На восьми сотках земли женщина выращивает всевозможные сельскохозяйственные культуры, включая такие редкие, как мята и топинамбур, а также разнообразные фруктовые деревья и плодово-ягодные кустарники. Кроме насыщенного овощами и фруктами огорода и сада, она также успешно занимается разведением крупного рогатого скота и различными видами домашних птиц. В хозяйстве жительницы Карабулака есть зернодробилка, доильный аппарат, сепаратор.

Любовь к земле передалась Фатиме Измайловой от её матери — 82-летней Айны Измайловой. Сейчас пожилая женщина в силу своего почтенного возраста не может активно трудиться в хозяйстве, но её советы от этого менее ценными не становятся, ведь за плечами большой опыт. Она воспитала шестерых сыновей и пять дочерей на экологически чистых продуктах, в магазинах покупала разве что соль, сахар, да банки и крышки для заготовки солений и варений, эта традиция продолжается и сегодня.

Фатима Измайлова намерена расширить хозяйство, она хочет попробовать свои силы в разведении овец, пчёл и кроликов. Для этого она и принимает участие в конкурсе. По условиям конкурса на первом этапе — с 1 по 31 июля — проводится оценка и отбор его участников на территориях муниципальных образований для последующего включения их в число участников второго этапа. На втором этапе — со 2 по 31 августа — проводится оценка участников второго этапа для определения победителей конкурса.

Для участия в конкурсе граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, представляют в соответствующие администрации муниципальных районов и городских округов заполненную анкету участника (по форме), с приложением ряда документов:

1. Характеристика личного подсобного хозяйства (в произвольной форме) с фото и видеоматериалом.

2. Выписка из похозяйственной книги, полученная не позднее 12 месяцев с даты подачи анкеты на конкурс.

3. Копия документа, подтверждающего наличие земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства, зарегистрированного и оформленного в установленном законом порядке.

4. Справка о составе семьи, полученная в администрации муниципального образования.

Напомним, по условиям конкурса для попавших в число лучших личных подсобных хозяйств предусмотрены следующие денежные призы: за первое место — 1 миллион рублей, за второе место — 500 тысяч рублей, за третье место — 300 тысяч рублей, 4-13 места — по 50 тысяч рублей. Как отметил организатор мероприятия Минсельхоз Ингушетии, приём документов на участие в конкурсе продлён до 2 июля 2021 года.