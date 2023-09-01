Все, кто знаком с творчеством нашей героини, в один голос называют её без преувеличения национальным достоянием. Уникальность ее заключается в том, что она сохранила и донесла до наших дней основы музыкального древнего искусства, старинные народные песни и мелодии. В её репертуаре сотни произведений, автором многих из которых является она сама — настоящий самородок, кладезь народного песенного и музыкального искусства.

Она одна из немногих, и скорее всего единственная, кто сохранил в своём репертуаре и продолжает нести в массы старинный жанр народного музыкального искусства, который пользовался большой популярностью. На увеселительных мероприятиях экспромтом сочинялись песни, где восхвалялись те или иные качества человека, или же высмеивались пороки, воспевались те или иные события и тому подобное.

Родилась Буца Колоева 1 августа 1954 года в большой семье Макшарипа Сосланбековича Колоева и Айшет Умаровны Ажиговой, где было четверо сыновей и семь дочерей. До выселения они жили в селении Насыр-Корт, а в депортации проживали в селении Шульга Кустанайской области Казахской ССР, где и родилась наша героиня.

На родину семья вернулась в 1958 году. Жили они тяжело, как и все, но дружно. Семья большая, забот много, но никто не сидел без дела. Родители работали, дети помогали по хозяйству, в свободное от учёбы время подрабатывали на колхозных полях, трудились в подсобном хозяйстве, где был большой огород, разная живность, и домашняя птица, «одних индюков за сезон держали до 150 штук». Отец семейства Макшарип Колоев был уважаемым в обществе богословом, воспитывал детей в лучших традициях ингушского народа, прививал им религиозные и светские знания. И неудивительно, что все дети выучились, получили образование: один экономист, другой стал зоотехником, есть свои водители, педагоги, строители, работники сферы культуры и услуг и т. д.

«Украдкой поглядывала за пальцами гармонисток, которые виртуозно бегали по клавишам, и училась...»

Буца Колоева росла жизнерадостной девочкой. Играть на гармошке она научилась сама. А если быть точнее, то украдкой подсматривала за руками искусной гармонистки Розат Гапархоевой, которая ныне здравствует и проживает в селении Мужичи Сунженского района Ингушетии. Она жила с ними и доводилась ей племянницей по отцу. Дядя Макшарип, отец нашей героини, подарил ей гармошку «Казань». У неё в подругах была родственница Забрат Колоева, которая тоже играла на гармошке. Они вдвоём уединялись в комнате и играли на гармошке, распевая свои любимые песни. А малышка Буца пробиралась к ним втихаря и украдкой подглядывала за пальцами, которые виртуозно бегали по клавишам. Так и запоминала «игру» той или иной мелодии, а потом так же украдкой наигрывала их себе на гармошке. Никто и не заметил, как в семь лет Буца стала играть на музыкальном инструменте не хуже своих «учителей». А к девяти годам она буквально была нарасхват, потому как в те годы без музыки не обходилось ни одно мероприятие, будь то свадьба или праздник по случаю рождения ребёнка, встреча гостей и тому подобное, а хорошей гармонистке не было цены. Вместе с тем расширялся репертуар девочки, и параллельно раскрывались скрытые таланты сочинительницы и исполнительницы народных песен и мелодий.

К тому же у Буцы Колоевой был от природы тончайший музыкальный слух и феноменальная память. Она буквально на лету схватывала мелодию и тут же наигрывала её на гармошке. Услышит, как кто-то из взрослых напевает во время работы себе под нос мелодию, и через пару дней она становилась частью её репертуара. Или донесутся до её слуха две-три строчки какой-нибудь народной песни, на второй же день, взяв их за основу, она выдавала дополненное новое произведение. Это помимо тех народных песен, которые были на слуху у всех, и исполнялись ею практически на каждом мероприятии.

Надо сказать, что на гармошке играли многие девушки, но у Буцы была уникальная способность экспромтом сочинять на ходу песни, о чём мы уже упомянули выше. Такой вид песенного жанра был в старину очень востребован и популярен. Об этом таланте молодой гармонистки прослышали любители народного музыкального творчества. Девочка Буца стала званой и желанной на мероприятиях, особенно в честь приёма высоких гостей. Ей только на ушко успевали дать в двух-трёх словах характеристику о человеке, как она тут же выдавала про него песню короткого стихосложения. Она обладала не только музыкальным талантом, у неё был вкус и чувство юмора, без коих она бы не достигла такого мастерства.

