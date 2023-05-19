В июне 2002 года на Северном Кавказе прошли сильные проливные дожди, и разразилось небывалое наводнение. Атмосферные осадки не прекращались несколько дней. Бурные реки вышли из берегов и затопили села. Потоки были настолько стремительны, что не выдерживали даже крепкие бетонные дамбы.

Беда не обошла стороной и Ингушетию. Потоки грязной воды хлынули на улицы, в частные дома, хозяйственные постройки, огороды, разрушая дороги и опоры ЛЭП. Досталось и горному Джейрахскому району. Разбушевавшаяся река Армхи снесла десятки дворов, в частности, в селе Ольгети. В зоне поражения наводнения тогда оказалась и станица Орджоникидзевская (ныне — город Сунжа).

Власти не оставили людей наедине с бедствием, всячески оказывали пострадавшим жителям всемерную поддержку. Помогли в строительстве домов, выплатили компенсацию, восстановили разрушенную инфраструктуру. Тогда и был разработан проект укрепления берегов в уязвимых местах. На некоторых участках проложили бетонные плиты, а где-то ограничились насыпью гравия.

Ежегодно весной и осенью уровень воды поднимается из-за обильных осадков, провоцируя сползание грунта с берегов. Понятное дело, что для предотвращения разрушения необходимы финансовые ресурсы, строительство конструкций берегоукрепления.

Регулярное подмывание прибрежной зоны происходит и в городе Сунжа, с двух сторон — на улице Зеленая и окраине улицы Энгельса. Берега реки со временем осыпаются под разрушительным влиянием воды. По словам местных жителей, вода постепенно подмывает берег и подбирается к жилому сектору. Его обрушение они наблюдали и месяц назад, люди выходили на улицу, услышав грохот в ночное время. Оказалось, что это падение грунта в реку в результате подмыва берега.

Надо отдать должное пресс-службе мэрии города и специалистам отдела гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, мгновенно отреагировавшим на звонок от местного жителя. Буквально через 10-15 минут представитель городской администрации вместе с активистами осматривал участок обвала. На тот момент угрозы подтопления, к счастью, не было, но специалисты отметили необходимость обследования всей береговой линии на территории города для определения слабых мест и выработки вместе с компетентными органами республики предложений по строительству сооружений. Хотя без поддержки республиканских и, конечно же, федеральных властей, как они признались, самостоятельно органы местного самоуправления провести масштабные работы не в состоянии.

Как сообщили газете «Ингушетия» местные жители, первый переулок на улице Зеленой в Сунже подтопило в результате повышения уровня реки в 2020 году. Вода проникла в огороды, сараи, подвальные помещения, хозяйственные постройки. Нанесен ущерб жителям.

«Надо укрепить берега капитально бетонными плитами, а не гравийной насыпью, которая подмывается. После наводнения в 2002 году были проведены работы по укреплению берегов, но почему-то остановились до поворота на улице Зеленой. Хотя удар стихии каждый раз приходится на этот участок, рабочие не стали продвигаться дальше. Слышали, что по проекту должны были и там забетонировать, но не сделали этого. Тогда затопило и улицу Энгельса, а также улицу Сухая Сунжа, людей эвакуировали грузовиками. После начали усиливать дамбы. На стороне улице Энгельса не стали класть плиты, просто сделали гравийную насыпь, что ненадежно. На улице Зеленой заложили фундамент, забетонировали. Тогда поменяли русло, до этого река делала больше круг. Берега расширили. В 2020 году, когда нас затопило, местный житель за свой счет пригнал экскаватор, поднял дамбу, сделал насыпь, мы сами землю привозили в грузовиках из котлованов частных домов, договаривались с хозяевами. Тогда большое дерево не выдержало натиск бурной реки и упало из-за подмыва. Река постепенно смывает берега, есть угроза подтопления. Необходимо построить объекты инженерной защиты, укрепительные сооружения, сплошь закрывающие берега, нельзя ограничиваться гравийной насыпью», — посетовали газете «Ингушетия» жители Зеленой в Сунже.

Сунженцы обратились к муниципальным, республиканским и федеральным властям с просьбой организовать масштабные работы по укреплению берегов на окраине ул. Энгельса и Зеленой для недопущения дальнейшего разрушения береговой линии, повтора пагубных последствий ЧС 2002 года.

Ранее глава республиканского МЧС Магомед Алиев сообщал Махмуд-Али Калиматову, что при неблагоприятных условиях в зоне подтопления могут оказаться 1162 дома в четырех населенных пунктах: городах Сунже и Карабулаке, сельском поселении Троицкое Сунженского района и селе Тамариани Джейрахского района (при проливных ливневых дождях). А также 7 участков автодорог и 6 мостов.

Чрезвычайным ведомством проведена корректировка плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС, схема эвакуации и первоочередного жизнеобеспечения населения, организована работа противопаводковой комиссии, которая занимается мониторингом водохозяйственных объектов на предмет их готовности к пропуску паводковых вод, разработан и направлен в муниципалитеты план по смягчению рисков, утвержденный руководителем субъекта.

«Муниципальным образованиям необходимо согласно рекомендациям провести работы по очистке русел рек и подмостовых пространств, а также по устройству ливневой канализации. Сейчас самая главная задача для нас — обеспечить безопасность людей и их имущества, чтобы никто не пострадал, предотвратить повторение ситуации 2020 года, когда прорвало дамбу в селе Троицкое и жители Сунженского района понесли ущерб», — заявил Калиматов.

Напомним, что паводкоопасный период в регионе наступает во второй половине апреля и достигает пика в конце мая — начале июня, с выпадением осадков и повышением температурного режима в горах. Достижение критических отметок ожидается при наложении ливневых осадков на таяние снега как сезонного, так и высокогорного в период до конца августа.

На 20 марта паводковая обстановка на территории региона не вызывала опасений, уровни воды на основных реках (Асса, Сунжа, Армхи) не превышали опасных значений.

Для контроля за гидрологической обстановкой на территории республики готовы к работе два стационарных гидропоста и 5 временных. Также мониторинг уровня реки Сунжа проводит измерительный комплекс «Эмерсит М», предназначенный для дистанционного контроля, предусмотрено использование беспилотных летательных аппаратов ГУ МЧС России по Ингушетии.

В целях предотвращения возможных опасных последствий паводка в республике сгруппированы силы и средства функциональных подсистем и территориального органа единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 13 марта проведен смотр их готовности, а 15 марта прошло всероссийское командно-штабное учение, в ходе которого специалисты получили практические навыки в организации и проведении аварийно-спасательных работ при угрозе затопления.

На случай возникновения ЧС в республике отведены финансовые и материально-технические ресурсы. Консолидированный финансовый резерв в этих целях составляет более 101 млн руб.