Родился Алихан Ахметович 26 октября 1939 года в городе Орджоникидзе. Ему едва исполнилось пять лет, когда он был объявлен врагом и сослан вместе со всем ингушским народом в далёкий Казахстан.

Из воспоминаний...

— Мы жили в Орджоникидзе (ныне г. Владикавказ), — вспоминает Алихан Ахмедович, — напротив медицинского института. У нас был большой дом. Жили с соседями в мире и согласии. Но рано утром к нам постучали в дом. Всех взрослых мужчин забрали на сход, видимо, боялись, что они окажут сопротивление, а женщинам велели собираться. Мама и бабушка Зали собрали что могли: тёплые вещи, шерстяные одеяла, продуктовые запасы. Потом нас повезли на вокзал. Тогда я ещё радовался, что смогу покататься на поезде. Помню, как местные устроили танцы, радовались нашему горю. Так мы и уехали, не зная куда, не зная за что. Запомнил хорошо станцию в Сталинграде. Двери нам не открывали, и один ингуш, фронтовик, встал на ящик и долго смотрел сквозь щель на разрушенный город. Я узнал позже, что он воевал под Сталинградом, потерял руку, и, получается, Родина его за это оклеветала врагом.

Привезли нас в Акмолинскую область, выгрузили в 35-градусный мороз на станции близ Макинки. Потом везли на санях за 40 км оттуда и расквартировали по семьям. Мы попали к хорошему человеку, тёте Люде, муж и сын которой были на фронте, а дочка замужем. Вопреки сталинским установкам, что ссыльные — предатели и убийцы, она к нам отнеслась по-доброму. Мы подружились и долго потом поддерживали тёплые отношения.

Поначалу было трудно, семья голодала, хотя мне, как младшему, старались оставить самый лучший кусок. Мне со старшим братом Зяудином вменялось в обязанность по утрам носить воду из колодца, который находился в километре от села. А мороз был сильный. Воробьи на лету падали замертво. Вокруг колодца была обледеневшая горка, подступиться к нему было тяжело, скользили ноги, а забрасывать ведро приходилось несколько раз, чтобы разбить ледяную корку. Вот так, в шапке-ушанке, в старом ватнике, подпоясанном ремешком, и в платке, завязанном узлом на спине, тащили мы на санях бочку с водой.

По весне стало легче, там и траву всякую собирали, супы варили. А скоро наша семья переехала в город Макинск, где мы построили дом из дёрна, стены утеплили войлоком, а полы оставили земляными. Позже отцу каким-то чудом кто-то помог сделать паспорт с национальностью «грузин», по которому он уехал на заработки и присылал нам домой деньги. Мы купили корову. Жить стало немного легче.

По крышам голубей гонял, в футбол с мальчишками играл, и о море мечтал...

Детство Алихана проходило так же, как и у многих мальчишек того времени. «Гоняли на поле мяч, бегали на речку за 12 км от дома, купались, на костре варили картошку и уставшие по пыльной дороге возвращались грязными домой», — вспоминал он. Была у него ещё его гордость — овчарка Тарзан и свой голубятник. Небольшое пернатое семейство пошло от двух голубей, что подарил ему друг. Правда, с ними у него вышла небольшая оказия. Ему дома заявили, что кормить голубей нечем. Зарабатывать денег он не мог, мал ещё, и поначалу стал собирать колосья на поле. Но этого не хватало. Тогда начал таскать зерно с тока. Уже было набрал полный мешок, как об этом узнали родные и устроили большой скандал. И по делу. Ведь если бы узнали об этом органы НКВД, не миновать бы наказания Алихану и десять лет каторги одному из старших в доме.

Вообще Алихан с детства был смелым и отчаянным мальчиком. В школе он учился хорошо, посещал разные кружки и даже задумался стать моряком. Но вот депортированным поступать в мореходку было запрещено. Что делать? Тут он решил написать письмо Сталину. Мол, так и так, мы честные граждане и дядя мой погиб на фронте, а у меня запрет на учёбу. Когда пришёл ответ с множественными печатями на конверте, дома был переполох. Но когда узнали, что Алихану разрешили после окончания семилетки ехать поступать в Батумское мореходное училище, даже возгордились за сына. Но не тут-то было. Местная власть в лице бабушки Зали оказалась куда повыше Сталина. Она воспротивилась отъезду любимого внука, и с этим пришлось смириться.

На пути к светлому будущему...

Так в 1953 году Алихан Ахильгов вместо мореходного училища поступает в физкультурный техникум, поскольку за плечами были победы в различных спортивных школьных состязаниях. Но через год по семейным обстоятельствам он бросает учёбу и идёт работать в каменоломню, устраивается рабочим Макинского хозрасчетного полигона треста «Акмолинскэлеватормельстрой».

