Жители Ингушетии в бархатный сезон продолжили выбирать теплые страны

С 1 сентября по 15 октября общий турпоток вырос на 12% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Самым популярным направлением бархатного сезона стала Грузия. Турция занимает вторую строчку, турпоток в эту страну вырос на 2%. Тройку лидеров замыкают Объединенные Арабские Эмираты, популярность их выросла на 67%. В топ-5 направлений по числу туристов также вошли Казахстан (-16%) и Абхазия (+27%).

Из стран Ближнего и Среднего Востока российские туристы стали в 3,2 раза чаще ездить в Оман, спрос на который вырос после возобновления прямых рейсов в декабре 2022 года. Также в 2,3 раза больше путешественников из России этой осенью принял Катар, популярность которого растет благодаря безвизовому въезду и относительно недолгому перелету. Кроме того, заметно вырос спрос на Иран (+76%) и Саудовскую Аравию (50%).

Взрывные темпы роста демонстрируют страны Латинской Америки. Например, в бархатный сезон 2023 года россияне в 18 раз чаще посещали Кубу, чему также способствовало восстановленное летом прямое авиасообщение, и в 2,7 раза чаще — Венесуэлу.

Азиатское направление по числу туристов из РФ выросло на 168% год к году. Поездки в Китай стали популярнее в 10 раз, в Таиланд почти в 9 раз, а в Индонезию — в 2,7 раза. Положительно на притоке россиян сказалось и мартовское увеличение рейсов по маршруту Москва — Коломбо, в результате чего Шри-Ланку в бархатный сезон посетили почти в 5 раз больше российский путешественников, чем годом ранее. При этом Мальдивы, напротив, показали обратный тренд — снижение на 42%.

Европу в этом году россияне стали в целом посещать на 20% реже. Однако это не коснулось традиционно популярных среди соотечественников направлений: Черногория выросла на 76%, Кипр — на 43%, Италия — на 40%, Великобритания — на 35%, а Франция — на 25%.

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