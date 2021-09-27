«Наша основная задача, — говорит Лидия Османовна, — это духовно-нравственное воспитание молодёжи, желание сплотить их вокруг ценностей ингушского народа, консолидировать в интересах всего общества».

Лидия Досхоева родилась 15 марта 1951 года в городе Алма-Ате, где семья оказалась в годы депортации. В 1956 году Досхоевы среди первых переселенцев вернулись на родину. Девочка с отличием окончила одну из престижных школ города Грозного и поступила в Кубанский медицинский институт. Но получить профессию врача ей так и не удалось. Будучи одной из успешных студенток вуза, на третьем курсе Лидии Досхоевой пришлось оставить учёбу. Отец — Осман Досхоев, ветеран Великой Отечественной войны, попал в больницу с инсультом. Перед дочерью выбор не стоял, ему нужен был уход.

Из воспоминаний дочери

«Папа — Осман Хадисович, ветеран Великой Отечественной войны, видный в прошлом общественный деятель, родился в 1914 году в большой дружной семье Хадиса Досхоева, который был женат на дочери грузинской княжеской фамилии Мамулашвили. Бабушка была образованной, работала на высоких должностях (в райкоме и обкоме партии), но при этом оставалась хорошей хозяйкой, заботливой матерью и внимательной снохой.

Отец до 1941 года работал военкомом, был журналистом, работал в газете. Он добровольцем ушёл на войну и попал на Ленинградский фронт. Получил тяжёлое ранение в плечо, которое потом заживало на протяжении многих лет. В госпитале он составлял стенгазету, писал патриотические тексты, поднимая дух раненых бойцов, за что получил немало благодарностей от руководства госпиталя. Здесь же с ним лечился раненый Туган Мальсагов, который потом создал музей краеведения.

В 1946 году в Акмолинске папа женился на моей маме Раисе, дочери легендарного единоборца (прозванного Львом Кавказа) Берда Евлоева. У них были удивительно теплые отношения. В Алма-Ате папа работал оперативником в уголовном розыске, раскрывал резонансные дела и как-то даже нейтрализовал группу диверсантов. Он был на хорошем счету. После возвращения из ссылки работал председателем ДОСААФ, был депутатом Назрановского райсовета, начальником Грозненского водохранилища.

Он любил людей, всегда старался помочь, поддержать нуждающихся. И к нему люди шли. К тому же папа был народным дипломатом, в этом ему помогало прекрасное знание ингушского языка, обычаев и традиций нашего народа. Он был всегда подтянутым, всегда был в форме, предельно строгим и открытым для людей. В последние годы своей жизни он работал в Назрани руководителем ОСВОДа — общества спасения на водах. 17 августа 1975 года папы не стало. Похоронили его на родовом кладбище — в Насыр-Корте».

На телерадиокомпании

А Лидии Османовне жизнь начертала другую судьбу, насыщенную, интересную и полную приключений.

Радио и телевидение в те годы были мечтой каждого молодого человека, потому как здесь была сосредоточена вся культурная и общественная жизнь республики. Но брали сюда, как бы сейчас это сказали, людей с особой харизмой, интеллектуально и духовно одарённых. Такой предстала перед руководством и юная девушка Лидия, которая за короткий срок от звукооператора Гостелерадио республики поднялась на должность заведующей фонотеки, а затем стала в радиокомитете режиссёром всех национальных передач.

«Это были самые насыщенные годы моей жизни, — говорит Лидия Досхоева. — Через нашу студию прошло много известных личностей, писателей, поэтов, общественных деятелей. Главным редактором и потом заместителем председателя радиокомитета был Мустафа Аушев. Первые строки писателей и поэтов Саида Чахкиева, Або Мальсагова, Гирихана Гагиева, Сали Арчакова, Магомеда Вышегурова и многих других выходили из нашей студии».

Работа в телерадиокомпании стала для Лидии Османовны смыслом жизни. Она параллельно окончила с отличием Краснодарский институт культуры. Успела выйти замуж, имела сына и дочь, но всё это не мешало ей заниматься любимым делом. Она была полна новых идей и новых начинаний.

Но изменись времена, в стране была сломана вся система государственной власти. Вскоре в Грозном начались военные действия. Лидия Османовна вместе со своей семьёй, родственниками, родными и знакомыми оказалась в числе беженцев в Ингушетии. Лидию Досхоеву с детьми приютила у себя большая семья Бекхана и Золотхан Ахриевых, которые помогли на первых порах обустроиться многим беженцам.