Но со спортом он не расстается. В свободное время играет в составе дворовых футбольных команд. Потом становится капитаном футбольной команды Макинска. Молодому спортсмену сопутствует удача и в других видах спорта. Он становится чемпионом областных соревнований по прыжкам в длину, потом чемпионом среди конькобежцев, а также ведущим игроком волейбольной команды.

На работе он отличается трудолюбием и ответственным отношением к своему делу, за что уже в восемнадцатилетнем возрасте, в 1957 году, награждается медалью «За освоение целинных и залежных земель». В этом же году за активную позицию и участие в общественной жизни города Алихан Ахильгов награждается почетным нагрудным знаком «За активную работу в комсомоле» и удостаивается чести стать участником Всемирного фестиваля молодежи в Москве.

На родине. В передовом строю комсомола

Осенью 1957 года семья Ахильговых возвращаются на родину. Но дом в Орджоникидзе уже обжили соседи, которые с поддержки власти категорически отказались освобождать его. Решили поселиться в селении Кантышево, где жила их тётя. Трудно было, тяжело, горько от постоянно преследовавшей их несправедливости со стороны власти, но радовало то, что они были у себя на родине!

В Кантышево Алихан устраивается на работу техником-нормировщиком в совхоз «40 лет октября». В октябре 1957 года он вступил в комсомол. Через два месяца возглавил комсомольскую организацию совхоза. По рекомендации секретаря Чечено-Ингушского обкома ВЛКСМ Бориса Дидигова, второго секретаря Багаудина Чагаева в апреле 1958 года был переведён в Назрановский райком ВЛКСМ инструктором орготдела. В августе того же года была организована школа комсомольского актива, где обучались тридцать человек, среди которых три ингуша: Алихан Ахильгов, Дина Даурбекова и Хамид Костоев. В 1959 году Ахильгова перевели в обком комсомола в Грозный инструктором орготдела, где он проработал десять лет.

В 1960 году в качестве руководителя команды штангистов ЧИАССР выезжал с комсомольцами в Астрахань, где проходили зональные соревнования Юга России. В апреле 1960 года с отрядом механизаторов принял участие в посевной кампании в Карагандинской области, возглавлял сводный отряд механизаторов и студентов вузов республики на уборке урожая в городе Кокчетаве, за что бригада была отмечена почетной грамотой Кокчетавского обкома ВЛКСМ, а руководителю Ахильгову вручена почетная грамота ЦК ВЛКСМ.

Алихан Ахметович в качестве комсорга курировал всесоюзные стройки, география которых распространялась по всей территории бывшего Союза. Это строительство ВАЗ в городе Тольятти, строительство Ачинского глиноземного завода, комсомольские ударные республиканские стройки: сахарный завод, мясокомбинат, пищемаш, завод медицинских инструментов, цементный завод и т. д.

Надо сказать, что Алихан обладал уникальными организаторскими способностями. На его участке всегда царил порядок, его отряд отличался дисциплиной и своевременным выполнением поставленных перед ним задач. В коллективе его очень уважали за принципиальность, требовательность к себе и окружающим, за добрый нрав, а также за необыкновенное обаяние, которое оставляло за ним право быть душой компании. За активную работу в комсомоле он был награждён знаком ЦК ВЛКСМ.

Алихан Ахильгов — строитель и созидатель

После комсомольской работы Алихану Ахметовичу предложили ряд престижных должностей, но он выбрал хозяйственную работу. Надо сказать, что он в 1966 году окончил высшую партийную школу в Ростове-на-Дону. А в 1970 году, без отрыва от производства, ещё и высшую партийную школу при ЦК КПСС в Москве.

В 1968 году был организован трест «Грозтрубопроводстрой». Ахильгов стал заместителем начальника управления механизации треста. В 1974 году его назначили начальником управления, где он проработал в этой должности до 1988 года. В общей сложности он отдал этой отрасли более двадцати лет своего трудового стажа. Это был весьма серьёзный участок. Управлению механизации была подчинена вся строительная техника треста. Управление имело в подчинении строительные участки; участок подсобного предприятия по изготовлению железобетонных изделий; занималось строительством нулевых циклов (фундаментов); благоустройством многоквартирных жилых домов; строительством дорог и т. д.

Под руководством Алихана Ахметовича были построены нефте- и газопроводы, нефтеперекачивающие станции и компрессорные станции в Челябинской, Тамбовской областях и в Ставропольском крае, Дагестане и Северной Осетии, а также в Украине, Молдавии, Грузии и Азербайджане. Эти участки были объектами государственной важности. Трест напрямую подчинялся Москве — Министерству газовой и нефтяной промышленности СССР.

