С первых дней проведения переписи глава администрации города Мусса Галаев, сотрудники мэрии и подведомственных учреждений переписались в электронном виде через портал Госуслуг.

«Переписаться через портал Госуслуг можно в любое удобное время, не выходя из дома, в электронных переписных листах имеются подсказки с подробной информацией по вопросам и вариантам ответов на них, это очень удобно, а главное, в связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, безопасно», — отметила руководитель Центра детского творчества и юношества Лейла Албакова.

Услуга «Участие в переписи населения» на Едином портале государственных и муниципальных услуг доступна с 15 октября по 14 ноября текущего года для пользователей, имеющих стандартную или подтвержденную учётную запись на портале Госуслуг.

Для того чтобы переписаться через портал, необходимо:

— авторизоваться на сайте ;

— выбрать услугу «Пройти перепись населения»;

— заполнить ответы на вопросы. Переписать не только себя, но и всех, с кем живете в одном жилище. Нажать кнопку «Завершить», когда заполните все ответы;

— получить на почту или на мобильный телефон QR-код.

«Желающий поучаствовать в переписи может прийти на любой стационарный участок, они работают с 8:00 до 20:00, — пояснил житель Малгобека, уполномоченный по проведению переписи населения Алаудин Цечоев. — Также до 14 ноября продлена возможность участия в переписи через Госуслуги, так как этот инструмент вполне удобен для людей. Большой процент граждан прошел процедуру именно таким способом».

Власти города попросили всех, кто еще не переписался, сделать это через сайт или посетить стационарный участок. Данные, которые будут получены по итогам переписи, важны для будущего Малгобека, республики и страны в целом Они позволят формировать планы развития городов и сел, понимать их потребность в школах и больницах, учитывать культурные и другие особенности жителей того или иного населенного пункта.

«От каждого из нас зависят результаты этого масштабного мероприятия», — заявил мэр Малгобека Мусса Галаев.

По его словам, основная задача — инвентаризация человеческого капитала и социально-экономического потенциала страны и отдельных территорий. Перепись уточняет и структурирует эти данные, создает единую базу.

«Перепись населения — это не что иное, как понимание на уровне государства: сколько нас, кто мы, какие мы? Все мы очень ждем этих результатов, которые позволят планировать стратегию развития государства, в том числе и в сфере ЖКХ, которой я плотно занимаюсь. Это и расселение аварийного жилья, и реализация целевых программ по благоустройству дворовых территорий, комплексному ремонту подъездов. Итоги переписи, которая в нашей республике проходит очень активно и вместе с тем в деловом русле, приведут к положительным изменениям во всех сферах жизни», — говорит Мусса Галаев.