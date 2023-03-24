Проект направлен на гармонизацию межнациональных отношений, формирование у молодежи нравственных ценностей, воспитание патриотизма и чувства уважения к героическому прошлому многонационального народа, победившего в Великой Отечественной войне, противодействие фальсификации и искажению событий и заслуг многонационального народа в борьбе с фашистскими и неофашистскими захватчиками.

Организатором проекта является некоммерческий фонд «Международные интеграционные технологии» при всесторонней поддержке департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы.

Основными форматами проекта станут народный марафон «Вспомним всех поименно» (участник в своём аккаунте в социальных сетях «ВКонтакте» выкладывает фото времен Великой Отечественной войны из семейного альбома и пишет историю человека или события, запечатлённых на ней), конкурс рассказов в народный альманах «Незабытые истории Победы» (нужно прислать на почту оргкомитета pomnimpobedu@mail. ru. фотографию военных времен из семейного альбома и рассказ к ней об участниках войны разных национальностей, межнациональной дружбе и взаимопомощи), конкурс рассказов в сборник «Zа Родину» об участниках специальной военной операции (здесь необходима фотография участника СВО и рассказ о межнациональной взаимопомощи, проявленной в период участия в СВО).

Авторы публикаций в народном марафоне, набравшие наибольшее количество лайков, будут приглашены на торжественную церемонию награждения победителей

проекта «Многонациональная Победа» и отмечены именным дипломом, который получат из рук Героя России и Героя Советского Союза.

Самые яркие истории с фотографиями, рассказывающие о межнациональной дружбе и взаимопомощи, героизме, проявленном представителями разных национальностей, войдут в сборник «Zа Родину». Отбирать лучшие истории доверят людям, имеющим звание Героя России. Сборник «Zа Родину» будет презентован и подарен авторам этих историй во время торжественного мероприятия 18 мая 2023 года в Москве, а также передан в Министерство обороны Российской Федерации, Музей Победы, Федеральное агентство по делам национальностей России.

Что касается народного альманаха, то в него войдут 80 самых интересных историй с фотографиями, рассказывающих о межнациональной дружбе, взаимопомощи и героизме, проявленных представителями разных национальностей в годы Великой Отечественной войны на фронте и в тылу. Отбирать лучшие истории также будут люди, имеющие высшее звание Героя России.

Организаторы приглашают к участию в проекте сотрудников бюджетных учреждений, активистов некоммерческих организаций, учащихся образовательных учреждений и всех желающих.

Более подробно о проекте можно ознакомиться в приложении ниже.

Приложение