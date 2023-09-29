Отмечается, что передвижной комплекс поступил в Назрановскую районную больницу по федеральной программе модернизации первичного звена здравоохранения в рамках нацпроекта, инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.

«Современное оборудование является незаменимым инструментом в обследовании пациентов и обеспечивает возможность проведения обследования непосредственно на месте. Это очень удобно для пациентов, так как они экономят время и получают необходимую помощь без лишних переездов и ожидания», — подчеркнула и. о. министра здравоохранения республики Зарема Антошкиева.

За месяц работы флюорографа исследование прошли уже 530 человек, 13 из которых с патологией. Прошедшие исследования пациенты высоко оценили доступность, скорость, удобство и качество передвижного рентген-комплекса.

По словам заведующего отделением лучевой диагностики Назрановской районной больницы Ахмеда Часыгова, ежегодное прохождение флюорографии и маммографии позволяет выявлять онкологию и, возможно, на ранних стадиях выявить онкопроцесс, туберкулез легких. Четкость изображений данного комплекса, полученных посредством рентгенологического исследования, очень высокая и позволяет выявить изменения на ранних стадиях, что очень важно для пациента. При раннем выявлении и принятии мер, многократно повышает успехи лечения.

«К нам мобильный рентген-комплекс «ФЛЮМАММ» поступил недавно, это новый комплекс, он работает около месяца у нас. Данные тех, у кого обнаружены патологии, перенаправляем участковому врачу, к которому прикреплен потенциальный больной», — сообщил газете «Ингушетия» Часыгов.

По его словам, обследование можно пройти любому жителю, только необходимо взять свой паспорт. Комплекс оснащен цифровым оборудованием и компьютеризированными рабочими местами для врача и лаборанта. Благодаря ему можно будет одновременно делать флюорографию и маммографию. В день на нем могут обследоваться более 60 человек, в том числе маломобильные пациенты.

«Своевременное обследование помогает выявить на ранних стадиях такие серьезные заболевания, как туберкулез и рак легких. Жители нашей республики могут пройти диспансеризацию или профилактический медицинский осмотр ежегодно, обратившись в поликлинику. С использованием такого передвижного комплекса можно проводить массовые обследования учащихся школ, студентов, работников предприятий на местах», — отметила министр Зарема Антошкиева.

Напомним, масштабная программа модернизации первичного звена (нацпроект «Здравоохранение») призвана обеспечить доступность и качество первичной медико-санитарной помощи за счёт укрепления материально-технической базы в лечебных учреждениях и решения проблемы дефицита медицинских кадров.