силовым упражнениям — а это серьезный экзамен. Подготовке этим видам спорта уделяется большое внимание. Те, кто плохо держится на воде, регулярно ходят в бассейн, а для отработки силовых упражнений в спортивный зал. Спортивная база была создана по инициативе Халухаева. Благо её поддержало командование училища. Инициативу подхватили в других подразделениях. Сейчас такие уголки созданы во всех ротах. Матросы приходят сюда в свободное время и занимаются. Каждое воскресенье старшина роты устраивает состязания и тренировки, где отрабатываются и закрепляются полученные результаты занятий. У роты Халухаева самые лучшие результаты сдачи норм военно-спортивного комплекса».

Такую же похвальную характеристику даёт командование училища офицеру выпускнику Зелимхану Халухаеву по окончанию учебного заведения.

Служебно-политическая характеристика Зелимхана Халухаева

Проявлял себя высокодисциплинированным, исполнительным и трудолюбивым воином. Свою военную специальность освоил отлично, специалист I класса, отличник ВМФ. Принимал активное участие в общественной жизни флотилии. Неоднократно избирался секретарём и членом комсомольского бюро подразделения, в течение двух лет исполнял обязанности спорторганизатора, будучи спортсменом — разрядником по гребле (I разряд), по тяжелой атлетике и стрельбе (II разряд) и лёгкой атлетике (III разряд). Проявлял высокую принципиальность, инициативу и деловитость.

За достигнутые успехи в учёбе и в дисциплине, а также за воспитание подчинённых, неоднократно награждался грамотами и имел около 30 поощрений от командования, а подразделения, которым он командовал, неоднократно объявлялось отличным. Пользовался заслуженным авторитетом у подчинённых и командования.

Морально устойчив, в быту опрятен. Военную и государственную тайну хранить умеет. Делу КПСС и советскому правительству предан. С честью выполняет порученное дело. Командир в/части капитан III ранга Булеков. 3 июня 1968 год«.

После окончания училища Зелимхан Султанович в звании лейтенанта возвращается на Балтийский флот, но уже на подводника, в более почётные войска военно-морской флотилии. Служит он здесь около семи лет, после чего переводится в управление Краснознамённого отдела подводного плавания Ленинградской военно-морской базы.

Зелимхан Халухаев — капитан первого ранга, предприниматель и общественник

Зелимхан был разносторонним человеком, очень ответственным и коммуникабельным. Командование уважало и почитало его, поручало самые ответственные задания, независимо от служебных обязанностей, потому как знало, что если за дело взялся Зелимхан, то там будет всё на высшем уровне, без нареканий и без всяких сомнений.

«В моей памяти, — вспоминает сын Зелимхана Султановича — Саламхан, строитель, предприниматель, — отцу всегда поручали встречать и всюду сопровождать почётных гостей из числа известных актеров, эстрадных певцов и других знаменитостей. А таковые в часть приезжали часто. Бывало, снимется актёр в роли моряка, и он с гастролями обходил морскую флотилию, и его принимали как почётного гостя. Приезжали к ним с концертами и эстрадные звёзды. И тогда отец пропадал на работе сутками, а то и неделями».

В 1977 году Зелимхан параллельно оканчивает юридический факультет Ленинградского государственного университета. В 1992 году в звании капитана первого ранга (это старшее звание в военно-морском флоте, которое соответствует званию полковника в сухопутных войсках) он уходит в запас, оставив после себя в морской флотилии и среди боевых товарищей, с которыми потом не раз встречался, достойное имя.

За заслуги перед отечеством в его послужном списке немало наград, медалей, почётных и похвальных грамот, благодарностей и премий.

После ухода из Вооружённых сил он более двадцати лет жил и занимался предпринимательской и общественной деятельностью в северной столице. Землячество в те годы по численности было небольшим. Но ингуши и чеченцы с Санкт-Петербурга, тогда еще город назывался Ленинград, и Ленинградской области объединились в один общественный Чечено-Ингушский культурный центр «Вайнах». Они часто встречались, общались, поддерживали связи и собирали деньги вскладчину, когда нужна была та или иная помощь землякам. Помимо этого, в квартире у Халухаевых всегда кто-то, да жил. Это были родственники, и родственники родственников, просто ингуши и чеченцы, студенты, больные, приехавшие в северную столицу за медицинской помощью и оказавшиеся здесь по разным вопросам. Всем им Зелимхан Султанович оказывал всяческую поддержку и помощь.

«С Зелимханом Халухаевым я познакомился в 1992 году, — вспоминает предприниматель, инженер-строитель Азамат Мурзабеков, — это было после известных кровавых событий в Пригородном районе Северной Осетии, когда десятки тысяч ингушских семей из Пригородного района не только потеряли своих родных и близких, но и остались без крова. В первые дни трагедии ингуши и чеченцы культурного центра «Вайнах» собрали средства и чартерным рельсом отправили в Ингушетию помощь медикаментами и перевязочным материалом. Но основная деятельность Центра была сосредоточена на том, чтобы мир знал истинную причину этих событий и последствий той трагедии. Многое удалось сделать тогда благодаря хорошо поставленной работе, которую возглавлял организованный, всегда подтянутый, честный и благородный, умный и решительный Зелимхан Халухаев. Так ими была издана литература и велась большая просветительская и пропагандистская работа».

«Я помню, как проходил в те дни по поводу трагедии в Пригородном районе съезд на Большой полянке, — вспоминает Саламхан Халухаев, — съехались со всех концов города, со столицы и областей ингуши и чеченцы. Были там и представители администрации президента, и представители общественных и культурных организаций. Присутствовал наш кинорежиссёр Суламбек Мамилов, с ним известный актёр Владимир Ивашов. Помню, как Ивашов искренне извинялся за действия российских солдат, которые провели в Пригородном районе так называемую «чистку» от мирных ингушских жителей. Всё это хорошо отложилось в моей детской памяти. Отец брал меня на такие мероприятия. Все присутствующие в зале понимали и сочувствовали нашему горю.

Центр выполнил на высоком уровне возложенную на него задачу, но это не изменило общей картины, увы, на сегодняшний день так и не восстановлена справедливость. Но жизнь продолжается».

В 1998 году семью Халухаевых одна за другой постигли горестные события. У Зелимхана Султановича ушли из жизни в один год два брата и отец. Оставшись в роду за старшего, он принимает единственно верное решение — вернуться на родину, в родовое село Плиево. Здесь он и жил в последние годы в окружении многочисленной родни, в любви и заботе детей и внуков.

Скончался Зелимхан Султанович в июне 2021 года.