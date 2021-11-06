Экология

В ритме с природой

Жителям Ингушетии предложили проверить свои знания об окружающей среде

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Министерство природных ресурсов и экологии республики предлагает жителям присоединиться к Всероссийскому экологическому диктанту. Мероприятие пройдет по всей стране с 14 по 21 ноября. В нем смогут принять участие все желающие старше 12 лет. Об этом газете «Ингушетия» сообщили в пресс-службе ведомства.

«Это ежегодный проект, целью которого является обеспечение экологической безопасности нашей страны, повышение уровня экологической культуры, развитие просвещения и волонтерства в экологической сфере», — сказал собеседник издания.

Как отметил представитель Минприроды Ингушетии, экодиктант проводится с 2019 года в рамках национального проекта «Экология», и уже в первый год его участниками стали более 80 тысяч школьников из 45 регионов России.

В этом году он пройдет в онлайн-формате на интернет-портале «Экодиктант. рус». Для этого нужно пройти регистрацию на официальном сайте проекта. Можно будет выбрать один из четырех вариантов заданий в зависимости от возраста и уровня знаний об охране окружающей среды. Все, кто напишет экодиктант, получат сертификаты участников или победителей, в зависимости от набранных баллов. Победителей ждут ценные призы и почетные грамоты.

Организаторами экодиктанта выступают комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, АНО «Равноправие», ООД «Ангел-ДетствоХранитель» и Федеральный детский эколого-биологический центр.

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