Сердечный порыв
Жители Ингушетии как свою восприняли боль пострадавших от землетрясения жителей Сирии и Турции
Все сущее под властью Всевышнего. Об этом человеку периодически напоминают жуткие катаклизмы, от которых не скрыться, не спастись. По последним данным, более 30 тысяч человек погибло под завалами, образовавшимися от землетрясения в Турции. Около 10 тысяч жертв от разбушевавшейся природной стихии насчитали в Сирии.
В такие моменты люди вспоминают о бренности своего существования, задумываются об истинных морально-нравственных ценностях. Среди них — участливое сострадание, готовность протянуть руку помощи оказавшимся в беде. В крохотном уголке планеты Земля под названием Ингушетия как нигде в мире умеют сопереживать горю других, остро осознают безмерную боль, свалившуюся вмиг на жителей этих стран.
— С первых же минут, как прошла информация о страшном землетрясении, к нам начали поступать звонки с предложением оказать посильную помощь тем, кому она срочно нужна, — признался в беседе с корреспондентом газеты «Ингушетия» заместитель главы Насыр-Кортского административного округа г. Назрани Руслан Гиреев. — Вопросов не счесть. Как помочь? Чем? Что необходимо? Многие возносят молитвы Всевышнему за упокой душ умерших, выздоровление пострадавших. Прямо здесь же, в здании администрации, мы принимаем материальную помощь. Всем сообщили, что прежде всего нужны теплые вещи, одежда, так как в этом регионе стоят редкие для тех мест холода. Предлагают наши земляки и деньги. Только за один день на беду откликнулось несколько десятков человек. Все что соберем, мы отвезем на склад МЧС в г. Сунже. А там решат, что делать дальше.