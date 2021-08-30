Как сообщили газете «Ингушетия» организаторы конкурса, лауреаты награждаются денежными призами и дипломами. Заявки принимаются до 15 сентября 2021 года включительно.

Премия «Кредит доверия» учреждена Ассоциацией банков России с целью поощрения авторов публикаций, объективно освещающих актуальные тенденции и проблемы банковской и платежной отраслей, роль кредитных организаций и Ассоциации банков России в поддержке развития экономики.

Премию получат авторы лучших публикаций или серий публикаций о банковской и платежной индустрии в российских федеральных и региональных средствах массовой информации.

Премии вручаются по пяти номинациям за освещение следующих тем: «Регулирование банковского и платежного рынка»; «Актуальные тенденции и инновации в банковской и платежной отраслях»; «Региональные аспекты банковской деятельности»; «Повышение финансовой грамотности»; «Деятельность Ассоциации банков России».

В каждой номинации в результате отбора и голосования определяется по три номинанта и по одному победителю — лауреату премии. Победитель в каждой номинации награждается денежным призом в размере 50 тыс. рублей и дипломами о присуждении ежегодной премии «Кредит доверия».

Помимо победителя в номинации «Региональные аспекты банковской деятельности» определяются два лауреата специальной премии в размере 25 тыс. рублей.

Претендентами на соискание премии могут быть авторы публикаций или серий публикаций о банковской и платежной отраслях, вышедших в российских СМИ с 1 апреля 2020 года по 31 марта 2021 года включительно.

Состав оргкомитета (жюри) премии: Аксаков Анатолий Геннадьевич — председатель совета Ассоциации банков России, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку; Лунтовский Георгий Иванович — президент Ассоциации банков России; Бударин Виктор Константинович — председатель наблюдательного совета КБ «Кубань Кредит» ООО; Гараев Зуфар Фанилович — председатель правления ПАО «АК БАРС» БАНК; Георгиева Елена Александровна — председатель правления АО АКБ «НОВИКОМБАНК»; Дралин Михаил Александрович — председатель правления ПАО Банк «Кузнецкий»; Ковков Евгений Валентинович — председатель правления КБ «СТРОЙЛЕСБАНК» (ООО); Комлев Владимир Валерьевич — председатель правления, генеральный директор АО «НСПК»; Панферов Алексей Валерьевич — заместитель председателя правления ПАО «Совкомбанк»; Сенин Владимир Борисович — заместитель председателя правления АО «Альфа-банк».