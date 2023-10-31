Материал о жизненном пути своего отца Беслана Арчакова, о тяжёлых страницах его нелёгкой судьбы и тёплые воспоминания о днях счастливой жизни прислала нам в редакцию его дочь Лидия Мальсагова.

Из истории семьи Арчаковых

Беслан Магометович Арчаков родился 15 декабря 1931 года в селе Ахки-Юрт Пригородного района в семье Магомета Тосултановича Арчакова, уроженца села Нижние Ачалуки, и Банати Артагановны Цороевой.

Отец Беслана Арчакова, Магомет Тосултанович, был участником Первой мировой войны. В 24 года он стал добровольцем сформированной в августе 1914 года Кавказской туземной конной дивизии (Дикой дивизии). Воевал всадником второй сотни Ингушского конного полка на территории Австро-Венгрии, Румынии и Галиции. Имел награды, был тяжело ранен в декабре 1914 года, лежал в госпитале, после восстановления вернулся на фронт. С единственной сохранившейся фотографии Магомета Арчакова впоследствии его старший сын Берс заказал художнику портрет отца, а копии подарил своим братьям Беслану и Аслану, в семьях которых они хранятся по сей день. Каждому потомку Магомета Тосултановича с детства знаком этот портрет: открытое мужественное лицо, большие карие глаза под густыми «арчаковскими» бровями, пышные усы, папаха и башлык — необходимые атрибуты всадника-джигита.

Магомет Тосултанович не дожил до старости, он умер в депортации от тифа в августе 1944 года в Кокчетавской области Северного Казахстана, куда был сослан вместе со всем ингушским народом в феврале того же года. Волею Всевышнего, тиф, унёсший жизни сотен тысяч солдат на фронтах Первой мировой войны, настиг его через три десятка лет в депортации.

Беслан, которому тогда исполнилось 13 лет, всегда вспоминал последний день жизни своего отца. Врач, немец по национальности, такой же спецпереселенец, как и они, сказал, указывая на солнечный диск в небе: «Вот видишь солнце? Если твой отец доживет до того часа, когда солнце опустится за пригорок, то он сможет прожить еще долгую жизнь». Сын, не спуская глаз, следил за перемещением солнца, но прежде, чем оно скрылось за пригорком, отца не стало. Через три года ушла из жизни и мама — Банати Цороева. И это было только начало невозвратимых семейных потерь.

По пути испытаний, не прогибаясь, отстаивая честь и достоинство

С 1944 по 1953 год из 10 человек семьи Магомета Тосултановича осталось четверо. Только за три первых года депортации в холодной земле Северного Казахстана было похоронено пять членов семьи!

Аресты и тюремные сроки за горсть зерна или мерзлые овощи с поля, которые могли спасти жизни умирающих от голода людей, были в то время нередки. Но для бесправных представителей депортированных народов они и вовсе стали нормой. Ведь вымирали в ссылке целыми семьями, и чтобы спасти родных от голодной смерти, люди шли на любой риск.

Так, будучи практически подростком, Беслан Арчаков был осужден и отправлен в лагерь. Его сестра Петимат бежала за составом, увозящим ее брата, пока поезд не скрылся из вида, — звала его по имени, падала и снова вставала... Они не увиделись больше никогда, через четыре года Петимат ушла из жизни. Но горькие воспоминания о плачущей сестре, бежавшей за поездом, незаживающей раной жили в сердце Беслана всю жизнь и с годами становились только острее и реалистичнее. Позже он вспоминал, что было время, когда он не знал, остался ли в живых хоть кто-то из его семьи, и именно эта тяжесть неизвестности давила на него более всего.

Тюрьма стала первым «университетом» для сильного духом, волевого и дерзкого ингушского парня, слава о мужестве и бесстрашии которого вскоре разлетелась по сталинским лагерям, зачастую опережая его появление в том или ином месте. Но со славой множились и сроки заключения. Парню с нравственными устоями и понятиями горского кодекса чести было неприемлемо принять внутренние законы лагерной жизни, и он противостоял им с такой силой и упорством, что вызывал страх и ненависть матерых закоренелых преступников. В отличие от героя Солженицына Ивана Денисовича, Беслан Арчаков дороже цели «выжить любой ценой» ставил перед собой цель не прогнуться под обстоятельства и режим, а проживать каждый отмеренный день, отстаивая свою честь и достоинство и помогая своим товарищам. Сколько их было, товарищей по несчастью, которые впоследствии, спустя много лет, рассказывали о нем как о герое, о том, как он помогал и даже спасал жизни людей. В старом семейном альбоме Арчаковых по сей день хранятся фотографии друзей тех лет с такими искренними и трогательными посвящениями, что они и полвека спустя вызывают самые теплые чувства.

