«Дом, семья, дети, быт, работа или учеба так затягивают в рутину, что наши женщины не успевают оглянуться, как Рамадан стоит на пороге. И зачастую только к его середине ты начинаешь осознавать, что это прекрасное время близится к завершению, а ты не успел — не успел как следует посвятить его богослужению, переосмыслить важные вещи, дать себе новые установки на что-то хорошее», — рассказывает Хяди Даурбекова, организатор мероприятия.

«Поэтому наша женская организация «Ираз» старается каждый год в преддверии Рамадана организовывать мероприятия, посвященные этому месяцу. В этом году оно было проведено совместно с обучающим центром «Фаджр» в лице его руководителя Хадиджи Тебоевой. Наши встречи всегда собирают много женщин и девушек, но сегодня точно был рекорд», — улыбается соучредитель КПЦ «Ираз» Хяди Даурбекова.

Мероприятие собрало свыше 120 участниц. Его основной частью стало выступление теолога Тамары Парижевой, которая напомнила женщинам о ценности наступающего месяца.

«Очень приятно, что на встрече присутствовало более сотни гостей, участвовавших в обсуждении и планировании приближающегося месяца поста» — говорит Тома Парижева, преподаватель Ингушского исламского университета.

«Так как Священный Коран был ниспослан в Рамадане, в этот месяц особенно важно укреплять свою связь со Священным Писанием, изучать его и размышлять над его смыслами, стараться ещё больше претворять в жизнь его установления. Представительницы прекрасного пола предложили актуальные идеи для духовно- интеллектуально насыщенного проведения месяца поста, празднования этого события в наших домах. Сердечное спасибо организаторам, участникам и гостям этой встречи», — делится она.

По словам Тамары Парижевой, насыщенные собрания, обмен мыслями и проектами, новые знакомства приводят к сплочению нашего общества, зарождают прекрасные взаимоотношения, помогают с надеждой смотреть в завтрашний день.

Для участниц также была подготовлена интеллектуальная викторина на знание ислама, которая особенно оживила публику. Женщины на скорость состязались в своих знаниях о жизни Пророка (мир ему и благословение), призы были вручены победителям и просто участницам викторины.

«Я ничего не выиграла, но меня это не расстроило. Я люблю такие викторины, так как на них всегда узнаешь много нового. И также очень приятно смотреть, насколько наши женщины подкованы в вопросах религии», — поделилась впечатлениями гостья мероприятия Айшат.

В мероприятии также приняла участие Хадиджа Албакова, сотрудник администрации Главы РИ — отдела, курирующего общественные организации (отдел общественно-политического развития), которая отметила важность проведения подобных мероприятий для духовно-нравственного воспитания женского населения Ингушетии.

Организованное после учебно-познавательной части мероприятия чаепитие ещё больше сплотило гостей и организаторов, создало тёплую дружественную атмосферу.

Прекрасные представительницы Ингушетии смогли пообщаться и обзавестись новыми знакомствами.

«В такой благодатный день, как пятница, Аллах собрал такой красивый, приятный джамаат. Большая благодарность за организацию и проведение, за такие важные темы для каждого мусульманина», — сказала участница мероприятия Фатима.

«Я еще долго буду под впечатлением! Столько дуа было сегодня, столько «аминь», слез, сжимания сердца! Впервые за последнее время я счастлива за столь замечательно проведенный день!» — поделилась впечатлениями Мадина.

Мероприятие было проведено на благотворительной основе, но, по словам его организаторов, они получили помощь небезразличных людей.

«Сегодняшнее мероприятие и атмосфера, царившая на нем, в полной мере отражает и прекрасный зал торжеств «Кристалл», в котором мы собрали наших девушек и женщин. Нам хотелось сделать для них настоящий праздник, и благодаря неравнодушным людям это в очередной раз стало возможно. К примеру, Зульфия и Фатима Кузьговы уже не первый раз идут нам навстречу и на благотворительной основе предоставляют зал, иначе это было бы финансово очень затратно. Кто-то пожелал оплатить часть фуршета, кто-то преподнёс подарки для викторины. Такое отношение всегда вдохновляет на что-то новое и полезное обществу», — говорит Хяди Даурбекова.