Надо отметить, что жизнь Буцы Колоевой была наполнена не только музыкой и пением. Она была настоящим трудоголиком, незаменимой помощницей в хозяйстве. Все домашние хлопоты она с лёгкостью разделяла с мамой: стирала, готовила, убирала, встречала гостей. И делала всё весело и непринуждённо. Такой у неё был характер.

«Это было самое счастливое время в моей жизни...»

Шли годы, девочка выросла, стала настоящей красавицей. Но её известность не давала покоя родителям, к которым сваты приходили один за другим. А сама героиня была далека от мысли устроить свою семейную жизнь. Ей претило всё это. Она безумно любила музыку, любила петь, сочинять новые произведения и радовать людей.

Родители решили отправить дочь подальше от людских глаз, к старшей сестре Душе, которая жила в Йошкар-Оле замужем за военным, это ныне известный генерал-полковник Муса Цечоев, ну чтобы молва о ней немного поутихла. Погостит год-другой, вернётся, подумали они, а там будет видно.

Так в жизни девушки наступили приятные перемены, о которых она и не мечтала. «Это было самое счастливое время в моей жизни», — вспоминала Буца Колоева. Вскоре капитана Мусу Цечоева направили на учёбу в Московскую военную академию имени Дзержинского, и она вместе с ними уехала в столицу.

И вот в один из воскресных дней семью Цечоевых пригласили на свадьбу генеральского сына. Празднество проходило в одном из московских ресторанов. Большой зал, много гостей, но Буце было одиноко. Тут она заметила стоящее в углу пианино и попросила разрешение поиграть — ей не отказали. Буца подняла крышку, надо сказать, что пианино она видела впервые, и стала тихо наигрывать мелодию. Получилось! Она так увлеклась игрой, что не заметила, как стала напевать в голос песню «Костры горят далёкие...». Когда же она оторвала пальцы от клавиш, то увидела, что все взоры были устремлены в её сторону. Прямо как в кино! В зале стояла тишина. Потом кто-то вспомнил, что надо похлопать, остальные подхватили. Девушку попросили сыграть ещё. Она спела русские народные песни, песни советской эстрады, пару ингушских мелодий и завершила свой репертуар кавказской лезгинкой. Вечер прошёл в овациях.

И тут один из гостей обратился к Мусе Цечоеву: «Это же редкий дар, Муса Султанович! Грех такому таланту не дать дорогу в музыкальное искусство. Если девушка не против, — сказал он, — я замолвлю за неё словечко». Буца была на седьмом небе от счастья. Рад был за неё и зять Муса Цечоев, который в знак такого события подарил ей дорогостоящий аккордеон немецкого производства Weltmeister, черного цвета. Много где побывал любимый аккордеон гармонистки, много чего видал, на многих мероприятиях растягивал свои меха, но, к сожалению, во время боевых действий в Грозном квартира Буцы сгорела под бомбёжками вместе со всем содержимым.

Немного забегая вперёд, скажем, что после грозненских событий видный общественный и политический деятель Сераждин Беков, узнав, что аккордеон Буцы сгорел, подарил ей новый, того же производителя Weltmeister, но синего цвета, которым она пользуется до сих пор. Он очень любил слушать музыку и песни в исполнении Буцы Колоевой, большой поклонницей её таланта была и его супруга — Рая Бекова.

Но вернёмся к тому моменту, когда Буца Колоева стала студенткой Музыкального училища имени Октябрьской революции по классу «аккордеон» (ныне это Московский государственный институт музыки имени А. Г. Шнитке). Преподавала ей музыкальный инструмент высокий профессионал своего дела Рита Николаевна (фамилию, к сожалению, девушка не запомнила), которая не могла нарадоваться успехам своей ученицы.

