«Дом буквально рушится, пошли трещины, появились такие дефекты. Образовавшиеся трещины постепенно поднимаются наверх. А за счет чего это происходит? Рядом произошел порыв трубопровода. С конца октября выкопали яму, в таком виде она до сих пор и стоит. Вода набирается, устанавливали хомут, оказалось, сделали все неправильно. С потеплением дети вышли на улицу, здесь бродит и скот. Может произойти несчастный случай в любой момент. Серьезные дефекты не только на стенах и фундаменте домовладения, но и на других постройках. Мы обращаемся к местным властям с просьбой помочь нам», — рассказала о проблеме 60-летняя пенсионерка корреспонденту газеты «Ингушетия».

Она пояснила, что изначально яма была маленьких размеров, но начала расширяться с течением времени из-за быстро накапливающейся там воды. Порыв произошёл на центральном трубопроводе полгода назад, и по сей день никакие меры не принимаются для его ликвидации. Вода набирается полностью до краев, потом уровень спадает. Куда она уходит, горожане не знают. По словам женщины, зимой мальчик чуть не утонул в яме, он поскользнулся и упал. На этот раз обошлось без трагедии.

«Детям же не объяснишь, что нельзя подходить близко к опасным участкам. Мне 60 лет, живу прямо напротив этой злополучной ямы. Машины, объезжая этот опасный участок, ездят рядом с нашим двором. Мы клали большие камни, но это не помогает. О них тоже надо подумать. Большие камни могут повредить автомобилям. Не знаем, куда обращаться уже и что делать. Ранее обращались в ЖКХ, водоканал, собрали подписи со всей улицы, сдали коллективное заявление. Наши мужчины ходили в администрацию. Раньше вообще струя из трубы била фонтаном, два раза тогда я сама звонила в МЧС, сказали не по нашей части и направили в городскую администрацию, водоканал, дали номер. Оказалось, что этот номер телефона не Карабулакского, а Назрановского водоканала. Пришлось самим искать контакты местного водоканала, ходили и туда. Но и это не помогло, полное бездействие на протяжении полугода. Жалко людей, которые сидят без воды, но она у нас в избытке, потери большие. Жалко же, чистая питьевая вода вот так течет несколько месяцев», — недоумевает жительница Карабулака.

Жители города намерены обратиться в надзорные органы для привлечения к ответственности виновных и добиваться возмещения ущерба, нанесённого их бездействием.