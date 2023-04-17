— С 1 января 2023 года вступил в силу федеральный закон, согласно которому члены садового некоммерческого товарищества получат возможность проводить заочное голосование с использованием портала Госуслуг, — пояснил начальник Карабулакского отдела Управления Росреестра по Ингушетии Башир Костоев. — Ранее закон допускал проведение электронного голосования с использованием технических средств, однако не содержал уточнений, при помощи какого электронного ресурса происходит голосование. Изменения позволят упростить и унифицировать порядок принятия решений общим собранием членов садового товарищества.

С 1 января также вступил в силу закон, согласно которому снизится пошлина за регистрацию изменений в договоре аренды жилья. Если условия договора поменяются, то за регистрацию этих изменений физическим лицам нужно будет заплатить 350 руб., а юридическим — 1 тыс. руб. Раньше сумма пошлины была значительно выше: 2 тыс. руб. для обычных граждан и 22 тыс. руб. для организаций.

С 1 марта 2023 года заработал закон, согласно которому Росреестр перестал публиковать сведения о собственниках в выписке из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), если ее заказывали третьи лица. Выписку с указанием собственника, в пользу которого установлены обременения, третьи лица смогут получить только через нотариуса на основании заявления от самого собственника непосредственно из Росреестра путем подачи заявления по нотариальной доверенности от правообладателя. Или же без нотариальной доверенности, если отметка о возможности предоставления персональных данных третьим лицам была предварительно внесена самим собственником. Ограничения не затронут нотариусов, кадастровых инженеров, супругов правообладателей, арендаторов в отношении арендодателей, и наоборот — все они смогут получать выписки без каких-либо ограничений.

Кадастровый инженер, член Ассоциация саморегулируемых организаций «Объединение кадастровых инженеров» Мадина Измайлова в свою очередь рассказала о вступившем в силу с 1 марта приказе Росреестра.

— Данный приказ уточняет новые формы графического и текстового описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, а также требования к точности определения координат характерных точек их границ, — отметила собеседница. — Так, из графического описания исключен раздел «План границ объекта», уточнено, что в разделе «Сведения о местоположении границ объекта» указывается система координат, используемая для ведения ЕГРН.

Кроме того, форма текстового описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон заполняется лишь при необходимости.

Далее, в графе «Описание прохождения границы» в виде связного текста приводится описание прохождения границы объекта, расположенной между двумя точками, если такие части границ совпадают с местоположением внешних границ природных объектов и объектов искусственного происхождения, в том числе линейных объектов. В случае если границы объекта не совпадают с указанными объектами, данная форма заполнению не подлежит.