В 1984 году Алихану Ахильгову, одному из первых работников треста, было присвоено звание «Отличник Миннефтегазстроя». А к 25-летию трудовой деятельности ему присвоили звание «Ветеран труда».

По спортивной стезе...

Но при всей своей занятости Алихан Ахильгов никогда не оставался в стороне от спорта. В 1975 году он избирается председателем Федерации футбола ЧИАССР. В 1988 году становится президентом профессионального республиканского футбольного клуба «Терек» (Грозный), слава о котором в те годы пронеслась по всей стране.

В рамках своих полномочий он прилагает много сил для развития спорта в нашей республике, оказывает значимую финансовую поддержку строящемуся в Назрани стадиону, который сегодня носит имя Р. Аушева; финансовую, организационную и моральную поддержку нашим спортсменам, один из которых Исраил Арсамаков завоевал титул чемпиона Олимпийских игр по тяжелой атлетике.

В 1989 году Ахильгов награждается почётной грамотой Федерации футбола России «За большой вклад в развитии футбола России».

В 1991 году он назначается первым заместителем начальника научно-производственного объединения «Чечингстрой», но время это совпадает с развалом государства. Алихан Ахильгов уезжает в Москву, где занимается предпринимательской деятельностью.

На ниве благотворительной миссии

Не обошли перемены в стране и нашу малую родину. Трагические события осени 1992 года в Пригородном районе Северной Осетии, следствием которых стали тысячи убитых и пропавших без вести ни в чем не повинных мирных жителей, десятки тысяч беженцев и вынужденных переселенцев остались лишёнными своих жилищ.

Алихан, как и многие наши соотечественники, не мог оставаться равнодушным к происходящему. В 1993 году, уже через три месяца после случившегося, он возглавляет Фонд помощи репрессированным народам, который просуществует 25 лет (в 2001 году фонд был переименован в Фонд помощи ранее депортированным народам). Фонд был открыт в Москве и ориентирован не только на решение бытовых и гуманитарных проблем репрессированных народов, но и на организацию широкой информационно-просветительской работы, рассказывающей всему миру о трагической участи этих народов, о тех лишениях и невзгодах, которые перенесли люди в период депортации.

Деятельность фонда нашла отражение в четырёх книгах, содержащих секретные архивные материалы по выселению народов: «Конфедерация репрессированных народов Российской Федерации» (1993), «Репрессированные народы России: чеченцы и ингуши» (1994), «Реабилитация народов и граждан 1954-1994» (1994), «Турки из Месхетии: долгий путь к реабилитации» (1994) и т. д. Фондом также были выпущены шесть документальных теле- и видеофильмов о депортированных народах. После начала чеченских событий фонд приобрел характер благотворительности при активной поддержке спонсоров и добровольных помощников.

— После всех этих конфликтов и войн много осталось сирот и полусирот, — говорит в одном из своих интервью Алихан Ахильгов, — и я стал заниматься детьми. В 1995 году удалось отправить первую группа детей из Чечни и Пригородного района на отдых и реабилитацию за границу. Многое сделать не мог — не было средств. Но вспоминая свое школьное детство и ту обиду, которую испытывали мы — дети депортированных, когда нас по национальному признаку лишали права отдыхать в пионерских лагерях и мы не попадали в списки избранных, хотя были среди нас отличники, я постарался, чтобы эти дети, пострадавшие из-за конфликтов, не чувствовали своей отчужденности. Это оказалось в моих силах. За годы существования фонда в российских лагерях в Подмосковье, в Кемеровской области, на Черном море отдохнули летом 7560 детишек, за границей — в США, Испании, Германии, Польше, Румынии, Болгарии и ЮАР — 1375 ребят. Естественно, помощь оказывали главы регионов, губернаторы, международные организации и многие другие.

Активную позицию проявляет Алихан Ахметович и в качестве правозащитника, являясь с 1997 года членом экспертного совета комитета Госдумы по делам национальностей, а с 1998 года по 2004 год — руководителем рабочей группы УВКБ ООН по странам СНГ.

Жизнь Алихана Ахильгова — это целая эпоха, по которой можно изучать историю нашей страны прошлого столетия и нашего времени, со всеми её победами и падениями, в которой он занимал не последнее место, будучи в авангарде событий, полных яркими, запоминающимися историями. Была в его жизни и депортация, и счастливое детство, яркие страницы комсомольской работы, великие стройки союзного значения, спорт и незабываемые минуты побед, благотворительность и самые тёплые впечатления от детских улыбок и многое другое. Да, ещё семья, где его ценят и любят. И сегодня, несмотря на столь солидный возраст, он остаётся в строю, не изменяет своим старым традициям, считая комсомол достойной школой жизни. Возглавляет Ингушское региональное отделение Общероссийской общественной организации содействия воспитанию молодёжи «Воспитанники комсомола — моё Отечество».