В такие моменты люди вспоминают о бренности своего существования, задумываются об истинных морально-нравственных ценностях. Среди них — участливое сострадание, готовность протянуть руку помощи оказавшимся в беде. В крохотном уголке планеты Земля под названием Ингушетия как нигде в мире умеют сопереживать горю других, остро осознают безмерную боль, свалившуюся вмиг на жителей этих стран.

— С первых же минут, как прошла информация о страшном землетрясении, к нам начали поступать звонки с предложением оказать посильную помощь тем, кому она срочно нужна, — признался в беседе с корреспондентом газеты «Ингушетия» заместитель главы Насыр-Кортского административного округа г. Назрани Руслан Гиреев. — Вопросов не счесть. Как помочь? Чем? Что необходимо? Многие возносят молитвы Всевышнему за упокой душ умерших, выздоровление пострадавших. Прямо здесь же, в здании администрации, мы принимаем материальную помощь. Всем сообщили, что прежде всего нужны теплые вещи, одежда, так как в этом регионе стоят редкие для тех мест холода. Предлагают наши земляки и деньги. Только за один день на беду откликнулось несколько десятков человек. Все что соберем, мы отвезем на склад МЧС в г. Сунже. А там решат, что делать дальше.