Будучи студенткой, Буце Колоевой посчастливилось принять участие и в XXII летних Олимпийских играх, которые проходили в Москве летом 1980 года. Она была в составе волонтёрской команды из московских студентов, которые были привлечены на открытие и закрытие Олимпиады для спортивной массовки и в организации мероприятия такого масштаба. «Репетировали с апреля, — вспоминает Буца, — маршировали сначала на площади, потом, ближе к Олимпиаде, на стадионе «Лужники» до седьмого пота. Но нам было интересно и весело, и мы гордились, что причастны к такому событию!»

Но красивая сказка для девушки закончилась так же быстро и неожиданно, как, впрочем, и началась. После закрытия Олимпиады Буца с сестрой и зятем улетели домой, на родину, на свадьбу брата Мусы Цечоева, где девушка была в числе лично приглашенных гостей. Она вспоминает сегодня, что словно почувствовала тогда, что это дорога в один конец, и очень тепло попрощалась со своим руководителем, которая заподозрив тоже недобрый знак, очень-очень просила не бросать учёбу и обязательно вернуться обратно. Но случилось как случилось...

Когда пришло время возвращаться в Москву, родители и родственники решили, что девушке достаточно тех знаний, которые она уже получила, «да и не в чести у ингушей музыкальное образование». Своё решение отец озвучил дочери как можно мягче, понимая, что отнимает у неё очень дорогое и ценное. Но Буца не подала и виду, что расстроена, она очень уважала отца и приняла вердикт с покорностью послушливой дочери.

— Когда мне было очень тоскливо, грустно, я брала в руки свой аккордеон, и пела, становилось легче, — говорит Буца. — Гармошка была моей подругой, с которой я делилась чувствами и которой доверяла свои девичьи переживания.

Наступил 1985 год. Внезапно ушёл из жизни отец. И, как говорится, беда не приходит одна — спустя несколько месяцев Буцу выдали замуж, не спрашивая у неё согласия. Будущего мужа она до свадьбы не видела. Пришли старики и сказали, что отец при жизни дал им слово на этот брак. Нашлись и свидетели, кто подтвердил эти слова.

Так Буца Колоева вошла невестой в дом Плиевых.

Она приняла с достоинством все испытания и сохранила в себе силу духа

Наступил новый этап в её жизни, который нельзя было назвать счастливым. Много испытаний ей пришлось пройти, много разочарований было на её пути. Но она выдержала, приняла с достоинством все испытания и тяготы жизни, не потеряла себя, не потеряла любовь к музыке, сохранила в себе силу духа.

С 1985 до 1994 года, до начала военных событий в Чечне, Буца (теперь её родственники мужа нарекли и вторым именем — Зарема) работала в детском саду в городе Грозном, где жила после замужества. Здесь она находила простор своей творческой душе. Любила детей, отвлекалась с ними от бытовых и семейных проблем. Здесь ей подарили маленькую 12-клавишную гармонь. Она была очень лёгкая, мобильная, так что с ней легко было управляться и в будни, и в праздники, присматривая за детьми. Тут же стояло и пианино. Так что скучать по своему любимому делу девушке не приходилось. Вскоре родился сын Башир, потом дочь Фатима. Дети росли воспитанными, радовали маму успехами, входили в группу одарённых детей, всегда занимали первые места на конкурсах чтецов. Но семейная жизнь с супругом у неё не заладилась. Детей она растила одна, подняла их на ноги, дала им достойное образование. Оба окончили факультет английского языка Ингушского государственного университета. Фатима Мухмедовна сегодня работает в системе медицины, Башир Мухмедович — депутат городского совета г. Назрани.

«В моих песнях моя жизнь, жизнь моего народа...»

Буца (Зарема) Колоева-Плиева живёт и работает в Ингушетии. Дом культуры сельского поселения Плиево, где она трудится более 25 лет, стал её вторым домом. Здесь она воспитала немало учеников, многие из которых успешно выступают на разных сценах республики. Среди них Сумая, Муслим Мальсагов, Мовсар Аксагов, Милана Аушева, Раяна и Рабия Дарсильговы и т. д.

