В выездном мероприятии приняли участие представители отдела ГО и ЧС, производственного отдела мэрии города и отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Карабулаку Управления МЧС.

Людям рассказали об основных правилах пользования газом в быту. По мнению специалистов, важно, чтобы сами граждане серьёзно относились к своей же безопасности и исполняли все рекомендации, которые им дают.

Перед пользованием газовыми приборами необходимо проветрить помещение и обеспечить приток воздуха. Необходимо следить за горелкой, пламя должно быть спокойным и ровным, если началось мерцание или пламя погасло, следует немедленно закрыть все газовые краны и проветрить помещение.

В месте расположения отопительного газового котла должен быть предусмотрен дымоход для выхода продуктов горения и собственно вентиляционный канал, а также обеспечен приток воздуха через форточку или специальные приточные клапаны или решётку в стене.

Все неполадки газового оборудования, возникающие при эксплуатации, устраняются специализированной организацией, с которой у собственника газового оборудования должен быть заключён договор о его техническом обслуживании.

Что надо знать про угарный газ

• Угарный газ образуется при использовании любого газового оборудования.

• Угарный газ невидим и не имеет запаха. Его никак невозможно почувствовать.

• Трех вдохов угарного газа достаточно для взрослого человека, чтобы получить смертельное отравление, а концентрация его в воздухе в количестве более 0,1% приводит к смерти в течение часа.

При использовании газа в быту граждане обязаны:

1. Заключить договор о техническом обслуживании газового оборудования, пройти инструктаж по безопасному использованию газа, иметь документ на газовое оборудование.

2. Следить за нормальной работой газовых приборов, дымовых и вентиляционных каналов, проверять тягу до включения и во время работы газовых приборов с отводом продуктов сгорания газа в дымоход. Периодически очищать «карман» дымохода.

3. По окончании пользования газом закрыть краны на газовых приборах, а при размещении баллонов внутри кухонь дополнительно закрыть вентили у баллонов.

4. В случае предстоящего отсутствия в квартире более суток следует закрывать краны на газопроводе перед газовым оборудованием, кроме газового оборудования, рассчитанного на непрерывную работу и оснащенного автоматикой безопасности, которое необходимо отключать при отсутствии в квартире в течение двух и более суток.

5. При внезапном прекращении подачи газа немедленно закрыть краны горелок газовых приборов и сообщить в аварийную газовую службу.

6. При неисправности газового оборудования вызвать работников специализированной организации, с которой заключен договор о техническом обслуживании газового оборудования.

7. При появлении в помещении квартиры запаха газа немедленно прекратить пользование газовыми приборами, перекрыть краны к приборам и на приборах, открыть окна или форточки для проветривания помещения, вызвать аварийную газовую службу по телефону 04 (вне загазованного помещения)! Не зажигать огонь, не курить, не включать и не выключать электроосвещение и электроприборы, не пользоваться электрозвонком.

8. Перед входом в подвалы и погреба до включения освещения или зажигания огня убедиться в отсутствии там запаха газа.

9. Экономно расходовать газ, своевременно оплачивать его стоимость, а также стоимость технического обслуживания газового оборудования.

10. Собственники (пользователи) домов и квартир должны обеспечить надлежащее содержание и своевременную замену газового оборудования.

11. Собственники домов должны проверять состояние дымовых и вентиляционных каналов не реже 3 раз в год (не позднее чем за 7 дней до начала отопительного сезона, в середине отопительного сезона и не позднее чем через 7 дней после окончания отопительного сезона).

12. В зимнее время необходимо периодически проверять оголовки дымоходов с целью недопущения их обмерзания и закупорки.

13. Обеспечивать доступ представителей специализированной организации, поставщика газа к газовому оборудованию для проведения работ по техническому обслуживанию и приостановления подачи газа в случаях, предусмотренных законодательством.

14. Для осмотра и обслуживания газопроводов и газового оборудования допускать в квартиру работников специализированной организации, с которой заключен договор о техническом обслуживании газового оборудования по предъявлении ими служебных удостоверений.