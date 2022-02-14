В Назрани, к примеру, излечили от опасного недуга жительниц Назрани Хадишат и Макку Холухоевых. Месяц назад они были доставлены в ковидное отделение Назрановской городской больницы (Крепость) в тяжёлом состоянии. Об этом родственницы рассказали в своём письме газете «Ингушетия». Холухоевы благодарят врачей, медсестер и водителей «скорых» за работу в период пандемии коронавируса. «Низкий поклон вам и бесконечная благодарность», — добавили они.

По их словам, с самого начала пациентки ощутили на себе величайший профессионализм, беспримерную заботу ингушских медиков, находящихся на передовой в борьбе с пандемией.

«В день обращения в ковидную бригаду мы обе находились дома в тяжелом состоянии с затрудненным дыханием, сильным кашлем и слабостью, каждая минута нахождения в данном состоянии казалась вечностью. Дежурный врач ковидной бригады Зарета Дзортова до самого момента госпитализации находилась с нами на связи, оказывая качественную медицинскую помощь», — поделились Холухоевы.

Сразу после поступления в больницу врачами пульмонологического отделения оперативно были приняты все меры для определения текущего тяжелого состояния жительниц Альтиевского административного округа Назрани, учитывая то, что у них было множество хронических заболеваний, которые вызвали сильные осложнения.

«Учитывая свой возраст и тяжелое состояние, мы переступали порог больницы с мыслями, что это наше последнее пристанище на этой земле. Но, по воле Всевышнего, нам встретился обладающий беспримерным профессионализмом медицинский персонал в лице заведующей пульмонологическим отделением М. Тутаевой, дежурного врача Л. Тангиевой, врача-пульмонолога А. Ганиевой, врача-терапевта Ф. Шанхоевой, врача Х. Бемурзиевой, а также медсестер М. Долаковой, Х. Ханиевой, Л. Торшхоевой, Х. Евлоевой, Ф. Пугоевой, Ф. Озиевой, Х. Богатыревой и А. Торшхоевой», — написали в своём письме Холухоевы.

По их словам, за время пребывания в больнице они ощущали круглосуточное внимание и заботу со стороны медиков, которые ухаживали за пациентами, словно за маленькими детьми, поддерживая их как лечением, так и психологически, рискуя собственной жизнью и здоровьем.

Особые слова благодарности были обращены в адрес руководства больницы в лице Заремы Антошкиевой и заместителя главного врача Фатимы Евлоевой, обеспечившим такой высокий уровень предоставления услуг в борьбе с пандемией в вверенном им медицинском учреждении.

«Не хватит слов благодарности и признательности, чтобы выразить всю нашу благодарность и искренние пожелания. Дала могаш маьрша доахадолда шо. Шо санна эзди, хьаькъал, нач1ал дола лораш эшамаболба вай къаман. Дала дог хьоасталда шун», — написали бывшие пациентки больницы.

Пользуясь возможностью, Холухоевы обратились к руководству Минздрава Ингушетии с просьбой отметить указанных врачей за их самоотверженный труд в условиях бескомпромиссной борьбы с пандемией коронавируса.