Беслан не просто проживал этот срок, его острый ум с документальной точностью фиксировал события происходящего. Рассказывал он так образно и детально, что мало какая «лагерная проза» могла бы соревноваться с ним в изложении, если бы он взялся за описание.

Много лет спустя, в последний день своей жизни, Беслан Магометович вспоминал именно этот отрезок своей жизни. Прожив очень яркую и насыщенную жизнь, став впоследствии крупным специалистом строительной отрасли Чечено-Ингушетии, а затем Республики Ингушетия, Беслан Магометович всегда хранил в памяти каждый эпизод из тех своих лагерных лет.

Воспоминания Беслана Арчакова о «лагерном» друге, военном разведчике Михаиле Попове

Часто вспоминал Беслан Арчаков о военном разведчике Михаиле Попове, с которым ему довелось коротать нелёгкие годы испытаний в лагерных застенках. Чувствовалось, что мужество и воля к жизни этого незаурядного человека импонировали свободолюбивому горцу. Раз за разом Попов осуществлял побеги из лагеря. Один из них он совершил в полости одного из бревен, которые заготавливали заключенные, и в составе лесосплава отправился по течению реки, планируя выбраться наружу вдалеке от места заключения. Однако оказалось, что бревно, попав в водоворот, кружилось в реке недалеко от лагеря, и его сразу обнаружили поднятые по тревоге охранники.

В другой раз разведчик вырыл укрытие, замаскировав его так, что невозможно было заметить, сделал запасы еды и сконструировал систему для дыхания. Он хотел остаться в укрытии, пока не прекратятся поиски. Один из заключенных выдал его и указал место, где он скрывался. Убежище было настолько надежно замаскировано, что доносчику не поверили и заставили самого копать землю. Разведчика действительно нашли под землей, но без сознания — из-за разницы температур в земле и на поверхности его дыхательная трубка обледенела, и к нему перестал поступать воздух.

Третий побег Попова оказался удачным, но, когда он пересек уже полстраны, его увидели и опознали два ехавших из отпуска службиста. История этого незаурядного человека закончилась трагически, он потерял рассудок, ходил, пришивая на голое тело пуговицы, и умер, так и не увидев вожделенной свободы. Силы «века-волкодава» и отдельной личности, пусть и выдающейся, оказались неравны.

Для Беслана после потери родителей и невыносимых условий жизни в поселении, а потом и в лагере, куда он попал совсем ещё мальчишкой и где не всегда выживали взрослые и сильные личности, судьба военного разведчика, его непреодолимое желание и стремлении во чтобы то ни стало «вырвать» свободу, которую у него отняли, стала серьёзным и важным уроком. Пример мужества и стойкости, с которыми боролся военный разведчик против сталинской машины смерти, еще больше укрепил несгибаемый характер Беслана Арчакова. Он выдержал свалившиеся на его неокрепшие плечи тяжелые испытания, стал ещё сильнее и смог вернуться несломленным из лагерного ада. Беслан был освобожден досрочно со снятием судимости в 1959 году.

По пути созидания

Впереди Беслана Магометовича ждала хоть и сложная, но насыщенная и интересная жизнь: любящая семья, ответственная работа на многих руководящих должностях. Но самые лучшие годы жизни, проведённые в молодости в сталинских застенках, было уже не вернуть. Все эти годы его поддерживали и помогали ему по мере своих сил братья: старший — Берс Магометович, и младший — Аслан Магометович Арчаковы.

Беслан едет во Фрунзе, где живут со своими семьями его братья. В 1961 году он создает свою семью, заключив брак с Мовлатхан Гасаровой, дочерью Магомеда Раасовича Гасарова. Магомед Раасович был в ссылке уважаемым человеком. Энергичный и грамотный, он в Казахстане устроился на работу по своей специальности агрономом и помогал многим ингушам и чеченцам выжить, рискуя собственной свободой, да и жизнью. Он никогда об этом не рассказывал своим близким, считая, что делал то, что должен был. Но благодарная людская память сохранила эти истории.

