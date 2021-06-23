Коронавирус

Так ли страшен черт, как его малюют?

Жители московского региона постепенно перестают верить в теорию заговора о сути вакцинации

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Еще в прошлом году россиянам успели внушить, что треклятый коронавирус с наступлением жарких дней «отступает». Однако нынешнее лето, если верить официальным данным, ознаменовалось, взрывным ростом заразившихся этой дрянью в Москве. Что ж получается: ученые и светила медицины так и не сумели просчитать вероятные мутационные «телодвижения» этого вируса?

Тем временем теории заговора и всякого рода конспирологические вбросы в СМИ относительно природы возникновения коронавируса множатся в геометрической прогрессии. Самое удивительное, что этому способствуют и серьезные люди, знающие, что называется, «кухню» изнутри. Отчаянные попытки противостоять панике со стороны ответственных лиц и государственных мужей лишь распаляют воображение простых россиян и усиливают их страх перед вакцинацией.

Но вот реальные картинки и конкретная ситуация в московских и подмосковных больницах заставляют задуматься: может, все-таки стоит вакцинироваться, если все равно родные, знакомые и соседи гибнут от этой заразы, и вообще — так ли страшен черт (то бишь вакцинация), как его малюют? По официальным данным, от коронавируса в Москве погибло уже 21 598 человек, летальность составляет 1,66%.

В этой связи вызывает интерес исследование Всероссийского центра изучения общественного мнения, представившего данные опроса москвичей и жителей Московской области об их отношении к обязательной вакцинации от коронавируса.

Выяснилось, что около половины (49%) респондентов одобрили решение властей обязать работников определенных сфер сделать прививки, более половины респондентов (56%) находят решение об обязательной вакцинации соответствующим ситуации с коронавирусом.

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