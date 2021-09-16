На данный момент от жителей Ингушетии на бесплатную догазификацию поступило 548 заявок, 102 из которых имеют правоустанавливающие документы.

Прием заявок на догазификацию специалистами АО «Газораспределение Назрань» начат еще 1 июля текущего года. В 3-х административных зданиях филиалов ведется сбор предварительных заявок от населения, в том числе на получение комплексной услуги у одного юридического лица, предусматривающей строительство газовых сетей до границ земельного участка, внутри земельного участка заявителя, монтаж газоиспользующего оборудования.

Всего на территории региона сегодня определены 45 точек приема заявок по программе социальной догазификации.

Кроме этого, создан официальный портал Единого оператора газификации России, являющийся единым центром ответственности по вопросам газификации и по обеспечению подключения домовладений к сетям газораспределения. Здесь жители могут проверить, входит ли тот или иной населенный пункт в программу газификации, подать заявку и узнать всю интересующую информацию. Также в рамках работы по информированию граждан о порядке проведения социальной газификации на сайте размещена информация по программе социальной газификации домовладений.

В республике создан региональный штаб по газификации региона, возглавляемый Фаттаховым.

Помимо представителей регионального правительства, в состав штаба вошли, в том числе, представители министерств и ведомств, компании «Газпром» и региональных филиалов «Газпром газораспределение Назрань» и «Газпром межрегионгаз Назрань», Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, а также главы муниципальных образований и городских округов.

По итогам проведенной адресной инвентаризации 45 населенных пунктов на предмет наличия негазифицированных домовладений установлена необходимость газификации более 12 550 домовладений в 38 населенных пунктах. Там проживает 59 323 жителя, из них 11 140 — на расстоянии от границ земельного участка до газораспределительной сети, к которой планируется подключение, до 200 метров.

Напомним, первым участником программы догазификации в Ингушетии стал житель Малгобекского района. В конце августа этого года в церемонии подключения дома Магомеда Цечоева в селе Сагопши к сетям газораспределения приняли участие Глава республики Махмуд-Али Калиматов, а также замгендиректора ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Табачук.