Мовлатхан Гасарова к моменту создания семьи была совсем еще юной красивой девушкой. Именно ей выпала нелегкая задача духовной реабилитации Беслана Арчакова. Благодаря ее стараниям и трудолюбию Беслан наконец получил то тепло настоящего семейного очага, к которому так долго шел. Она стала для него надежным тылом и опорой, поддержкой во всех жизненных испытаниях. Позднее, в Грозном, имея на руках маленьких детей, окончила с отличием Грозненский кооперативный техникум, всю жизнь работала, успевая растить четверых детей и сохранять благополучие семьи.

Трудовой путь строителя Беслана Арчакова

В начале 60-х годов Беслан Магометович Арчаков работает на Фрунзенском деревообрабатывающем комбинате — сначала мастером, затем товароведом, заведующим материальным складом, старшим мастером фабрики. Об этом периоде его трудовой биографии напоминают многочисленные грамоты и благодарности за ударный труд, которые бережно хранятся в семейном архиве.

В 1964 году семья Арчаковых переезжает из Киргизии на родину и обустраивается в городе Грозном Чечено-Ингушской АССР. Здесь начинается самый плодотворный период в трудовой биографии Беслана Магометовича. Именно в Грозном фактически сложится и пройдет профессиональная деятельность Беслана Магометовича в строительной отрасли, в которой он проработал свыше 30 лет.

Практически сразу после приезда на родину Беслан Арчаков устраивается в управление коммунального строительства при Совмине ЧИАССР старшим товароведом, совмещая работу с учебой. Через три года переходит в Чечено-Ингушское карьероуправление.

В 1970 году Беслан Магометович поступает на работу в Управление дорожно-мостового строительства (УДМС), руководителем которого был Ахмед Мусиевич Цуров, и проходит путь от инженера-диспетчера и начальника отдела снабжения до заместителя начальника УДМС.

Воспоминания строителя Умара Картоева

«Я работал в УДМС ещё до прихода Беслана Арчакова и Ахмеда Цурова. До их прихода в наше управление там было всего две старые установки по изготовлению асфальта, к которым даже отсутствовали подъездные дороги. А в 1978 году на этом месте было построено пять асфальтовых заводов с подземными галереями по подаче инертных материалов (щебень, песок, гравий и т. д.); были протянуты линии подачи битума к каждой установке; хранилище с системой выпарки битума. На товарном дворе было организовано хранилище под разгрузку железнодорожных вагонов с битумом и площадка хранения и разгрузки вагонов с инертными материалами. На установках были устроены накопительные бункеры асфальтобетона. Установки работали с пяти часов утра. До начала рабочего дня до 250 тонн асфальтобетона заполняли транспорт для отправки на объекты города. Была благоустроена вся территория базы; на месте бывшего пустыря был посажен ореховый сад. Для обмена опытом на совещания в УДМС приезжали руководители ремонтно-строительных трестов со всего Северного Кавказа. Гости уезжали домой, довольные организацией приёма и не переставая удивляться и восхищаться созданной инфраструктурой нашей базы, и благоустроенной территорией, и садом. Они даже позаботились о том, что в обеденное время приглашали интересных людей для беседы с коллективом. Там я познакомился с одним из гостей — Саидом Чахкиевым.

УДМС занималось строительством и реконструкцией всех дорог и мостовых сооружений, а также центральных улиц Грозного, за небольшим исключением. Работа была налажена так профессионально и качественно, что переходящее Красное знамя практически каждый квартал оставалось в нашем управлении. Беслан и Ахмед были настоящими героями трудового фронта. Только за период моей работы в УДМС построили и реконструировали: улицу Ленинградскую, в том числе Беликовский мост; объездную дорогу для транзитного транспорта, чтобы объезжать город по кольцевой; Ленинский проспект; проспект Победы; улицу Чичерина, включая ливневую канализацию глубиной до 6 м; развязку на площади «Минутка», улицу Красных фронтовиков; проспект Орджоникидзе с подземным переходом, соединяющим корпуса Нефтяного института. Ими были заложены блоки под подземный переход на перекрестке проспекта Орджоникидзе и Красных фронтовиков с заменой ливневой канализации и трамвайных путей. Кроме того, были уложены все новые трамвайные пути и отремонтированы все пути трамвайно-троллейбусного управления. И это далеко не весь перечень объема работ УДМС.

Если говорить о Беслане Арчакове отдельно, то это был уважаемый человек. В коллективе его ценили. И он это знал. С ним можно было поговорить, как с близким другом. Он мог поддержать, подсказать, дать хороший совет.

