Любовь к земле передаётся от старших поколений
Жительница Карабулака подала заявку на конкурс по поддержке личных подсобных хозяйств, объявленный Главой Ингушетии
Жительница Карабулака Фатима Измайлова подала заявку на конкурс по поддержке личных подсобных хозяйств, объявленный Главой Ингушетии Махмуд-Али Калиматовым.
На восьми сотках земли женщина выращивает всевозможные сельскохозяйственные культуры, включая такие редкие, как мята и топинамбур, а также разнообразные фруктовые деревья и плодово-ягодные кустарники. Кроме насыщенного овощами и фруктами огорода и сада, она также успешно занимается разведением крупного рогатого скота и различными видами домашних птиц. В хозяйстве жительницы Карабулака есть зернодробилка, доильный аппарат, сепаратор.
Любовь к земле передалась Фатиме Измайловой от её матери — 82-летней Айны Измайловой. Сейчас пожилая женщина в силу своего почтенного возраста не может активно трудиться в хозяйстве, но её советы от этого менее ценными не становятся, ведь за плечами большой опыт. Она воспитала шестерых сыновей и пять дочерей на экологически чистых продуктах, в магазинах покупала разве что соль, сахар, да банки и крышки для заготовки солений и варений, эта традиция продолжается и сегодня.
Фатима Измайлова намерена расширить хозяйство, она хочет попробовать свои силы в разведении овец, пчёл и кроликов. Для этого она и принимает участие в конкурсе. По условиям конкурса на первом этапе — с 1 по 31 июля — проводится оценка и отбор его участников на территориях муниципальных образований для последующего включения их в число участников второго этапа. На втором этапе — со 2 по 31 августа — проводится оценка участников второго этапа для определения победителей конкурса.
Для участия в конкурсе граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, представляют в соответствующие администрации муниципальных районов и городских округов заполненную анкету участника (по форме), с приложением ряда документов:
1. Характеристика личного подсобного хозяйства (в произвольной форме) с фото и видеоматериалом.
2. Выписка из похозяйственной книги, полученная не позднее 12 месяцев с даты подачи анкеты на конкурс.
3. Копия документа, подтверждающего наличие земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства, зарегистрированного и оформленного в установленном законом порядке.
4. Справка о составе семьи, полученная в администрации муниципального образования.
Напомним, по условиям конкурса для попавших в число лучших личных подсобных хозяйств предусмотрены следующие денежные призы: за первое место — 1 миллион рублей, за второе место — 500 тысяч рублей, за третье место — 300 тысяч рублей, 4-13 места — по 50 тысяч рублей. Как отметил организатор мероприятия Минсельхоз Ингушетии, приём документов на участие в конкурсе продлён до 2 июля 2021 года.