В рамках деятельности общественного движения «Женщины Ингушетии»

Много испытаний пришлось преодолеть Лидии Досхоевой, но всё что нас не убивает, как говорится, делает нас сильнее. Так было и в её судьбе. В эти дни вновь сказались организаторские способности Лидии Османовны, которые раскрылись с новой силой в вопросах оказания помощи и содействия обустройства беженцев в Ингушетии.

А потом сложилась женская организация, которую создала Раиса Ахриева, первый кандидат филологических наук. Учредителем организации была Марем Аушева-Джаниева. Женщины увлекли и потянули за собой Лидию Досхоеву, которая возглавила движение «Женщины Ингушетии» в 2011 году.

В тяжёлые годы для республики организация старалась поддерживать женщин, детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, помогать студентам, у которых возникали разного рода проблемы, в основном за пределами республики, и надо отметить, что многие студенты окончили вузы, благодаря усилиям «Женщин Ингушетии», которые включались в работу по первому же зову.

В 2010 году Лидия Османовна приехала в Москву, где встретилась со своей знакомой, известной журналисткой и общественным деятелем Светланой Кореловой. Она на тот момент была организатором проекта «Эхо фестиваля», посвященного памяти народного артиста РФ Михаила Евдокимова. Здесь они приняли решение провести мероприятие в Ингушетии и за поддержкой обратиться к руководству республики. Благо, на обращение откликнулись, и таким образом одной из важных страниц в деятельности «Женщин Ингушетии» стал Всероссийский форум под девизом «Все мы — россияне, все мы — земляки». Оно было проведено накануне празднования Дня народного единства в ноябре 2011 года, как символ единения творческих начал и великое воплощение знаменитых личностей и их влияния на подрастающее поколение.

Организация, возглавляемая Лидией Досхоевой, на высоком уровне организовывала и проводила по семь крупных мероприятий в год. Это было продиктовано целью сплотить ингушский народ, воспитывать ингушскую молодёжь в духе патриотизма, в лучших традициях своего народа, сплотить все российские народы посредством межнационального культурного общения, объединить усилия в деле налаживания межкультурных связей.

Так, в рамках проекта «Эхо фестиваля» в республику в 2012 году, по приглашению Лидии Досхоевой, свой 90-летний юбилей приехала отмечать ветеран Великой Отечественной войны Ксения Алфёрова, мать известной актрисы советского и современного кино Ирины Алферовой. Ксения Алфёрова была глубоко тронута тёплым приёмом и высказала огромную благодарность организаторам и участникам юбилейной встречи, а также признание всему ингушскому народу.

«Женщины Ингушетии» приняли участие и в мероприятии, которое прошло в рамках международного проекта «Перекличка Победителей», стартовавшего из Германии в Россию автопробега, посвященного 75-летию Великой Победы, цель которого сохранить память о ветеранах войны и донести до каждого жителя России и Европы историческую правду о войне.

«Участие нашей республике, нашего народа, особенно молодежи, в таких мероприятиях считаю очень важным делом в духовно-патриотическом воспитании молодёжи, — говорит Лидия Досхоева, — и в этом заслуга членов нашей команды, общественного движения «Женщины Ингушетии». Надо отметить значимую роль совета организации. Это наш костяк — одиннадцать женщин, которые принимают активное участие во всех наших мероприятиях республиканского и государственного значения, не считаясь со временем. И, конечно же, надо сказать о поддержке со дня основания нашей организации и по сегодняшний день со стороны Жансурат Аушевой, депутата Народного собрания Республики Ингушетия».

За свою активную общественную деятельность Лидия Досхоева отмечена многочисленными благодарностями, грамотами и дипломами, в том числе почетными грамотами Главы Ингушетии и Народного собрания, памятной медалью Межрегионального общественного фонда имени Михаила Евдокимова, медалью «За верность профессии» и другими юбилейными наградами.

В марте текущего года Лидия Досхоева отметила свой 70-летний юбилей, и помимо многочисленных поздравлений от друзей, родных и близких, была и правительственная телеграмма, как знак признания её жизненного пути, от имени комитета Государственной Думы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока, и лично от председателя комитета, члена попечительского совета фонда имени М. Евдокимова И. М. Харитонова.

Хочется привести текст поздравления дословно: «Сердечно поздравляю Вас с замечательным юбилеем! Вы принадлежите к когорте крепких, неординарных людей, свято чтите заветы предков и развиваете исконные традиции дружбы, взаимоуважения, любви народов Кавказа к своей большой и малой Родине.

Вы многого добились в жизни, в работе благодаря своему труду и целеустремленности. Пусть неизменно рядом с Вами будут проверенные временем и обстоятельствами друзья, родные и близкие.

Желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, плодотворной работы, семейного благополучия.

Признателен и благодарен за сохранение и преумножение памяти М. С. Евдокимова!»