«Зарема — человек большой души, открытый, отзывчивый и глубоко талантливый, — говорит Марет Горчханова, заведующая Домом культуры с. п. Плиево. — Мы работаем с ней не один год. Это человек, который полностью поглощён своим любимым делом, сохранением и популяризацией народных песен и мелодий. Она воспитала немало артистов, которые успешно выступают сегодня в нашей республики и за её пределами. В целом, замечательный человек, позитивный, добрый и талантливый!»

В оркестре народных инструментов Государственной филармонии Республики Ингушетия имени А. Хамхоева Буца Макшариповна работает с 2006 года. «С того дня, как я пришла в филармонию, всех наших спортсменов, которые возвращались домой с победами, встречала игрой на гармошке и пением в их честь», — не без гордости говорит Буца (Зарема) Макшариповна.

В песнях и мелодиях, которые сохранила и донесла до нас Буца (Зарема) Колоева-Плиева, а их не одна сотня, отражены представления ингушей о прекрасном и возвышенном, о низменном и должном, отношение к тем или иным событиям, в том числе и к депортации народа, которая легла в основу многих её трагических песен. Конечно же, присутствует в репертуаре и любовная лирика, песни, связанные с трудовой деятельностью, и песни короткого стихосложения, которые сочинялись и исполнялись экспромтом для того, чтобы возвысить человека или пошутить ради смеха и веселья, не задевая чести и достоинства. И таких песен у неё великое множество. И все она знает на память! Хотя сегодня уже сохраняет свои аудио- и видеоматериалы на электронном носителе.

«Несколько лет назад ко мне пришли молодые ребята, — вспоминает Буца Колоева-Плиева. — Они прослышали про меня и пришли попросить сочинить на юбилей Микаила Гуцериева песню на родном языке. Его же удивить тяжело, вот они решили ему подарить такой подарок. Говорят мне: «Двух недель хватит?» А я им в ответ: «Завтра песня будет готова». Сказано — сделано. На следующий день состоялась запись песни, посвящённой Микаилу Гуцериеву».

В репертуаре Буцы (Заремы) Макшариповны много песен и на стихи поэта-песенника Хасана Балаева, с которым она сотрудничает многие годы, Дауда Хамхоева, среди которых песня, посвящённая генералу Суламбеку Осканову.

«Мы не первый год работаем вместе, — говорит Хасан Балаев, депутат с. п. Троицкое, поэт-песенник. — Зарема пишет музыку на мои стихи. У нас творческий тандем. Могу сказать о её высоком профессионализме. У неё уникальное чувство музыки, неповторимый слух. Стоит взять в руки инструмент, и она творит чудеса. Как личность, это глубоко порядочный человек, умная и добрая женщина, отлично знает свою работу, учит детей, прославляет нашу культуру на всех уровнях, безусловно заслуживает самых лучших похвал».

Так уж случилось в её жизни, что с раннего детства Буца была в центре внимания, а музыка и песни были её лучшими друзьями, гармонь же стала не только подругой, но и рабочим инструментом, который служит ей верой и правдой.

«Возьму в руки инструмент, и всё как рукой сняло, — говорит Буца Колоева-Плиева. — Все тяготы и проблемы уходят на второй план. Музыка мне помогала выстоять, многое пережить, идти ровным шагом по жизни. Я сочиняла и пела о своём наболевшем, о народной боли, о тяжёлой судьбе наших предков, об их тоске по родному краю, и, конечно же, о радостном, весёлом, шуточном. В общем, в моих песнях — моя жизнь, жизнь моего народа во всех красках. В них отражены и наши традиции, и наши обычаи, в общем вся культура ингушского народа. Вот о чём я пою, вот что хочу донести до наших слушателей».

Буца Колоева-Плиева пользуется уважением среди своих коллег и знакомых. Её любят за весёлый нрав, за лёгкость и простоту в общении, за неповторимый талант и за её неподдельное желание приносить радость людям.

«Я благодарна Всевышнему за всё, что имею...»

Буца (Зарема) Макшариповна — участница, призёр и лауреат многих фестивалей и конкурсов. И где бы она ни выступала, никогда не уходила со сцены, не пленив зрителей и судей своим обаянием и неповторимым талантом.