У нас был очень дружный коллектив. Мы жили как одна семья, вместе собирались на праздники, на выходные, выезжали на природу и на море. Для многих сотрудников это было самое счастливое время жизни«.

В этот период раскрылись в полной мере и профессиональные компетенции Беслана Арчакова, его организаторские способности и лидерские качества. Он работал с полной самоотдачей, часто без выходных, искренне, всей душой болел за свое дело. Таков был его характер. Он не выносил пассивности и безответственности. Это была работа, приносящая удовольствие от результатов труда.

Дальнейший трудовой путь Арчакова

С 1979 по 1981 год Беслан Арчаков работает заместителем директора Грозненского комбината строительных материалов. На эту работу его пригласил директор предприятия М. Льянов, искавший себе сильного и надежного соратника.

С 1981 года Беслан Магометович работает в тресте «Чечингремстрой», на самых ответственных участках. В 1986 году он становится заместителем управляющего треста «Чечингремстрой». С 1987 года трест носит название «Чечинггражданстрой».

Весь период работы в УДМС и тресте «Чечинггражданстрой» Беслан Магометович работал под руководством Ахмеда Цурова, выдающегося строителя и талантливого руководителя. Долгие годы они были друзьями, родственниками, единомышленниками, и пронесли эти теплые отношения через всю жизнь. Вплоть до ликвидации треста «Чечинггражданстрой» в 1992 году они работали вместе, практически 30 лет.

Для Беслана Арчакова время работы в УДМС и тресте «Чечинггражданстрой» было, можно сказать, самым счастливым: нужная и интересная работа, налаженная жизнь. Беслан Магометович, как вспоминает по его рассказам племянница Радима Газдиева, знал в городе каждую улицу, каждую мостовую и здание, даже каждый фонарный столб и тот был ему знаком.

В конце 80-х годов, живя с семьей в своей квартире на Трампарке, Беслан Магометович построил для своей семьи дом. Небольшой, но очень уютный дом со всеми удобствами, прямо у реки и в центре города, недолго радовал своих хозяев. Во время чеченской войны он был разбит и разграблен, а квартира сгорела дотла. История повторялась. Все нужно было начинать сначала.

С 1993 года Беслан Магометович начинает работать в Ингушетии, где после образования республики складывается собственная строительная инфраструктура. Работает сначала главным инженером, а с 1994 года — начальником Управления производственно-технологической комплектации (УПТК) ПО «Ингушстрой». Позднее управление перешло в подчинение МЧС РИ. В должности начальника управления он проработал вплоть до ликвидации предприятия — до 1998 года.

За всю свою трудовую деятельность он успел накопить множество грамот, благодарностей и разного рода поощрений от руководства строительной отрасли страны, республики, от разных ведомств, которые были аккуратно собраны в кожаной папке, что осталась в Грозном во время чеченских событий и безвозвратно утеряна, как и многое другое...

Доброе имя в наследство потомкам

Выйдя на пенсию, Беслан Магометович остался таким же энергичным и деятельным человеком. Он всегда был занят, невозможно было его застать праздно проводящим время. Открытый, жизнерадостный, отзывчивый, он с первой минуты разговора располагал к себе людей, имел много друзей. Он принимал каждого человека, не отгораживаясь от его проблемам и трудностей, и всегда помогал, по мере своих сил, и словом, и делом. Его чуткость и дар организатора позволяли ему решать самые разные проблемы, с которыми приходили к нему соседи, знакомые, порой и совсем малознакомые люди.

Надо сказать, что Беслан Арчаков был не только хорошим руководителем, профессиональным строителем, но и внимательным, заботливым семьянином. Оставшись рано без родителей, он своим детям дал беззаботное счастливое детство и юность, лучшее образование, а самое главное — безукоризненную репутацию и возможность идти по жизни с высоко поднятой головой. По стопам своего отца строителя пошёл единственный сын — Тархан Бесланович, который некоторое время работал в Грозном, потом в Туркмении (г. Небит-Даге, ныне Балканабад) и сегодня живёт и трудится в Республике Ингушетия. Старшая дочь Люба окончила физико-математический факультет Чечено-Ингушского государственного университета. Лида стала историком, а младшая дочь Лиза — филологом. Не подвели своего именитого деда и внуки, которые окончили лучшие вузы страны. Путь строителя выбрал и его племянник Ахмед Асланович Арчаков.

С честью пройдя отведённый ему Всевышним жизненный путь, Беслан Арчаков оставил потомкам самое ценное наследство — свое доброе имя.