В ходе встречи, на которую были приглашены начальник управления внутренней политики администрации Главы и правительства Ингушетии Магомед-Сали Евлоев, а также представители парламента республики, «Газпрома», проектной и подрядных организаций, до жителей была доведена подробная информация о ходе проведения работ и планах по строительству газопровода среднего давления.

Было пояснено, что все работы проводятся в рамках ранее разработанной проектно-сметной документации, прошедшей все необходимые процедуры согласования и градостроительного кодекса.

Встреча прошла в формате «вопрос-ответ», где жители могли задать все интересующие их вопросы и получить исчерпывающие ответы.

Кроме того, на встрече обсуждалась возможность поиска альтернативного пути прокладки газопровода с оказанием содействия от местных жителей поселка «Таргим». Сразу же после совещания группа выехала на место для изучения предложений жителей.

— Со своей стороны администрация города Назрани готова оказать все необходимое содействие в поиске альтернативных путей решения вопроса, — сообщили корреспонденту газеты «Ингушетия» в мэрии. — Хотим еще напомнить, что в связи с определением суда о принятии обеспечительных мер все работы в настоящее время временно приостановлены.