Более 13 тысяч жителей Ингушетии, являющихся должниками по исполнительным производствам, ограничены в праве выезда за границу. Об этом корреспонденту газеты «Ингушетия» сообщил представитель пресс-службы республиканского Управления ФССП России Амирхан Бузуртанов.

«В настоящее время в Ингушетии действует свыше 13 тысяч ограничений в праве выезда за пределы России в отношении граждан-должников, — рассказал собеседник издания. — Хочу напомнить жителям региона, что задолженность может стать препятствием для заграничного отдыха, рабочей поездки или выезда в гости к родственникам за пределы России».

По словам Бузуртанова, возможности выехать за границу лишаются должники, в отношении которых судебным приставом вынесено постановление о временном ограничении права выезда за пределы Российской Федерации из-за имеющейся задолженности свыше 30 тысяч рублей. Однако в случае неуплаты долга в течение 2-х месяцев с момента возбуждения исполнительного производства, пороговая сумма, при которой судебный пристав выносит ограничение, снижается до 10 тысяч рублей. Кроме того, среди невыездных числятся неплательщики алиментов, лица, обязанные возместить вред, причиненный здоровью, имущественный ущерб или моральный вред, причиненный преступлением.

— Отмена вынесенного ограничения возможна только после полного погашения долга, — добавил он. — Снимается ограничение на выезд в течение суток с момента оплаты долга и появления этой информации в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах или возникновения иных оснований для снятия данного ограничения. Также нужно помнить, что оплатить долг и снять ограничение на выезд непосредственно перед вылетом невозможно, так как это поэтапный процесс, и на процедуру снятия уходит определенное время. Поэтому во избежание проблем при пересечении границы Управление ФССП России по Республике Ингушетия рекомендует жителям республики своевременно позаботиться о погашении имеющихся у них долговых обязательств.

Для сведения: узнать о своих долгах можно в разделе «Банк данных исполнительных производств» на официальном сайте Управления ФССП России по Республике Ингушетия (www. r06.fssp. gov. ru). Еще один удобный и быстрый способ получения информации по исполнительному производству — это регистрация на портале Госуслуги, так пользователь получает копии процессуальных документов, вынесенных судебным приставом-исполнителем, в режиме онлайн.