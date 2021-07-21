Летом привыкать к живительной влаге не приходится особенно в селах Малгобекского района, риска порабощения нет, но тоска по ней есть. А о проблемах с водой в Плиево активные пользователи соцсетей слагают легенды и загадки. Одна из них гласит: «Зимой без газа, весной без света, летом без воды. Просьба — жителям Плиево не подсказывать».

Аномальная жара оставила без питьевой воды многие сельские поселения республики. Острую нехватку живительной влаги испытывают жители Назрани, сел Назрановского, Сунженского и Малгобекского районов. Органы местного самоуправления организовали подвоз питьевой воды населению. Параллельно на некоторых участках устраняются порывы на ветхих водопроводных линиях для предотвращения утечек воды.

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе администрации Назрановского района, заместители главы муниципального образования Юсуп Измайлов и Абдул-Мажит Арсельгов совместно с работниками водоканала Назрани проводят обследование объектов водоснабжения в связи с нехваткой питьевой воды в сельских поселениях. Одновременно ведутся работы по временному закрытию автомоек и узлов по производству бетонных и растворных смесей.

С проблемой дефицита питьевой воды столкнулись и сунженцы. Свидетельством тому служат многочисленные жалобы жителей в социальных сетях.

«С наступлением летнего периода резко возросло водопотребление, вызванное большими расходами воды как на хозяйственно-бытовые нужды, так и на полив зеленых насаждений в частных домовладениях. В результате большого разбора воды уменьшилось давление в сети, поэтому многие жители столкнулись с проблемой нехватки воды», — объяснили газете «Ингушетия» причину возникновения сложной ситуации в администрации Сунженского района. ⠀

По словам собеседника издания, местные власти в оперативном порядке принимают все возможные меры для решения данной проблемы. Все скважины работают без перебоев. Для увеличения объёма подачи воды населению на скважинах производится замена насосов на более мощные. Ведётся ежедневная работа по устранению прорывов труб.

В целях предотвращения острой нехватки питьевой воды, муниципальные власти обратились к жителям района с просьбой экономить и рационально использовать питьевую воду, не оставлять краны открытыми, по возможности сократить затраты на полив огородов и участков. В администрации считают, что каждый потребитель должен бережно относиться к расходованию питьевой воды. Только совместными усилиями можно решить эту проблему.

Как и в прошлом году в летнее время дефицит воды наблюдается и на территории сельского поселения Инарки.

Жалобы от местных жителей на отсутствие воды в администрацию начали поступать с середины месяца. В прошлом году между администрацией села Инарки и «ИнгушрегионВодоканалом» развернулась нешуточная битва за воду.

Сельские власти сообщали, что проблема с холодным водоснабжением в населенном пункте Малгобекского района оставалась сложной с мая по июль.

Руководство ГУП «ИнгушрегионВодоканал» приводит разные причины, такие как замена насосов, отключение света, порывы на магистральной линии, отсутствие дебита воды и т. д. Но от этого людям не легче, им нужна вода, а не причины ее отсутствия.

При этом в администрации отмечали, что в селе на тот момент не было ни одного порыва, а также все запорные задвижки в исправном состоянии, нужна только вода, ежедневно по 1 тыс. куб. м, чтобы удовлетворить потребность населения.

Несмотря на все эти трудности, силами сельской администрации с помощью неравнодушных жителей республики организовали подвоз на поилки КРС и МРС около 15 тонн воды.

Представители «ИнгушрегионВодоканала» не остались в долгу и обвинили власти сельского поселения Инарки в приписывании себе работы ГУП по организации подвоза питьевой воды жителям. В этом году обошлось без противостояния и взаимных упреков, но воды как не было, так и нет. От перемирия инаркинцам легче не стало.

«Администрация села Инарки поставила в известность руководство района и ГУП «ИнгушрегионВодоканал», водоканал выделил спецтранспорт для подвоза воды по мере возможности», — рассказал нашему изданию представитель муниципального образования.

Ситуация с водоснабжением все ещё остаётся нестабильной и на территории Пседаха Малгобекского района, констатируют местные власти.

«В связи с этим администрацией̆ муниципального образования ежедневно осуществляется подвоз воды на участках, где особенно остро ощущается её нехватка», — рассказали «Ингушетии» в местной администрации.

По данным мэра Назрани Урусхана Евлоева, на нескольких улицах города и в районе новостроек в настоящее время отсутствует водоснабжение. Администрацией совместно с водоканалом принимаются меры для скорейшего возобновления подачи водоснабжения.

«Если есть необходимость — отправляем водовоз. Жителям нужно указать название улицы, оставить свои контакты для связи», — сказал Евлоев.

Проблема с водоснабжением остро стоит и в Малгобеке. В связи с этим администрация в очередной раз организовала подвоз воды. В частности, жителям 36-го участка и Бековичи доставлена вода на нескольких машинах. Также ею обеспечили жителей, проживающих по ул. Кавказская, Эльдиева и на других участках.

Ранее Глава республики Махмуд-Али Калиматов назвал водоснабжение в регионе серьезной проблемой. Для того чтобы обеспечить питьевой водой население, нужно строить новые водозаборы на реке.

По его словам, рассматриваются несколько вариантов, один из них — бурение скважин. Только на комплексное решение проблемы обеспечение жителей водой необходимо направить 7 млрд рублей и столько же — на водоотведение. В республике базовой инфраструктуры, как в других регионах, нет: водоканалы, водозаборы и насосы устарели, им по 60-70 лет.

В минувшем году ингушское правительство при поддержке Национального фонда развития региона приобрело 13 глубинных погружных насосов для водозаборов «Кантышево-Долаково», города Сунжи и Альтиевского водозабора, а также один центробежный насос для Альтиевского водозабора.

По завершении упомянутых работ объем подачи питьевой воды должен был увеличиться на 10-15%.

Руководитель ГУП «ИнгушрегионВодоканал» Исропил Лотыров на заседании фракции «Единой России» в региональном парламенте в июне этого года заявлял, что для выхода из сложившейся ситуации правительство республики приняло комплексные меры в населенных пунктах, испытывающих острую необходимость в воде.

По ФЦП «Чистая вода» построят насосную станцию в Зязиков-Юрте, водовод протяженностью 2,1 км в сельском поселении Южный, реконструируют альтиевский водозабор.

Тем самым решится проблема водоснабжения населенных пунктов Южный, Аки-Юрт, Зязиков-Юрт, Плиево, Назрань (за каналом) и Назрановского района.

По данным Лотырова, на балансе госпредприятия находятся шесть водозаборов, 165 км водовода, 118 артезианских скважин, восемь подкачивающих насосных станций. Их техническое состояние из-за длительного срока эксплуатации, характеризуется 70% износа.

Ветхость водопроводных сетей не позволяет обеспечить необходимое давление 21-22 атм. в трубах. Из-за изношенности всех разводящих водопроводных сетей на территории региона потери воды достигают 45%. Муниципалитеты должным образом не проводят плановые и текущие капитальные ремонты сетей, ссылаясь на отсутствие финансирования.

Само предприятие находится в финансово-экономическом кризисе из-за кредиторской задолженности по всем платежам — 1,8 млрд руб., низкого уровня собственных сборов и заполнения абонентской базы.