По жизни скромная и незаметная, она никогда не выпячивалась и не просила к себе внимания, да и к наградам относилась как к чему-то второстепенному. Потому и нет в её списке высоких наград, званий и медалей, хотя не раз поговаривали об этом чиновники на разных уровнях, когда получали удовольствие от игры и пения известной гармонистки, но потом почему-то забывали, да и она не напоминала о себе.

Но тем не менее в её копилке грамота и дипломом Министерства культуры Республики Ингушетия за участие в III и IV Республиканском смотре-конкурсе исполнителей на национальных инструментах «Лоаман оаз» («Мелодии гор»); грамота Республиканского дома народного творчества Республики Ингушетия за участие в III Республиканском фестивале исполнителей на национальных инструментах имени заслуженной артистки РФ Клавдии Ахметовны Евлоевой; дипломом первой степени Министерства культуры Республики Ингушетия за высокое исполнительское мастерство, сохранение и популяризацию самобытного музыкального и вокального творчества заслуженной артистки РФ К. А. Евлоевой; грамота за активное участие в республиканском фестивале патриотической песни «Нас песня к Победе вела!», проведенного в рамках празднования 77-й годовщины Победы и личный вклад в сохранении и пропаганде духовно-нравственных и гражданско-патриотических ценностей ингушского народа; почётные грамоты и благодарности от администрации Назрановского муниципального района за добросовестный труд и вклад в сохранение и развитие национальной культуры

«Как-то на фестивале народной музыки, который проходил в соседней республике, мне сказала моя коллега по цеху: «Если Буца здесь, нам ловить нечего!» В ответ мы посмеялись. А потом вышло так, что меня чуть не подставили. Сначала «забыли» инструмент в номере гостиницы, потом потеряли флешку, где была запись мелодии конкурсной песни. А потом и вовсе микрофон отключили, когда я вышла на сцену. Казалось бы, надо сдаться», — рассказывает Буца Колоева-Плиева.

Но она не из тех, кто так просто упустит свою победу. Она не растерялась и стала настойчиво требовать от жюри, чтобы ей разрешили спеть а капелла. Все засуетились. В итоге, ей принесли откуда-то гармошку, и она исполнила живым голосом свою песню, тогда как представители других регионов исполняли свои произведения под фонограмму. Зал слушал стоя. Своё первое место она никому не уступила!

Несмотря на то, что у Буцы (Заремы) Колоевой-Плиевой напряжённый график работы и по роду своей деятельности ей приходится постоянно куда-то выезжать, принимать участие в разных мероприятиях, выступать на сцене, она во главу угла ставит свои религиозные обязанности. С детства приученная к дисциплине в плане исполнения своих религиозных предписаний, как положено благочестивой мусульманке, она никогда не упускает возможности сделать свою обязательную молитву, даже если ей вот-вот надо выходить на сцену. Именно к такому порядку призывал её отец, учёный богослов.

«А в моей деятельности, в моей любви к музыке я не вижу греха, как некоторые стараются мне внушить это, — говорит Буца (Зарема) Колоева-Плиева, — я дарю людям радость, вношу в их суровую действительность немного ярких красок! Не призываю к злу, обману и насилию. А ещё я мечтаю поехать в Мекку и Медину, совершить хадж на священную землю. Пока не получается. Мы с детьми только заселились в новый дом, который строили всю жизнь. Вот теперь женю сына, а там, если даст Всевышний, исполню свою мечту!»

Буца (Зарема) Макшариповна принимает самое непосредственное участие во всех культурно-массовых и благотворительных мероприятиях, проводимых не только в Доме культуры с. п. Плиево, но и по всей республике. Она часто выступает на концертах, на торжественных мероприятиях республиканского значения, в образовательных учреждениях, в детских летних лагерях отдыха, в реабилитационном центре г. Магаса. Она частый гость на призывном пункте военного комиссариата и, конечно же, желанный гость на свадьбах и разного рода увеселительных мероприятиях.

«Самая большая награда для меня, — говорит Буца (Зарема) Колоева-Плиева, — это уважение и признание народа. Я благодарна Всевышнему за всё, что имею, за талант, которым Он одарил меня, за то, что могу дарить людям радость, имею возможность показывать и представлять в лучшем виде культуру ингушского народа».